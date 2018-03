Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyes számítások szerint nem elképzelhetetlen, hogy akár 316 forinttal is megugorjon egy doboz cigaretta ára. ","shortLead":"Egyes számítások szerint nem elképzelhetetlen, hogy akár 316 forinttal is megugorjon egy doboz cigaretta ára. ","id":"20180329_Nagyot_dragulhat_a_cigaretta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4d325d-33bd-4c15-a1bc-9e0425532b0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Nagyot_dragulhat_a_cigaretta","timestamp":"2018. március. 29. 08:57","title":"Nagyot drágulhat a cigaretta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","shortLead":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","id":"20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669cec8f-7fd2-4703-bf69-c7d9a0c12e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","timestamp":"2018. március. 29. 09:16","title":"Már a svéd ügyészség előtt van Semjén vadászatának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8904f31-81eb-42f6-bc6b-c00d42ea6d58","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A két cég nem kommentálta az értesülést. ","shortLead":"A két cég nem kommentálta az értesülést. ","id":"20180329_A_teljes_fuziorol_targyalhat_a_Renault_es_a_Nissan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8904f31-81eb-42f6-bc6b-c00d42ea6d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea736bd-359a-49bf-8d2d-97df562842e1","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_A_teljes_fuziorol_targyalhat_a_Renault_es_a_Nissan","timestamp":"2018. március. 29. 16:30","title":"A teljes fúzióról tárgyalhat a Renault és a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki Délkelet-Ázsiában kaphatta el a kórt – \r

Az interjú nem élő volt, rövid válaszok hangzottak el benne, a nézők Kálmán Olga Egyenesen című műsorában hallhatták péntek este. 