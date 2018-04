Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56830135-7904-4bc1-a2ad-257c5fd22779","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német nagyvállalat még mindig nem heverte ki a dízelbotrányt, bár pénzügyi szempontból nincsenek nagy problémáik, de a botrány hatásai többféleképpen újra és újra előjönnek.","shortLead":"A német nagyvállalat még mindig nem heverte ki a dízelbotrányt, bár pénzügyi szempontból nincsenek nagy problémáik, de...","id":"20180411_volkswagen_vezetocsere_dizelbotrany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56830135-7904-4bc1-a2ad-257c5fd22779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2030eaa7-f3fe-44bf-ac1f-f90157132f34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_volkswagen_vezetocsere_dizelbotrany","timestamp":"2018. április. 11. 11:22","title":"Megint földindulás jön a Volkswagennél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ab0e2d-5fdc-4f90-b621-6bfbd5d0c5d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az április végi versenyhétvégén nemcsak Norbi, hanem a tulajdonában lévő csapat is rajthoz áll a a világ első számú túraautó-sorozatában.","shortLead":"Az április végi versenyhétvégén nemcsak Norbi, hanem a tulajdonában lévő csapat is rajthoz áll a a világ első számú...","id":"20180411_hungaroring_michelisz_magyar_csapat_wtcr_tcr_nagy_daniel_m1ra_wtcc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20ab0e2d-5fdc-4f90-b621-6bfbd5d0c5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7e0a16-da20-4079-8aff-a55216b1d7c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_hungaroring_michelisz_magyar_csapat_wtcr_tcr_nagy_daniel_m1ra_wtcc","timestamp":"2018. április. 11. 09:00","title":"Igazi örömünnep lehet a Hungaroringen: Michelisz saját magyar csapata is indul a WTCR-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak múltja miatt is óriási veszteség, hogy nem érheti meg 80. születésnapját – így reagált az író a Magyar Nemzet megszűnésének hírére a Facebookon.","shortLead":"Már csak múltja miatt is óriási veszteség, hogy nem érheti meg 80. születésnapját – így reagált az író a Magyar Nemzet...","id":"20180410_Nyary_Krisztian_bucsuja_a_Magyar_Nemzettol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b754a60c-a1c6-449f-a839-8f63bd718f0f","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Nyary_Krisztian_bucsuja_a_Magyar_Nemzettol","timestamp":"2018. április. 10. 13:25","title":"\"Voltak dicsőséges és szégyenteljes korszakai\" – Nyáry Krisztián is elbúcsúzott a bedőlt napilaptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot, a vonatkozó törvény szerint vissza kell fizetnie a kampányra kapott támogatást. A helyzetet súlyosbítja, hogy az Együttnek 25 milliós bankhitele is van, amelyet hamarosan szintén el kell kezdenie törleszteni. ","shortLead":"Mivel a párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot, a vonatkozó törvény szerint vissza kell fizetnie a kampányra...","id":"20180410_Husz_evebe_telhet_az_Egyuttnek_mire_visszafizetik_a_kampanyra_kapott_penzt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23969e2a-ca67-4d0b-ae30-c65885aeb30c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Husz_evebe_telhet_az_Egyuttnek_mire_visszafizetik_a_kampanyra_kapott_penzt","timestamp":"2018. április. 10. 08:54","title":"Húsz évébe telhet az Együttnek, mire visszafizeti a kampányra kapott pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sorra osztják tovább az emberek egy lassan diplomát szerző lány, Mészáros Luca nyilvános Facebook-posztját, aki a jövőjét érintő kilátástalanságról ír: óvónőként végez, de úgy érzi, alacsony fizetése miatt aligha lesz képes boldogulni, de nemhogy lakhatása kérdéses, egy kinézett kávéfőzőt sem tud megvenni magának. A bejegyzést mostanra több mint 27 ezren osztották meg.","shortLead":"Sorra osztják tovább az emberek egy lassan diplomát szerző lány, Mészáros Luca nyilvános Facebook-posztját, aki...","id":"20180410_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek__gyomorbavago_poszt_terjed_a_Facebookon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48631425-2e1e-4b40-b6e5-e99a97af0362","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek__gyomorbavago_poszt_terjed_a_Facebookon","timestamp":"2018. április. 10. 15:07","title":"\"Magyarországon nincs jövőképe egy 22 évesnek\" – gyomorbavágó poszt terjed a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chilievő versenyen vett részt egy 34 éves férfi az Egyesült Államokban, de miután megette a világ egyik legerősebbnek mondott chilijét, napokon belül rosszul lett, a sürgősségin kötött ki.","shortLead":"Chilievő versenyen vett részt egy 34 éves férfi az Egyesült Államokban, de miután megette a világ egyik legerősebbnek...","id":"20180410_Elviselhetetlen_fejfajassal_vittek_korhazba_miutan_megette_a_vilag_egyik_legerosebb_chilijet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f54b69-a08a-42f3-97c4-c5048f32e1de","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Elviselhetetlen_fejfajassal_vittek_korhazba_miutan_megette_a_vilag_egyik_legerosebb_chilijet","timestamp":"2018. április. 10. 10:01","title":"Elviselhetetlen fejfájással vitték kórházba, miután megette a világ egyik legerősebb chilijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lapunknak már korábban megerősítette vételi szándékát.","shortLead":"Lapunknak már korábban megerősítette vételi szándékát.","id":"20180410_ungar_peter_veteli_ajanlatot_tett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7167ea-1d1e-44c6-8de2-974681784ecf","keywords":null,"link":"/kkv/20180410_ungar_peter_veteli_ajanlatot_tett","timestamp":"2018. április. 10. 19:26","title":"Ungár Péter ajánlatot tett a Magyar Nemzetre, a Heti Válaszra és a Lánchíd Rádióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s képviselő arra volt kíváncsi, hol jelölték meg a költségvetésben a nálunk tartózkodó 1291 menekült ellátására szolgáló keretet. A belügyminiszter szerint Mesterházy Attila összemosott két fogalmat. ","shortLead":"Az MSZP-s képviselő arra volt kíváncsi, hol jelölték meg a költségvetésben a nálunk tartózkodó 1291 menekült ellátására...","id":"20180410_pinter_sandor_lerazta_a_menekultekre_szant_penzekrol_kerdezo_mesterhazy_attilat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ddaf9b-9039-4ddb-8360-8f1af7fa016c","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_pinter_sandor_lerazta_a_menekultekre_szant_penzekrol_kerdezo_mesterhazy_attilat","timestamp":"2018. április. 10. 17:46","title":"Pintér Sándor lerázta a menekültekre szánt pénzekről kérdező Mesterházy Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]