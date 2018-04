Többek között Böde Dániel is kiállt a Fidesz mellett a kampányban.

Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

"Kedd délután magas rangú vendég érkezett a Népligeti Sportközpontba. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke megköszönte az elmúlt hetekben nemzeti ügyekben nyújtott támogatást a Ferencvárosi Torna Club vezetőinek, valamint korábbi és jelenlegi játékosainak" – olvasható a Fradi.hu-n.

A poszt szerint Orbánt aFerencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor apró figyelmességgel lepte meg, a képekről azonban nem derül ki, hogy pontosan mi lehetett az.

Van is mit megköszönnie a miniszterelnöknek: a választás előtt Böde Dániel videóban mondta el, hogy a Fideszre fog szavazni, és a legendás, 1995-ben a Bajnokok Ligáját is megjárt Fradi több tagja is támogatásáról biztosította jelöltjüket, Kocsis Mátét.