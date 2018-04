Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e142e9b-973c-45e9-8519-0d8735960e1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180404_Kunhalmi_feljelentest_tesz_az_aktkarikatura_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e142e9b-973c-45e9-8519-0d8735960e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ffb01b-9cbf-4afb-9b27-3f482d0efe77","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Kunhalmi_feljelentest_tesz_az_aktkarikatura_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 14:10","title":"Kunhalmi feljelentést tesz a pucér karikatúra miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","shortLead":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","id":"20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df67d5d7-3376-4d34-8537-cd7c36cd7a23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","timestamp":"2018. április. 03. 07:08","title":"Ötezer forinttal sem nőtt a szociális dolgozók bére 7 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ha csak a számokat nézzük, hihetünk a kormány gazdasági sikerekről szóló nyilatkozatainak, ha viszont a számok mögé nézünk, egészen más kép rajzolódik ki. A mostani kampányban ugyan a migránsozás gyakorlatilag kiszorította az ilyenkor kötelező sikerpropagandát, azért mi igyekszünk megcáfolni a kormány állításait.","shortLead":"Ha csak a számokat nézzük, hihetünk a kormány gazdasági sikerekről szóló nyilatkozatainak, ha viszont a számok mögé...","id":"20180403_versenykepesseg_gazdasag_felzarkozas_adorendszer_oligarchak_korrupcio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcc0d0f-d6b1-4feb-9c8a-1af9bf76fcd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_versenykepesseg_gazdasag_felzarkozas_adorendszer_oligarchak_korrupcio","timestamp":"2018. április. 03. 11:30","title":"A sikerpropaganda és ami mögötte van: az Orbán-kormány hét főbűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ef7aba-8c15-4181-b49a-32ff8b052932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszaújvárosi választási bizottságtól kapott 2 millió forintos bírságot a nagyobbik kormánypárt.","shortLead":"A tiszaújvárosi választási bizottságtól kapott 2 millió forintos bírságot a nagyobbik kormánypárt.","id":"20180404_megbuntettek_a_fideszt_az_orban_plakatok_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16ef7aba-8c15-4181-b49a-32ff8b052932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc4f6f-70cf-4899-acd2-8e168e7e32c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_megbuntettek_a_fideszt_az_orban_plakatok_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 20:21","title":"Megbüntették a Fideszt az Orbán-plakátok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot fenntartják, finanszírozzák? Vélemény.","shortLead":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot...","id":"20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edea6d5-294c-4048-8f59-4120fb2b7a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","timestamp":"2018. április. 03. 10:45","title":"Ceglédi: Nem szeretnék önöknek 13. havi nyugdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt az Aranyélet című sorozat Miklósi Jankája számára, aki egy Duna-menti település polgármestere akar lenni. ","shortLead":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt...","id":"20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e99c7ae-a3e4-4201-87cf-5cccd6ac4b43","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","timestamp":"2018. április. 04. 14:50","title":"Páros lábbal száll bele a választási kampányba az Aranyélet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2ed8c9-ebc3-4483-abbd-60233be2a278","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon rakétával elindított hétfőn egy ellátmánnyal és berendezésekkel megrakott Dragon űrhajót a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), az űrhajó Föld körüli pályára állt, és várhatóan szerdán ér úti céljához - közölte a NASA.","shortLead":" Az amerikai SpaceX cég a NASA űrkutatási hivatal megbízásából egy Falcon rakétával elindított hétfőn egy ellátmánnyal...","id":"20180404_spacex_dragon_nemzetkozi_urallomas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2ed8c9-ebc3-4483-abbd-60233be2a278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90554b-8dd8-48c0-a9f9-8e7b2d2c61d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_spacex_dragon_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2018. április. 04. 00:38","title":"Ma ér célba az űrhajó, ami tele van fontos rakománnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66285873-cccc-44ce-a207-c924709de80d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai vádak szerint Oroszország destabilizálni akarja Afganisztánt, s ezért pénzzel és fegyverekkel segíti a tálibokat. Ha ez igaz, akkor látványos szerepcsere történt: a Szovjetunió afganisztáni háborúja idején az amerikaiak segítették az iszlamista erőket. Most az oroszok és a tálibok is tagadják az amerikai vádakat. ","shortLead":"Amerikai vádak szerint Oroszország destabilizálni akarja Afganisztánt, s ezért pénzzel és fegyverekkel segíti...","id":"20180403_Az_oroszok_fegyverzik_fel_a_talibokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66285873-cccc-44ce-a207-c924709de80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2342b1d2-bb61-449b-8ed8-5773ec232404","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Az_oroszok_fegyverzik_fel_a_talibokat","timestamp":"2018. április. 03. 14:51","title":"Az oroszok fegyverzik fel a tálibokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]