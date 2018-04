Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium elképzelései szerint a vízumkérő lapon öt évre visszamenőleg fel kell majd tüntetniük a kérelmezőknek a közösségi médiában létrehozott fiókjaik adatait.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium elképzelései szerint a vízumkérő lapon öt évre visszamenőleg fel kell majd tüntetniük...","id":"20180330_nem_lesz_mindegy_mit_posztolnak_a_facebookon_az_amerikai_vizumkerok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2479bac5-c5a8-4606-9f3a-aeceb6a59d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_nem_lesz_mindegy_mit_posztolnak_a_facebookon_az_amerikai_vizumkerok","timestamp":"2018. március. 30. 18:55","title":"Nem lesz mindegy, mit posztolnak a Facebookon az amerikai vízumkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096beb2e-829e-4e70-9d2e-5185f35ce4c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nyílt levélben no go zónának kiáltotta ki a budapesti Honvédkórház sürgősségi osztályát Mateisz Erzsébet háziorvos, miután elhunyt egy betege. Elmondása szerint a 79 éves asszonyt először nem látták el megfelelően a sürgősségi osztályon, noha orvosi beutalóval vitték be. Másnap hiába vitték újra be, de már nem tudták megmenteni az életét. Mateisz Erzsébet kérte az eset kivizsgálását, de azt állítja, lepattant mind a kórházról, mind az orvosi kamaráról. És mint kiderült, lepattant volna a kórházat fenntartó Honvédelmi Minisztériumtól, akik szintén azzal érvelnek, nem megfelelő helyről érkezett a panasz. Az viszont szerintük nem igaz, hogy az idős asszonyt nem látták el megfelelően.","shortLead":"Nyílt levélben no go zónának kiáltotta ki a budapesti Honvédkórház sürgősségi osztályát Mateisz Erzsébet háziorvos...","id":"20180330_honved_korhaz_surgossegi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=096beb2e-829e-4e70-9d2e-5185f35ce4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3599b4c-45ca-4334-9924-cb08b6dd116b","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_honved_korhaz_surgossegi","timestamp":"2018. március. 30. 18:10","title":"Orvos kontra minisztérium - kell-e vizsgálat a Honvédkórház sürgősségijén egy haláleset után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5ebe84-dec8-466e-90f9-2cdab10e5c97","keywords":null,"link":"/kultura/201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","timestamp":"2018. április. 01. 08:00","title":"Egészen meglepő hungarikumok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f44f75-ab04-4973-8f06-b4107ecd5c48","c_author":"Nagy Gábor","category":"tudomany","description":"A Facebook történetének legsúlyosabb válságát hozta el, hogy a Cambridge Analytica politikai célokra használta fel több tízmillió ember információmozaikokból összeállított profilját. Az eset az adatvédelem fontosságáról a közösségi háló és a kormányok számára is tanulságot tartogat, de a legfontosabb leckét a felhasználók kapták.","shortLead":"A Facebook történetének legsúlyosabb válságát hozta el, hogy a Cambridge Analytica politikai célokra használta fel több...","id":"201813__cambridge_analytica__profilalkotas__facebookbukta__arcok_atomegbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60f44f75-ab04-4973-8f06-b4107ecd5c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b79cfad-5460-44e6-80a1-974f2fb888c7","keywords":null,"link":"/tudomany/201813__cambridge_analytica__profilalkotas__facebookbukta__arcok_atomegbol","timestamp":"2018. április. 01. 10:00","title":"A nagy Facebook-válság: amikor a tömeg elkezdi félteni az arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdb2b20-2598-4ca6-8beb-15b42717d405","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Vannak_am_melypontok_ebben_a_kampanyban_most_Zugloban_csapott_le_a_poroly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fdb2b20-2598-4ca6-8beb-15b42717d405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4bfd48-6927-4f68-ab32-ec74462b42d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Vannak_am_melypontok_ebben_a_kampanyban_most_Zugloban_csapott_le_a_poroly","timestamp":"2018. március. 30. 22:04","title":"Vannak ám mélypontok ebben a kampányban: most Zuglóban csapott le a pöröly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombat 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az a választópolgár, aki április 8-án nem Magyarországon, hanem a 118 külképviselet valamelyikén kíván szavazni.","shortLead":"Szombat 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az a választópolgár, aki április 8-án nem...","id":"20180331_Kulfoldon_dolgozok_tessek_valasztani_Ma_meg_lehet_kervenyezni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee81271-afb2-429b-8ff7-66b86eec1660","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Kulfoldon_dolgozok_tessek_valasztani_Ma_meg_lehet_kervenyezni","timestamp":"2018. március. 31. 08:02","title":"Külföldön dolgozók, tessék választani! Ma még lehet kérvényezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffb8d8d-a258-4c87-b2aa-5821abed3f16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hagyományos keresztúttal kezdődtek meg a húsvéti hétvége ünnepségei Rómában. Ferenc pápa a Colosseumnál nézte végig, ahogy a hívők felelevenítik Jézus szenvedéstörténetének 14 állomását.","shortLead":"A hagyományos keresztúttal kezdődtek meg a húsvéti hétvége ünnepségei Rómában. Ferenc pápa a Colosseumnál nézte végig...","id":"20180331_Sziriai_menekultcsalad_vitte_Jezus_keresztjet_Ferenc_papa_megemlekezesen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bffb8d8d-a258-4c87-b2aa-5821abed3f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e536204-5a6d-41e2-a348-14236216591d","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Sziriai_menekultcsalad_vitte_Jezus_keresztjet_Ferenc_papa_megemlekezesen","timestamp":"2018. március. 31. 11:29","title":"Szíriai menekültcsalád vitte Jézus keresztjét Ferenc pápa megemlékezésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég egy hét után közölt részleteket a halálos balesetről.","shortLead":"A cég egy hét után közölt részleteket a halálos balesetről.","id":"20180331_onvezeto_modban_volt_a_betontombnek_csapodott_tesla","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64741c5f-de16-4ef5-86c4-93cc6892ec34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_onvezeto_modban_volt_a_betontombnek_csapodott_tesla","timestamp":"2018. március. 31. 14:05","title":"Önvezető módban volt a betontömbnek csapódott Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]