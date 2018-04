Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","shortLead":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","id":"20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363f4e38-057a-4764-8bdf-61f24ac79d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","timestamp":"2018. április. 01. 11:24","title":"Krokodil úszott be egy floridai család medencéjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","shortLead":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","id":"20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d5b884-23d0-4669-b588-78b908627eb1","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","timestamp":"2018. április. 01. 16:25","title":"Fontos döntést hozott a Kúria a telekadók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A régi BMW-k és az új Dacia Dusterek országa lettünk, nehéz pár kilométert is megtenni anélkül, hogy ne jönne szembe legalább egy, de inkább egy tucat ezekből. Tegyük hozzá: nincs ebben semmi meglepő. A bajor prémiumot egyszer az életben sokan meg akarták ízlelni, a Dacia meg minden szempontból józan választás. Most itt a Duster második generációja, amivel szerencsére nem akarták megváltani a világot.","shortLead":"A régi BMW-k és az új Dacia Dusterek országa lettünk, nehéz pár kilométert is megtenni anélkül, hogy ne jönne szembe...","id":"20180330_Dacia_Duster_teszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c8d7d8-32b0-4143-8945-459ba5f59b2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_Dacia_Duster_teszt","timestamp":"2018. március. 30. 17:30","title":"Dacia Duster-teszt: nyomokban Audit tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombat 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az a választópolgár, aki április 8-án nem Magyarországon, hanem a 118 külképviselet valamelyikén kíván szavazni.","shortLead":"Szombat 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az a választópolgár, aki április 8-án nem...","id":"20180331_Kulfoldon_dolgozok_tessek_valasztani_Ma_meg_lehet_kervenyezni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee81271-afb2-429b-8ff7-66b86eec1660","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Kulfoldon_dolgozok_tessek_valasztani_Ma_meg_lehet_kervenyezni","timestamp":"2018. március. 31. 08:02","title":"Külföldön dolgozók, tessék választani! Ma még lehet kérvényezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl BMW-ket kezd árulni, áprilistól pedig egy új, kötelező elemnek is ott kell lennie minden autóban. Heti hírösszefoglaló következik.","shortLead":"A Lidl BMW-ket kezd árulni, áprilistól pedig egy új, kötelező elemnek is ott kell lennie minden autóban. Heti...","id":"20180401_top_autos_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8cf32d-9948-4f62-817f-100acf6d0bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_top_autos_hirek","timestamp":"2018. április. 01. 16:21","title":"Tolatóradar: rendőri felvezetést kapott a budapesti apa, hogy életmentő gyógyszert kaphasson a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell vásárlóikat, hogy az ital a rák kialakulásának veszélyét növelő anyagot tartalmaz.","shortLead":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell...","id":"20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539ef83-f7e7-4bfd-b70f-a492b7936c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","timestamp":"2018. március. 30. 17:29","title":"Rákveszély figyelmeztetést kell tenni a kávéra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39b768-64ee-4fb9-a09e-8d27af107a73","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egy mester főműve és egy mesterré lett tanítvány ünnepel ma, egy napon. Chuck Berry Johnny B. Goode-ja és Angus Young.","shortLead":"Egy mester főműve és egy mesterré lett tanítvány ünnepel ma, egy napon. Chuck Berry Johnny B. Goode-ja és Angus Young.","id":"20180331_Duplan_szuletesnapos_ma_a_rock_and_roll_kacsatanc_Chuck_Berry_Johnny_B_Goode_AC_DC","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f39b768-64ee-4fb9-a09e-8d27af107a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c359f52-a65a-48d3-a5b5-30e9677a3302","keywords":null,"link":"/kultura/20180331_Duplan_szuletesnapos_ma_a_rock_and_roll_kacsatanc_Chuck_Berry_Johnny_B_Goode_AC_DC","timestamp":"2018. március. 31. 16:27","title":"Duplán születésnapos ma a rock and roll-kacsatánc - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f9f740-8ecd-48c2-8449-dc5eb02f26c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 14 palesztin vesztette életét, s 1100 sebesült meg az izraeli rendfenntartó erőkkel kitört pénteki összecsapásokban. ","shortLead":"Legalább 14 palesztin vesztette életét, s 1100 sebesült meg az izraeli rendfenntartó erőkkel kitört pénteki...","id":"20180330_Durvul_a_helyzet_Gazaban__nyolc_halott_1100_sebesult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25f9f740-8ecd-48c2-8449-dc5eb02f26c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a447ebf-49ff-4b1b-b22b-cb0d65e5e27a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Durvul_a_helyzet_Gazaban__nyolc_halott_1100_sebesult","timestamp":"2018. március. 30. 17:46","title":"Durvul a helyzet Gázában – 14 halott, 1100 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]