[{"available":true,"c_guid":"136bade9-f9d8-4a86-ba3f-a46bd0c543bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelen állás szerint 12 ellenzéki jelölt juthat a parlamentbe a Fidesz 6 jelöltjével szemben. ","shortLead":"Jelen állás szerint 12 ellenzéki jelölt juthat a parlamentbe a Fidesz 6 jelöltjével szemben. ","id":"20180408_Budapesten_az_ellenzeki_jelolteknek_lehet_ketharmada","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136bade9-f9d8-4a86-ba3f-a46bd0c543bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb00cd04-24ac-45f3-a0d8-06750775390b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Budapesten_az_ellenzeki_jelolteknek_lehet_ketharmada","timestamp":"2018. április. 09. 00:12","title":"Budapesten az ellenzéki jelölteknek lehet kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b34fe7-f645-4427-b7de-048381484367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán. Olvasói információk szerint Budapestre rendelték a készenlétiseket. Az ORFK szerint ebben semmi szokatlan nincs.","shortLead":"Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán. Olvasói...","id":"20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojokat_lattak_a_fovaros_fele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b34fe7-f645-4427-b7de-048381484367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427161d2-1c12-4d60-86f4-90b4ff8221bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojokat_lattak_a_fovaros_fele","timestamp":"2018. április. 08. 18:32","title":"Az M3-ason és az M7-esen is rendőrségi konvojokat láttak a főváros irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll.","shortLead":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások...","id":"20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99423a17-c96b-4e73-a08e-e2bcef3ebb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","timestamp":"2018. április. 07. 15:02","title":"Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","id":"20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cee7d3-c388-4e54-8a51-11be72de3533","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","timestamp":"2018. április. 08. 11:05","title":"Karácsony reagált a magas részvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2145a97b-0c48-4385-a72a-526757890560","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűznek egy halálos áldozata és négy sérültje is van.","shortLead":"A tűznek egy halálos áldozata és négy sérültje is van.","id":"20180408_Tuz_volt_ejjel_a_Trumptoronyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2145a97b-0c48-4385-a72a-526757890560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b6455-239b-41c0-9ddf-3535aff49f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Tuz_volt_ejjel_a_Trumptoronyban","timestamp":"2018. április. 08. 07:44","title":"Tűz volt éjjel a Trump-toronyban – egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839411e-3c2b-4367-93d6-1beae042a0d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik néhány ingatlan tulajdonosával szemben adóhatósági eljárást fog kezdeményezni.","shortLead":"A Jobbik néhány ingatlan tulajdonosával szemben adóhatósági eljárást fog kezdeményezni.","id":"20180408_Valasztasi_csalast_gyanit_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c839411e-3c2b-4367-93d6-1beae042a0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de52311-3bf6-4e95-a7dd-5e08bb785ddf","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Valasztasi_csalast_gyanit_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 08. 10:40","title":"Választási csalást gyanít a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1466fbf-b6f6-4bf3-bc85-109e75e66133","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Aki eddig nem tette, most már késő. A lemondott jelöltek nevét pedig \"lehúzzák\" a szavazólapról.","shortLead":"Aki eddig nem tette, most már késő. A lemondott jelöltek nevét pedig \"lehúzzák\" a szavazólapról.","id":"20180407_Vege_nincs_tobb_visszalepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1466fbf-b6f6-4bf3-bc85-109e75e66133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499de6f-aa0c-4a38-992d-c2cd52a32c35","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Vege_nincs_tobb_visszalepes","timestamp":"2018. április. 07. 11:25","title":"Vége: nincs több visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","shortLead":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","id":"20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5099c15e-43a4-4f60-afa6-ee0c415ed4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","timestamp":"2018. április. 08. 09:46","title":"Itt a legújabb részvételi adat, újabb rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]