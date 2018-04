Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","shortLead":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","id":"20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e98463-d41f-4eea-82ea-9564d8e131df","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","timestamp":"2018. április. 02. 22:33","title":"Balesetet szenvedett elefántok miatt kellett lezárni egy spanyol autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást a határon túli magyarok, akik közül mostanáig 462 ezer határon túli magyar regisztrált és több mint 368 ezret névjegyzékbe is vettek.","shortLead":"Az Echo Tv-ben járt Semjén Zsolt, akit arról is kérdeztek, mennyire tudják befolyásolni a magyarországi választást...","id":"20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ad3b5e0-da2f-4df4-b7d5-27428a0f137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7771c3-5dcc-440a-a954-e6958633a588","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_semjen_kulhoni_magyarok_erkolcsi_kotelesseg_a_fideszre_szavazni","timestamp":"2018. április. 03. 08:02","title":"Semjén szerint a külhoni magyarok tudják, hogy erkölcsi kötelességük a Fideszre szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban mutatunk néhány kevéssé ismert fogást, amelyeket megtehetünk, ha a Google fotótárolójára bíztuk fényképeinket-","shortLead":"Az alábbiakban mutatunk néhány kevéssé ismert fogást, amelyeket megtehetünk, ha a Google fotótárolójára bíztuk...","id":"20180402_google_fotok_tippek_trukkok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cccea9-c947-422a-836c-b71d72b4e28a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_google_fotok_tippek_trukkok","timestamp":"2018. április. 02. 10:20","title":"Apró trükkök, amelyeket megtehet a Google Fotók szolgáltatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea001721-9a63-459d-b9a4-ae6252a82500","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csokoládé karbonlábnyomát és az édesség más környezeti hatásait vizsgálták a Manchesteri Egyetem kutatói, felmérve az összetevők, a gyártási folyamat, a csomagolás, a szállítás és a keletkező hulladék környezeti hatásait.","shortLead":"A csokoládé karbonlábnyomát és az édesség más környezeti hatásait vizsgálták a Manchesteri Egyetem kutatói, felmérve...","id":"20180402_csokolade_karbonlabnyom_csoki_okologiai_labnyom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea001721-9a63-459d-b9a4-ae6252a82500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7168ed9-9492-49cb-970e-28d474cefac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_csokolade_karbonlabnyom_csoki_okologiai_labnyom","timestamp":"2018. április. 02. 11:03","title":"Nem azt üzenik a tudósok, hogy ne együnk többet csokoládét, de azért lenne itt valami fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019-ig szeretnék elérni, hogy a szakértő megszólalóik között ugyanannyi legyen a nő, mint a férfi.","shortLead":"2019-ig szeretnék elérni, hogy a szakértő megszólalóik között ugyanannyi legyen a nő, mint a férfi.","id":"20180402_A_BBC_egy_sok_orszagban_elkepzelhetetlen_kihivassal_erkezik_meg_a_21_szazadba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccfd798-6c6b-4c78-b49b-9831c4793674","keywords":null,"link":"/kultura/20180402_A_BBC_egy_sok_orszagban_elkepzelhetetlen_kihivassal_erkezik_meg_a_21_szazadba","timestamp":"2018. április. 02. 10:21","title":"A BBC egy, sok országban elképzelhetetlen kihívással érkezik meg a 21. századba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű repülőgépe, mely speciális felszereltségének hála akár napokig is képes a levegőben maradni, és onnan ellentámadást indítani a mindenkori elnök parancsára. A különleges gépet nemrég a CNN újságírói is megnézhették.","shortLead":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű...","id":"20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9781c8-905e-4583-b6fd-9597d0e3bb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","timestamp":"2018. április. 03. 20:03","title":"Nézze meg belülről: ez az a repülőgép, amit Végítéletnek hívnak, innen indíthatják az atomháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszalépéseket vár a kormányváltást akaró választók 67 százaléka az ellenzéki pártoktól a legerősebb jelölt javára – olvasható a Medián Index által ismertetett kutatásából.","shortLead":"Visszalépéseket vár a kormányváltást akaró választók 67 százaléka az ellenzéki pártoktól a legerősebb jelölt javára –...","id":"20180403_visszalepest_var_partjatol_a_jobbikosok_es_az_lmpsek_ketharmada","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce1c58a-96c9-4e49-9ae3-890afdca3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_visszalepest_var_partjatol_a_jobbikosok_es_az_lmpsek_ketharmada","timestamp":"2018. április. 03. 10:55","title":"Visszalépést vár pártjától a jobbikosok és az LMP-sek kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793067fb-27e5-4fa8-a0e9-efe92ea787af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sztrájkot hirdetett a Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete (MCDSz) a Villeroy & Boch Magyarország Kft. hódmezővásárhelyi üzemében, a munkabeszüntetés kedd 0 órától csütörtök reggel 6-ig tart – tájékoztatta Járási Tamás elnök csütörtökön az MTI-t.","shortLead":"Sztrájkot hirdetett a Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete (MCDSz) a Villeroy & Boch Magyarország Kft...","id":"20180403_Milliardos_a_nyeresege_megsem_adta_meg_a_beremelest__tobbnapos_sztrajk_indult_a_Villeroy__Boch_Magyarorszag_Kftnel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793067fb-27e5-4fa8-a0e9-efe92ea787af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07073a5-a92e-400e-add6-694f8067b74c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Milliardos_a_nyeresege_megsem_adta_meg_a_beremelest__tobbnapos_sztrajk_indult_a_Villeroy__Boch_Magyarorszag_Kftnel","timestamp":"2018. április. 03. 09:27","title":"Milliárdos a nyeresége, mégsem adta meg a béremelést – többnapos sztrájk indult a Villeroy & Boch Magyarország Kft.-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]