[{"available":true,"c_guid":"0c236210-81cd-451a-9166-a1ecf872879e","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Az adóhatóság milliárdos hátralékkal vádolja a Facebookot és a Google-t, miközben az állam továbbra is közpénzt költ náluk saját hirdetési kampányaira. Cserébe az óriáscégek adandó alkalommal jó szolgálatot tehetnek a kormánynak.","shortLead":"Az adóhatóság milliárdos hátralékkal vádolja a Facebookot és a Google-t, miközben az állam továbbra is közpénzt költ...","id":"201812__facebook_google__adoelkerules__fideszerdek__se_penz_se_posztolo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c236210-81cd-451a-9166-a1ecf872879e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d1077f-7d53-4d47-ac62-19353901439b","keywords":null,"link":"/kkv/201812__facebook_google__adoelkerules__fideszerdek__se_penz_se_posztolo","timestamp":"2018. március. 30. 12:00","title":"Komoly pénzeket keres nálunk a Google és a Facebook, de nem nagyon szállna be a közösbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d2353f-1c24-4ea1-8fe3-a8874e73695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy VII. kerületi, Dózsa György úti ingatlanban adtak erre lehetőséget, a javaslat előterjesztője a Fidesz mostani VII. kerületi képviselőjelöltje volt. ","shortLead":"Egy VII. kerületi, Dózsa György úti ingatlanban adtak erre lehetőséget, a javaslat előterjesztője a Fidesz mostani VII...","id":"20180329_A_Fidesz_megszavazta_egy_muszlim_imahaz_letesiteset_2016ban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1d2353f-1c24-4ea1-8fe3-a8874e73695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8634395-e42b-4bfe-899b-5f7e3a64960f","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_A_Fidesz_megszavazta_egy_muszlim_imahaz_letesiteset_2016ban","timestamp":"2018. március. 29. 19:56","title":"A Fidesz megszavazta egy muszlim imaház létesítését 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"Drotár Adrienn visszatért közénk. Az Új Magyar Front képviselőjelöltje 24 órából 20-at dolgozik, és közben még szociálisan is tud érzékeny lenni.","shortLead":"Drotár Adrienn visszatért közénk. Az Új Magyar Front képviselőjelöltje 24 órából 20-at dolgozik, és közben még...","id":"20180331_Video_Meghurcoltak_a_legnagyobb_magyar_politikust_de_husvetkor_visszatert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ae6c6-5ed8-4185-a6af-5ab778c4ff54","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Video_Meghurcoltak_a_legnagyobb_magyar_politikust_de_husvetkor_visszatert","timestamp":"2018. március. 31. 14:10","title":"Videó: Meghurcolták a legnagyobb magyar politikust, de húsvétkor visszatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718190f0-e673-418d-b2ca-750ed667829a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A megyei építésfelügyelet volt vezetőjét is felelősségre vonják. A tűzben hatvannégyen haltak meg, köztük nagyok sok gyermek.","shortLead":"A megyei építésfelügyelet volt vezetőjét is felelősségre vonják. A tűzben hatvannégyen haltak meg, köztük nagyok sok...","id":"20180330_engedely_nelkul_epitettek_fel_a_vasarnap_leegett_orosz_plazat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718190f0-e673-418d-b2ca-750ed667829a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da0ff95-7716-454d-99ff-0c52c38d69e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180330_engedely_nelkul_epitettek_fel_a_vasarnap_leegett_orosz_plazat","timestamp":"2018. március. 30. 16:10","title":"Engedély nélkül építették fel a vasárnap leégett orosz plázát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhely független polgármestere egy jobbikosok által szervezett fórumon beszélt a kórházról, azt állította, egyik szomszédját napokon nem kezelték, sőt, enni sem adtak neki. ","shortLead":"Hódmezővásárhely független polgármestere egy jobbikosok által szervezett fórumon beszélt a kórházról, azt állította...","id":"20180330_MarkiZay_Peter_Az_eletet_kockaztatja_aki_bemegy_a_vasarhelyi_korhazba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0021159-32db-476c-ae3c-12097dc44848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180330_MarkiZay_Peter_Az_eletet_kockaztatja_aki_bemegy_a_vasarhelyi_korhazba","timestamp":"2018. március. 30. 12:55","title":"Márki-Zay Péter: \"Az életét kockáztatja, aki bemegy a vásárhelyi kórházba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Orban_Viktor_zsoldosai_A_lista_amelyen_valoban_kinos_rajta_lenni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e0b0e6-3116-4f50-bf88-0035eaf316ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Orban_Viktor_zsoldosai_A_lista_amelyen_valoban_kinos_rajta_lenni","timestamp":"2018. március. 30. 16:30","title":"Gergely Márton: Orbán Viktor zsoldosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Ezt_sem_lattuk_jonni_Gyurcsany_Ferenc_az_oszodi_beszeddel_kampanyol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e59e71-738b-4206-b271-2e04450e6ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Ezt_sem_lattuk_jonni_Gyurcsany_Ferenc_az_oszodi_beszeddel_kampanyol","timestamp":"2018. március. 30. 17:38","title":"Ezt sem láttuk jönni: Gyurcsány Ferenc az őszödi beszéddel kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a61fd49-4f4c-42ed-abc0-0445f24ac0ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon közölték a hírt, hogy szombaton nyitnak ki utoljára.","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt, hogy szombaton nyitnak ki utoljára.","id":"20180331_bezar_a_volt_michelin_csillagos_tanti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a61fd49-4f4c-42ed-abc0-0445f24ac0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e906e-cb23-425b-b423-54cba68fee93","keywords":null,"link":"/elet/20180331_bezar_a_volt_michelin_csillagos_tanti","timestamp":"2018. március. 31. 12:47","title":"Bezár a volt Michelin-csillagos budapesti étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]