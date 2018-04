Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken 16 óráig kérhet mozgóurnát a helyi jegyzőtől a mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár. ","shortLead":"Pénteken 16 óráig kérhet mozgóurnát a helyi jegyzőtől a mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva...","id":"20180405_valasztas_meg_ket_napig_lehet_mozgournat_kerni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58574763-63ab-45ed-b71a-83982da7955c","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_valasztas_meg_ket_napig_lehet_mozgournat_kerni","timestamp":"2018. április. 05. 05:26","title":"Választás: még két napig lehet mozgóurnát kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának tagjai sajnálattal vették tudomásul, hogy sokan nem a feltámadás örömhírét hallották meg a húsvéti rádiós igehirdetésből, hanem annak „önkényesen aktuálpolitikai tartalmat tulajdonítottak”.\r

","shortLead":"A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának tagjai sajnálattal vették tudomásul, hogy sokan nem a feltámadás...","id":"20180403_igy_reagalt_az_evangelikus_egyhaz_bayer_felhaborodasa_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eda7b67-dd74-4273-8472-64aed86130af","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_igy_reagalt_az_evangelikus_egyhaz_bayer_felhaborodasa_utan","timestamp":"2018. április. 03. 15:07","title":"Így reagált az evangélikus egyház Bayer felháborodása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Perverznek minősítette Nagy-Britannia képviselője azt az orosz javaslatot, hogy London és Moszkva együtt vizsgálja ki az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya elleni mérgezéses merényletet. A dél-angliai Salisburyben végrehajtott március 4-ei gyilkossági kísérletben a még a Szovjetunió által kifejlesztett Novicsok idegmérget használták. ","shortLead":"Perverznek minősítette Nagy-Britannia képviselője azt az orosz javaslatot, hogy London és Moszkva együtt vizsgálja ki...","id":"20180404_A_britek_perverznek_minositettek_az_orosz_javaslatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acb9cfa-5352-4c2a-ad5f-1d3e9dd17a67","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_britek_perverznek_minositettek_az_orosz_javaslatot","timestamp":"2018. április. 04. 17:47","title":"A britek perverznek minősítették az orosz javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget. Míg a helyszínen taps fogadta a produkciót, a Sao Pauló-i egyházi vezetők elítélték a formabontó mutatványt, s intézkedtek, hogy ilyen soha többet ne fordulhasson elő. ","shortLead":"Az egyik brazíliai katolikus templomban az egyik hívő drónnal röptette a misét celebráló paphoz az oltáriszentséget...","id":"20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6baf8d3-2707-4fe3-905f-bafb075f4ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81172ca-55b2-4a3d-980c-ae26311ece9f","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Amikor_mar_az_oltari_szentseget_is_dron_ropteti","timestamp":"2018. április. 03. 16:09","title":"Amikor már az oltáriszentséget is drón röpteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A gyöngyöspatai romák nyomorúságos körülményeik közepette is attól tartanak, hogy migránsokat költöztetnek hozzájuk. A város nem roma lakossága részéről viszont éles kormánykritikával találkoztunk. Mi történt a településen, amely a Fidesz kormányra kerülése idején etnikai konfliktusoktól volt hangos? A problémákat oldották meg, vagy csak a zajt?","shortLead":"A gyöngyöspatai romák nyomorúságos körülményeik közepette is attól tartanak, hogy migránsokat költöztetnek hozzájuk...","id":"20180404_Mar_a_gyongyospatai_romak_is_a_migransoktol_felnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1c0f31-cf52-44c9-a8b9-a745488ad501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342ef8c9-4fbb-48fb-b50a-49699e07bb19","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Mar_a_gyongyospatai_romak_is_a_migransoktol_felnek","timestamp":"2018. április. 04. 10:04","title":"A sebek nem gyógyulnak, de a gyöngyöspatai romák már a migránsoktól félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ha csak a számokat nézzük, hihetünk a kormány gazdasági sikerekről szóló nyilatkozatainak, ha viszont a számok mögé nézünk, egészen más kép rajzolódik ki. A mostani kampányban ugyan a migránsozás gyakorlatilag kiszorította az ilyenkor kötelező sikerpropagandát, azért mi igyekszünk megcáfolni a kormány állításait.","shortLead":"Ha csak a számokat nézzük, hihetünk a kormány gazdasági sikerekről szóló nyilatkozatainak, ha viszont a számok mögé...","id":"20180403_versenykepesseg_gazdasag_felzarkozas_adorendszer_oligarchak_korrupcio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcc0d0f-d6b1-4feb-9c8a-1af9bf76fcd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_versenykepesseg_gazdasag_felzarkozas_adorendszer_oligarchak_korrupcio","timestamp":"2018. április. 03. 11:30","title":"A sikerpropaganda és ami mögötte van: az Orbán-kormány hét főbűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"","category":"vilag","description":"Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül. A magyarországi fejlemények az USA biztonságát is fenyegetik, Orbán ugyanis Putyin legfőbb európai szószólójává vált. Amerikának lépnie kell, de a külső segítség csak akkor lehet hatékony, ha a magyarok is változást akarnak – véli Thomas O. Melia volt amerikai helyettes külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül...","id":"20180404_A_magyarorszagi_demokraciadeficit_az_USAt_is_fenyegeti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258d602-8eb1-4038-8ac7-1f3803e9984c","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_magyarorszagi_demokraciadeficit_az_USAt_is_fenyegeti","timestamp":"2018. április. 04. 19:30","title":"A magyarországi demokráciadeficit az USA-t is fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is megoszthatunk egymással az alkalmazásban. És a videós tartalmak megosztása terén is történt előrelépés.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is...","id":"20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea14033a-7c7e-4fe1-9f3a-27dc0ed68f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","timestamp":"2018. április. 04. 15:03","title":"Próbálja ki: remek új funkciót kapott a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]