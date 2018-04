Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Aki még nem kapta meg, az az eredeti ütemtervnek megfelelően legkésőbb április közepéig átveheti – közölte a Magyar Posta Zrt.","shortLead":"Aki még nem kapta meg, az az eredeti ütemtervnek megfelelően legkésőbb április közepéig átveheti – közölte a Magyar...","id":"20180331_az_erzsebetutalvanyok_90_szazalekat_mar_kezbesitettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da028e3-3ca2-41f7-9db1-5b971dc8c2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_az_erzsebetutalvanyok_90_szazalekat_mar_kezbesitettek","timestamp":"2018. március. 31. 10:33","title":"Aggodalomra semmi ok: az Erzsébet-utalványok 90 százalékát már kézbesítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdb2b20-2598-4ca6-8beb-15b42717d405","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Vannak_am_melypontok_ebben_a_kampanyban_most_Zugloban_csapott_le_a_poroly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fdb2b20-2598-4ca6-8beb-15b42717d405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4bfd48-6927-4f68-ab32-ec74462b42d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Vannak_am_melypontok_ebben_a_kampanyban_most_Zugloban_csapott_le_a_poroly","timestamp":"2018. március. 30. 22:04","title":"Vannak ám mélypontok ebben a kampányban: most Zuglóban csapott le a pöröly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9a5c9-3fde-4dba-9556-d9b06b4c24a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet visszafogottságra szólított volna fel, és vizsgálatot követelt volna az izraeli hadsereggel történt összecsapások ügyében, melyek 16 halálos áldozatot követeltek - tudta meg helyi idő szerint szombaton diplomáciai forrásból az AFP francia hírügynökség.\r

\r

","shortLead":"A világszervezet visszafogottságra szólított volna fel, és vizsgálatot követelt volna az izraeli hadsereggel történt...","id":"20180401_Washington_megvetozta_az_ENSZnyilatkozat_elfogadasat_Gazarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81e9a5c9-3fde-4dba-9556-d9b06b4c24a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b86a976-320e-4c5a-8a0f-2f7799ba7ae8","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Washington_megvetozta_az_ENSZnyilatkozat_elfogadasat_Gazarol","timestamp":"2018. április. 01. 07:35","title":"Washington megvétózta, hogy az ENSZ BT nyilatkozzon Gázáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35db70a4-a581-4154-aa33-3765b8ef087c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész is csatlakozott azokhoz, akik az RTL Klubon kiáll amellett, hogy el kell menni szavazni. ","shortLead":"A színész is csatlakozott azokhoz, akik az RTL Klubon kiáll amellett, hogy el kell menni szavazni. ","id":"20180331_Nagy_Ervin_Ne_a_fejunk_felett_dontsenek_hatalmassagok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35db70a4-a581-4154-aa33-3765b8ef087c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de366fc6-c071-437b-8c59-9be95681cf7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180331_Nagy_Ervin_Ne_a_fejunk_felett_dontsenek_hatalmassagok","timestamp":"2018. március. 31. 18:14","title":"Nagy Ervin: „Ne a fejünk felett döntsenek hatalmasságok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő egyik önarcképét árverezi el a Christie's. A műalkotás április 3-ig Hongkongban tekinthető meg, ahonnan Londonba, majd New Yorkba szállítják. ","shortLead":"A festő egyik önarcképét árverezi el a Christie's. A műalkotás április 3-ig Hongkongban tekinthető meg, ahonnan...","id":"20180330_majusban_jon_a_kovetkezo_lehetoseg_annak_aki_picasso_festmenyt_akar_vasarolni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8969c1-1792-4126-8fd5-5653b8590445","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_majusban_jon_a_kovetkezo_lehetoseg_annak_aki_picasso_festmenyt_akar_vasarolni","timestamp":"2018. március. 30. 21:55","title":"Májusban jön a következő lehetőség annak, aki Picasso-festményt akar vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98f5989-8609-4f8a-b7c6-1db58bd3789e","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Ígéretet tett, mégsem válaszolt a diákok 12 pontos követelésére Balog Zoltán miniszter. Az RTL klub híradója szerint ezt állítja a Független Diákparlament, amelynek tagjai március közepén egy rendezvény után faggatták a minisztert arról, hogy miért nem tárgyal velük.","shortLead":"Ígéretet tett, mégsem válaszolt a diákok 12 pontos követelésére Balog Zoltán miniszter. Az RTL klub híradója szerint...","id":"20180331_Balog_Zoltan_nem_valaszol_a_diakoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98f5989-8609-4f8a-b7c6-1db58bd3789e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf81c69-ee64-4920-a4ba-835e60261dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Balog_Zoltan_nem_valaszol_a_diakoknak","timestamp":"2018. március. 31. 19:51","title":"Balog Zoltán nem válaszol a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c232895d-9076-47d4-b542-b1ed4ad13972","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nagyüzem volt a választás előtti szombaton a csepeli piac előtti téren, kivonult Gyurcsány Ferenc Dk-elnök is, ám Németh Szilárd fideszes politikus fájón hiányzott.","shortLead":"Nagyüzem volt a választás előtti szombaton a csepeli piac előtti téren, kivonult Gyurcsány Ferenc Dk-elnök is, ám...","id":"20180331_Valasztas_a_mi_utcankban_Csepelen_bottal_kergette_el_Gyurcsany_hive_a_tiltakozot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c232895d-9076-47d4-b542-b1ed4ad13972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75907b80-09be-4f63-9b68-8496c7d2563d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Valasztas_a_mi_utcankban_Csepelen_bottal_kergette_el_Gyurcsany_hive_a_tiltakozot","timestamp":"2018. március. 31. 12:30","title":"Választás a mi utcánkban: Csepelen bottal kergette el Gyurcsány híve a tiltakozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","shortLead":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","id":"201811_egtajak_es_szavazatok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f4e14-0c21-48f0-b75f-e45f93b2918f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811_egtajak_es_szavazatok","timestamp":"2018. március. 31. 07:00","title":"Aki szűkösebben él, inkább szavaz a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]