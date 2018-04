Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene elmozdítani a sebességhatárokat.","shortLead":"Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene elmozdítani a sebességhatárokat.","id":"20180405_a_nap_kerdese_csokkenteni_vagy_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75ac51c-58bc-43d6-ae8f-d8c649622f72","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_a_nap_kerdese_csokkenteni_vagy_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget","timestamp":"2018. április. 05. 04:11","title":"A nap kérdése: csökkenteni vagy növelni kellene az autók megengedett sebességét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe30341-3a43-4dcc-9225-e337bc5c871f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc kategóriában díjazták a magyar borvilág kiválóságait a ma átadott VinCE Awards-díjjal.","shortLead":"Nyolc kategóriában díjazták a magyar borvilág kiválóságait a ma átadott VinCE Awards-díjjal.","id":"20180405_Kiderult_hova_erdemes_borozgatni_menni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe30341-3a43-4dcc-9225-e337bc5c871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1202f87-e50c-4565-8fd5-a87a832575df","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Kiderult_hova_erdemes_borozgatni_menni","timestamp":"2018. április. 05. 12:00","title":"Kiderült, hova érdemes borozgatni menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_A_Metallica_eljatszotta_Prpgpban_a_Jozin_z_bazin_cimu_mestermuvet__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6823c51-8256-44ba-b6bc-9e1a2469b657","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_A_Metallica_eljatszotta_Prpgpban_a_Jozin_z_bazin_cimu_mestermuvet__video","timestamp":"2018. április. 05. 12:10","title":"A Metallica eljátszotta Prágában a Jožin z bažin című mesterművet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ef719-b87d-445b-8f1b-82e828b118a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes divatterepjáró új generációja még hatalmasabb lesz, ami szerencsére nem jár együtt a tömeg növekedésével.","shortLead":"A méretes divatterepjáró új generációja még hatalmasabb lesz, ami szerencsére nem jár együtt a tömeg növekedésével.","id":"20180404_kemfotokon_a_nagyobb_es_erosebb_teljesen_uj_bmw_x5","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ef719-b87d-445b-8f1b-82e828b118a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1173fe7-f38e-43b8-9b0c-bd6aee0cedf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_kemfotokon_a_nagyobb_es_erosebb_teljesen_uj_bmw_x5","timestamp":"2018. április. 04. 13:26","title":"Kémfotókon a nagyobb és erősebb, teljesen új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzt és fáradságot nem kímélve a térség első szuperexpresszével akarja meglepni az Orbán-kormány a választóit a román–magyar határ mindkét oldalán.","shortLead":"Pénzt és fáradságot nem kímélve a térség első szuperexpresszével akarja meglepni az Orbán-kormány a választóit...","id":"20180405_A_magyarroman_TGVvel_lepne_meg_Orban_az_erdelyi_valasztokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc1a560-ff25-4b96-b604-24c54c86f669","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_A_magyarroman_TGVvel_lepne_meg_Orban_az_erdelyi_valasztokat","timestamp":"2018. április. 05. 15:59","title":"A magyar-román TGV-vel lepné meg Orbán az erdélyi választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb szereplő.","shortLead":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb...","id":"20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f36b20-7b99-4855-a759-08764862fecc","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","timestamp":"2018. április. 05. 15:27","title":"Évtizedes csúcson a kockázati tőke, de mire számíthat, aki Magyarországon szeretne befektetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b5163d-f866-4314-8b39-4a52bb91a8a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenháromezer éves emberi lábnyomokra bukkantak tudósok Kanada nyugati részén, a csendes-óceáni Calvert sziget partjainál. Ezek a legrégebbi emberi lábnyomok, amelyeket eddig Észak-Amerikában találtak.","shortLead":"Tizenháromezer éves emberi lábnyomokra bukkantak tudósok Kanada nyugati részén, a csendes-óceáni Calvert sziget...","id":"20180405_legregebbi_emberi_labnyomok_amerikaban_kanada_13_ezer_eves","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13b5163d-f866-4314-8b39-4a52bb91a8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57149b9-3803-4f6e-8a93-4264338fdc92","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_legregebbi_emberi_labnyomok_amerikaban_kanada_13_ezer_eves","timestamp":"2018. április. 05. 15:03","title":"13 000 éves emberi lábnyomokra bukkantak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d36cc3f-ee64-4503-afa0-64384fd7504b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyiek próbálják a lelket tartani a családban, mert szeretnék, ha nem költöznének el a településről.","shortLead":"A helyiek próbálják a lelket tartani a családban, mert szeretnék, ha nem költöznének el a településről.","id":"20180405_kazanrobbanas_odaveszett_egy_elet_munkaja_egyhazashetyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d36cc3f-ee64-4503-afa0-64384fd7504b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bfd7f6-d9f0-4db6-8f6a-a9ce43f5062b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180405_kazanrobbanas_odaveszett_egy_elet_munkaja_egyhazashetyen","timestamp":"2018. április. 05. 21:03","title":"Kazánrobbanás: odaveszett egy élet munkája Egyházashetyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]