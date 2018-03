Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy online asztalfoglaló alkalmazás dolgozója károsította meg a konkurens alkalmazással szerződésben álló éttermeket. ","shortLead":"Egy online asztalfoglaló alkalmazás dolgozója károsította meg a konkurens alkalmazással szerződésben álló éttermeket. ","id":"201812_asztalos_mesterkedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0321f9-f457-4a43-969b-0b2a226ed071","keywords":null,"link":"/kkv/201812_asztalos_mesterkedes","timestamp":"2018. március. 31. 16:55","title":"Egy nap alatt negyvenöt éttermet károsítottak meg álvendégek kamufoglalásaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dda75e-5588-4605-b030-827b2c88a177","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A kisméretű szabadidőautók közé dobta be új modelljét a BMW, oda, ahol a legfontosabb kritérium a megjelenés. Külsőségeit tekintve a BMW X2 hozza is az autódizájn elit színvonalát. Kérdés, mit tud még?","shortLead":"A kisméretű szabadidőautók közé dobta be új modelljét a BMW, oda, ahol a legfontosabb kritérium a megjelenés...","id":"20180331_kiprobaltuk_BMW_X2","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16dda75e-5588-4605-b030-827b2c88a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1779f91-ccfd-4023-a8f5-a94647dd0b7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_kiprobaltuk_BMW_X2","timestamp":"2018. március. 31. 17:00","title":"Fix kettes: kipróbáltuk a nyerőnek tűnő BMW X2-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a61fd49-4f4c-42ed-abc0-0445f24ac0ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon közölték a hírt, hogy szombaton nyitnak ki utoljára.","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt, hogy szombaton nyitnak ki utoljára.","id":"20180331_bezar_a_volt_michelin_csillagos_tanti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a61fd49-4f4c-42ed-abc0-0445f24ac0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e906e-cb23-425b-b423-54cba68fee93","keywords":null,"link":"/elet/20180331_bezar_a_volt_michelin_csillagos_tanti","timestamp":"2018. március. 31. 12:47","title":"Bezár a volt Michelin-csillagos budapesti étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432fbc9a-4f18-4cbe-96dd-73f5847f226f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Harminceves_a_Fidesz_Orbanek_ma_besutiznek__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=432fbc9a-4f18-4cbe-96dd-73f5847f226f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b49f84-9aee-4ae4-804b-186edf3b1b7b","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Harminceves_a_Fidesz_Orbanek_ma_besutiznek__foto","timestamp":"2018. március. 30. 12:26","title":"Harmincéves a Fidesz, Orbánék ma besütiznek - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi piacok nyitva lesznek szombaton. ","shortLead":"A fővárosi piacok nyitva lesznek szombaton. ","id":"20180329_Ha_ma_nem_sikerult_szombaton_meg_bevasarolhat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e876f22-aed3-4682-bdb6-0bcafe9a5fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Ha_ma_nem_sikerult_szombaton_meg_bevasarolhat","timestamp":"2018. március. 29. 18:05","title":"Ha ma nem sikerült, szombaton még bevásárolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c14324-c602-4310-a24d-6267840e3408","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön, cikkünk megjelenésekor nyílik a tárlat a 36. a Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képeiből a Capa Központban. Mutatunk néhány meghatározó képet.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön, cikkünk megjelenésekor nyílik a tárlat a 36. a Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képeiből a Capa...","id":"20180329_Tablo_a_mai_Magyarorszag_banatairol_oromeirol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41c14324-c602-4310-a24d-6267840e3408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6b9057-3873-4d16-b5d8-8bfa9c9fc6dc","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Tablo_a_mai_Magyarorszag_banatairol_oromeirol","timestamp":"2018. március. 29. 18:00","title":"Bánatok és örömök: Húsbavágó tabló a mai Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6027961-e9c9-491b-baa1-b06f879c9c76","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ha békét akarsz, készülj a háborúra” – a IV. századi római hadvezér, Vegetius mondásával köszönt be a 69 éves John Bolton az első interjújában, azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök őt jelölte a nemzetbiztonsági főtanácsadó posztjára. ","shortLead":"„Ha békét akarsz, készülj a háborúra” – a IV. századi római hadvezér, Vegetius mondásával köszönt be a 69 éves John...","id":"201813_john_bolton_washingtoni_foheja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6027961-e9c9-491b-baa1-b06f879c9c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8ae0d9-50b4-4bb5-8815-29e37aced354","keywords":null,"link":"/vilag/201813_john_bolton_washingtoni_foheja","timestamp":"2018. március. 30. 10:30","title":"Lefelé tapos, felfelé hízeleg - az ember, aki háborúba viheti Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fotó és a hozzá tartozó történet futótűzként terjed a hazai Facebookon.","shortLead":"A fotó és a hozzá tartozó történet futótűzként terjed a hazai Facebookon.","id":"20180330_rendorseg_dozsa_gyorgy_ut_foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c2cbbf-182c-48f2-aefc-ab8a176f9316","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_rendorseg_dozsa_gyorgy_ut_foto","timestamp":"2018. március. 30. 09:16","title":"Ezrek osztják a két magyar rendőrről készült fotót, akik a Dózsa György úton szolgáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]