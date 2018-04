Az AS Roma és a Liverpool jutott be kedden az elődöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A római csapat 1-4-ről kezdte a hazai visszavágót, melyen 3-0-ra nyert, így idegenben lőtt góllal jutott tovább Messiékkel szemben, míg a Liverpooli otthoni 3-0-s győzelme után 2-1-re verte idegenben a Manchester Cityt, amely egyébként 17 ponttal áll jobban nála a Premier Leauge-ben.

Az olasz fővárosban reménytelennek látszó helyzetből, 1-4-ről kezdte a mérkőzést az AS Roma, ám az már az első pillanattól érezhető volt: hisz abban, hogy ledolgozhatja a hátrányát a Barcelona ellen. Már a hatodik percben be is talált a Roma, amikor De Rossi kiugratásából Dzeko szép gólt szerzett. Ez tovább tüzelte a hazaiakat, míg a Barca nem változtatott kényelmes játékán, így az első félidőben végig a Roma volt a jobb, és több nagy helyzetet is kialakított, igaz, valamennyit ki is hagyta.

A szünet nemcsak az összeállításokban nem hozott változást, a csapatok futballja is ugyanaz maradt a második félidőre, a házigazda elképesztő energiákat mozgósítva ment előre, a Barcelona pedig enerváltan, veszélytelenül játszott. A római fölény aztán az 58. percben újabb góllá érett, a Piquet Dzeko elleni szabálytalansága miatt megítélt büntetőt De Rossi lőtte be magabiztosan.

A Barcelona érezhetően teljesen összezavarodott, a Roma pedig fáradhatatlanul zakatolt tovább. A hajrára kanyarodva, a 82. percben egy jobb oldali szöglet után Manolasz jól érkezett a rövid oldalra és gyönyörűen csúsztatott a kapuba.

Az Olimpiai Stadion szinte felrobbant a továbbjutást ígérő gólt követően, s talán ez ébresztette fel a vendégeket is, akik a következő öt percet meghajtották, de képtelenek voltak igazán nagy helyzetbe kerülni. A négyperces hosszabbításban a Roma okosan játszott, megőrizte előnyét, amivel óriási bravúrt bemutatva bejutott az elődöntőbe. Ez 1984 óta először sikerült neki.

Manchesterben nagy lendülettel kezdett a City, amely az első mérkőzést 3-0-ra elveszítette. Gabriel Jesus révén már a 2. percben megszerezte a vezetést, majd a folytatásban is nagy nyomás alá helyezte a vendégek kapuját és több helyzet is kidolgozott. A Liverpool nem nagyon tudott labdát szerezni és ezekből gyors támadásokat vezetni, míg a manchesteri csapat kapufát is lőtt, a szünet előtt pedig gólt is szerzett, de azt a bíró les miatt nem adta meg. Az első félidőben a City 13-szor próbálkozott kapura lövéssel, míg a Liverpool csak kétszer.

Bő tíz perc telt el a második félidőből, amikor a vendégek pontosan vittek végig egy kontratámadást és az utóbbi időben nagyszerű formában futballozó, önbizalomtól duzzadó Mohamed Szalah emelésével egyenlítettek, ezzel pedig gyakorlatilag eldöntötték a párharcot. A City továbbra is sokat támadott, de a góljával kényelmes helyzetbe került Liverpool eredményesen tartóztatta fel a hazaiakat. A 76. percben aztán Roberto Firmino szerzett labdát és pontosan lőtt a bal alsó sarokba. A City a második félidőben is szerzett egy lesgólt.

A hazaiak dolgát jelentősen nehezítette, hogy Josep Guardiolát a bíró a szünetben kiállította, így a spanyol tréner a lelátóról nézte végig az összecsapás második felét.

A Liverpool 2008 óta először jutott be a BL legjobb négy közé.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:

AS Roma (olasz)-FC Barcelona (spanyol) 3-0 (1-0)



gól: Dzeko (6.), De Rossi (58., 11-esből), Manolasz (82.)

Továbbjutott: az AS Roma, 4-4-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal.

Aleksandar Kolarov (AS Roma) és Lionel Messi (FC Barcelona) küzd a labdáért © MTI/AP/Andrew Medichini





Manchester City (angol)-FC Liverpool (angol) 1-2 (1-0)



gól: Jesus (2.), illetve Szalah (56.), Firmino (76.)

Továbbjutott.: a Liverpool, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.