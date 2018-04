Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aba3e18-808a-4a57-9c9d-922d4d7574fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összes Lada típus, akárhogy is nézzük legendás. A Niva, amely mind a mai napig gyakorlatilag ugyan olyan mint 40 évvel ezelőtt, az egyik legjobb alap az átalakításokra.



","shortLead":"Az összes Lada típus, akárhogy is nézzük legendás. A Niva, amely mind a mai napig gyakorlatilag ugyan olyan mint 40...","id":"20180331_A_Ladatuning_az_egyik_leghalasabb_dolog_ami_autoval_tortenhet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aba3e18-808a-4a57-9c9d-922d4d7574fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74bd022-f9bc-494b-82ec-4798eee8f8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_A_Ladatuning_az_egyik_leghalasabb_dolog_ami_autoval_tortenhet","timestamp":"2018. március. 31. 17:19","title":"A Lada-tuning az egyik leghálásabb dolog, ami autóval történhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","shortLead":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","id":"201811_egtajak_es_szavazatok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f4e14-0c21-48f0-b75f-e45f93b2918f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811_egtajak_es_szavazatok","timestamp":"2018. március. 31. 07:00","title":"Aki szűkösebben él, inkább szavaz a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f1fe6-f420-454e-b0ae-262ba3afcd6a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Liverpool 2-1-re nyert a Crystal Palace otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának első mérkőzésén.\r

","shortLead":"A Liverpool 2-1-re nyert a Crystal Palace otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának első mérkőzésén.\r

","id":"20180331_jurgen_klopp_100_meccs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=309f1fe6-f420-454e-b0ae-262ba3afcd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d3ecdc-5d33-4b08-a052-b8972b1bb124","keywords":null,"link":"/sport/20180331_jurgen_klopp_100_meccs","timestamp":"2018. március. 31. 15:47","title":"Hátrányból fordított a csapata, győzelemmel ünnepelt Jürgen Klopp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple ugyan csak az iOS 11.3-mal együtt ígérte zenei szolgáltatásának frissítését, azonban ezt valamivel korábban megtette.","shortLead":"Az Apple ugyan csak az iOS 11.3-mal együtt ígérte zenei szolgáltatásának frissítését, azonban ezt valamivel korábban...","id":"20180331_zenes_videok_szekcio_az_apple_musicban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e0291-979c-4634-a18d-a3ef55e28a18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_zenes_videok_szekcio_az_apple_musicban","timestamp":"2018. március. 31. 17:03","title":"Így akar elcsábítani a YouTube-tól az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddea4454-5d13-4ba4-bba8-7563ad54aa0d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös és a háromszoros olimpiai bajnok üdvözli a testület létrejöttét, de még gondolokodik, hogy csatlakozzon-e.","shortLead":"Az ötszörös és a háromszoros olimpiai bajnok üdvözli a testület létrejöttét, de még gondolokodik, hogy csatlakozzon-e.","id":"20180331_uszo_olimpiai_bajnokok_testulete_egerszegi_es_hosszu_kimaradt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddea4454-5d13-4ba4-bba8-7563ad54aa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f32992-9d95-4968-b8a1-7a1412b77742","keywords":null,"link":"/sport/20180331_uszo_olimpiai_bajnokok_testulete_egerszegi_es_hosszu_kimaradt","timestamp":"2018. március. 31. 08:15","title":"Megalakult az úszó olimpiai bajnokok testülete, Egerszegi és Hosszú kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","shortLead":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","id":"20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133404cd-0cd0-4a2f-b803-58389b02cafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","timestamp":"2018. április. 01. 13:26","title":"4 dolog, amit minden autósnak be kellene tartania húsvétkor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48250293-1794-4b88-8048-82bca96c57ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180401_path_huawei_p20_magyar_ara_james_webb_urtavcso_iphone_trukk_youtube_aksikimelo_mod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48250293-1794-4b88-8048-82bca96c57ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362869cf-e875-4429-91e8-662ea48c66c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180401_path_huawei_p20_magyar_ara_james_webb_urtavcso_iphone_trukk_youtube_aksikimelo_mod","timestamp":"2018. április. 01. 12:00","title":"Ez történt: az anti-Facebook fejlesztője eldöntötte, hogy visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958b721-b01b-4d06-8f3d-5793dfcdd92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Balázs evangélikus lelkész az otthonmaradó szavazókat, az idegengyűlölő propagandát és a megegyezésre képtelen ellenzéket is belevette a prédikációba, amelyet a Kossuth Rádió közvetített. A lelkész hangja sem rezzent a felsorolásnál.","shortLead":"Mesterházy Balázs evangélikus lelkész az otthonmaradó szavazókat, az idegengyűlölő propagandát és a megegyezésre...","id":"20180401_Kormanykritikus_Istentisztelet_ment_a_Magyar_Radioban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8958b721-b01b-4d06-8f3d-5793dfcdd92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209d910c-e1eb-4b9b-9f07-94ac7a1f9f9b","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Kormanykritikus_Istentisztelet_ment_a_Magyar_Radioban","timestamp":"2018. április. 01. 13:54","title":"A kormány gyűlöletpropagandája ellen szólt az esperes a Kossuth Rádió élő közvetítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]