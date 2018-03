Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16dda75e-5588-4605-b030-827b2c88a177","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A kisméretű szabadidőautók közé dobta be új modelljét a BMW, oda, ahol a legfontosabb kritérium a megjelenés. Külsőségeit tekintve a BMW X2 hozza is az autódizájn elit színvonalát. Kérdés, mit tud még?","shortLead":"A kisméretű szabadidőautók közé dobta be új modelljét a BMW, oda, ahol a legfontosabb kritérium a megjelenés...","id":"20180331_kiprobaltuk_BMW_X2","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16dda75e-5588-4605-b030-827b2c88a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1779f91-ccfd-4023-a8f5-a94647dd0b7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_kiprobaltuk_BMW_X2","timestamp":"2018. március. 31. 17:00","title":"Fix kettes: kipróbáltuk a nyerőnek tűnő BMW X2-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja egy hangfelvételre hivatkozva a Magyar Nemzet, amely a hanganyagot is nyilvánosságra hozta. Balogh János azt magyarázza ezen, hogy \"több településen kellene csinálnunk kampányt papíron. Papíron. Nem kell megcsinálni semmit.\"","shortLead":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja...","id":"20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaf5b65-42ab-4aca-93e4-c19d42f9742d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","timestamp":"2018. március. 31. 08:32","title":"Magyar Nemzet: Az ORÖ MSZP-s elnöke a Fideszt segíti és fiktív számlákat vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ac32b7-10e6-42c8-813e-b04e22ad18cf","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Már áll az Atlanti-óceán partján, Miramarban a szokásos húsvéti óriástojás, amelynek rövid földi dicsőség jut, ha csak nem sikerül az idén rekordot döntenie.\r

\r

","shortLead":"Már áll az Atlanti-óceán partján, Miramarban a szokásos húsvéti óriástojás, amelynek rövid földi dicsőség jut, ha csak...","id":"20180329_Oriasok_sorsa__csodaljak_aztan_megeszik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ac32b7-10e6-42c8-813e-b04e22ad18cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0d7c4b-0885-40e6-a73a-46a4ef0637dd","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Oriasok_sorsa__csodaljak_aztan_megeszik","timestamp":"2018. március. 30. 09:11","title":"Óriások sorsa - csodálják, aztán megeszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-re pedig szerinte teljesen értelmetlen. De ha a demokratikus ellenzék nem támogatja, hogy a Jobbikra szavazzon, inkább nem szavaz.","shortLead":"Az LMP-re pedig szerinte teljesen értelmetlen. De ha a demokratikus ellenzék nem támogatja, hogy a Jobbikra szavazzon...","id":"20180330_Schilling_Arpad_azert_szavaz_a_Jobbikra_mert_az_MSZPre_meg_befogott_orral_sem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b489ef48-767e-40cb-a252-5f6b1eb7799b","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Schilling_Arpad_azert_szavaz_a_Jobbikra_mert_az_MSZPre_meg_befogott_orral_sem","timestamp":"2018. március. 30. 19:35","title":"Schilling Árpád azért szavaz a Jobbikra, mert az MSZP-re még befogott orral sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a balesettel érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a balesettel érintett útszakaszt teljes...","id":"20180330_halalos_baleset_budaorsi_ut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b43bfa-c7e1-4939-87f1-ae4e00824c1a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180330_halalos_baleset_budaorsi_ut","timestamp":"2018. március. 30. 00:17","title":"Halálos baleset történt a Budaörsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180331_Vajon_Orban_szerint_ra_is_vonatkoznak_a_szabalyok_Az_ovodas_videobol_kiderul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a1867c-c16a-409b-95ab-41ce03a11019","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Vajon_Orban_szerint_ra_is_vonatkoznak_a_szabalyok_Az_ovodas_videobol_kiderul","timestamp":"2018. március. 31. 10:51","title":"Vajon Orbán szerint rá is vonatkoznak a szabályok? Az óvodás videóból kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a30cb3f-b7ab-4475-b7bf-af443fa09fe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi reméli, húsvét után keresni fogják a városházáról.","shortLead":"A férfi reméli, húsvét után keresni fogják a városházáról.","id":"20180331_hiaba_kerte_kosa_meg_nem_hivtak_vissza_a_pecsi_portast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a30cb3f-b7ab-4475-b7bf-af443fa09fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bba553e-914a-4f66-9195-cd0ee231b975","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_hiaba_kerte_kosa_meg_nem_hivtak_vissza_a_pecsi_portast","timestamp":"2018. március. 31. 09:57","title":"Hiába kérte Kósa, még nem hívták vissza a pécsi portást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentések szerint az Iszlám Állam terroristái Rómát szemelték ki egyik következő célpontjuknak.","shortLead":"Jelentések szerint az Iszlám Állam terroristái Rómát szemelték ki egyik következő célpontjuknak.","id":"20180330_papa_nagypentek_keresztut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af38caf2-c58c-4beb-9d4d-6ea14b4c7923","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_papa_nagypentek_keresztut","timestamp":"2018. március. 30. 19:24","title":"Tízezer rendőr vigyáz nagypénteki keresztútján a pápára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]