[{"available":true,"c_guid":"589efb16-0a06-47a9-b0e3-e6b87682a29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, megnyerheti a választókerületét. ","shortLead":"Úgy tűnik, megnyerheti a választókerületét. ","id":"20180408_Csardi_Antal_vezet_a_Belvarosban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589efb16-0a06-47a9-b0e3-e6b87682a29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152f2fef-ee22-4c0d-bd6b-c4b856f91d32","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Csardi_Antal_vezet_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 08. 22:31","title":"Csárdi Antal vezet a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac27548-47f6-4600-aa4f-49439bca4a39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még januári az eset, amikor egy forgatáson – a Monte Carlo-rali egyik szakaszán -–sikerült elfüstölnie a Top Gear stábjának egy vadonatúj Alpine A110-est.","shortLead":"Még januári az eset, amikor egy forgatáson – a Monte Carlo-rali egyik szakaszán -–sikerült elfüstölnie a Top Gear...","id":"20180409_top_gear_alpine_110_bbc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fac27548-47f6-4600-aa4f-49439bca4a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1533e209-9811-4192-a2ca-0e3509693051","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_top_gear_alpine_110_bbc","timestamp":"2018. április. 09. 12:22","title":"Kirakta a BBC, amikor porrá égett a Top Gear forgatásán az Alpine A110-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68a215d-6bcc-415c-9b12-8e90f7499a64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Egy_exit_poll_szerint_Londonban_a_partversenyt_a_Jobbik_nyerte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a68a215d-6bcc-415c-9b12-8e90f7499a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1598044-4a88-488d-a66f-7c8c2e34d403","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Egy_exit_poll_szerint_Londonban_a_partversenyt_a_Jobbik_nyerte","timestamp":"2018. április. 08. 23:29","title":"Egy exit poll szerint Londonban a pártversenyt a Jobbik nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","shortLead":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","id":"20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112de5fb-4a87-41de-9165-9e601cc375a4","keywords":null,"link":"/sport/20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","timestamp":"2018. április. 09. 09:19","title":"Sallói is gólt küldött Ibrahimovicéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e96af8-33ff-463e-9623-8062b4c868a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudósítónk jelenti a Bocskai úti sorból.","shortLead":"Tudósítónk jelenti a Bocskai úti sorból.","id":"20180408_Ti_vagytok_a_legnagyobbak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58e96af8-33ff-463e-9623-8062b4c868a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0cc9a3-842f-4081-808d-9d6608a34791","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ti_vagytok_a_legnagyobbak","timestamp":"2018. április. 08. 21:16","title":"\"Ti vagytok a legnagyobbak!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d64c064-b6ef-4cec-a09c-b830bee63ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook minden felhasználója, így a magyar felhasználók hírfolyamában is megjelenít majd egy olyan figyelmeztetést, amelynek linkjére kattintva azok egyszerűen áttekinthetik, hogy milyen alkalmazások férnek hozzá a közösségi hálózaton tárolt adataikhoz. A felületen keresztül lehetőségük lesz arra, hogy megvonják az adataikhoz való hozzáférést azoktól az alkalmazásoktól, amelyeket nem kívánnak többé használni.","shortLead":"A Facebook minden felhasználója, így a magyar felhasználók hírfolyamában is megjelenít majd egy olyan figyelmeztetést...","id":"20180410_facebook_adatvedelmi_beallitas_figyelmeztetes_hirfolyam_teteje_mi_ez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d64c064-b6ef-4cec-a09c-b830bee63ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabe7efb-fb14-49cc-9be8-6c1387f61861","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_facebook_adatvedelmi_beallitas_figyelmeztetes_hirfolyam_teteje_mi_ez","timestamp":"2018. április. 10. 08:03","title":"A Facebook ma mindenkinek feldob egy figyelmeztetést – figyeljen oda rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cbdcc2-60cb-4fa4-a6dd-25bb743ea513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyert pályafutása 200. Forma-1-es futamán, a vasárnapi Bahreini Nagydíjon.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyert pályafutása 200. Forma-1-es futamán...","id":"20180408_forma_1_f1_bahreini_nagydij_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80cbdcc2-60cb-4fa4-a6dd-25bb743ea513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790f8e33-ae5f-4148-a260-542ee5fe200f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_forma_1_f1_bahreini_nagydij_2018","timestamp":"2018. április. 08. 19:07","title":"Véget ért a Bahreini Nagydíj, ez lett a befutók sorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb1e1d9-73a0-48bc-b6c4-3ad2afbbf60a","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Eljött az ideje, hogy megvonjuk az ellenzéki pártok választási erőfeszítéseinek gyorsmérlegét. Mert volt benne erőfeszítés, akarás és nekifeszülés, bár ennek az energiának java részét egymás bedarálására fordították.","shortLead":"Eljött az ideje, hogy megvonjuk az ellenzéki pártok választási erőfeszítéseinek gyorsmérlegét. Mert volt benne...","id":"20180409_Vona_Szel_es_Kotkodacs_most_kell_elnezest_kerni_a_ketfarkuaktol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feb1e1d9-73a0-48bc-b6c4-3ad2afbbf60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8893b08c-596d-4a8e-84fc-6ffbdf73bad9","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Vona_Szel_es_Kotkodacs_most_kell_elnezest_kerni_a_ketfarkuaktol","timestamp":"2018. április. 09. 12:15","title":"Vona, Szél és Kotkodács: most kell elnézést kérni a kétfarkúaktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]