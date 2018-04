Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír Tv egyik munkatársa lemondóan legyint az állománygyűlés után.","shortLead":"A Hír Tv egyik munkatársa lemondóan legyint az állománygyűlés után.","id":"20180410_A_HirTVnel_is_lassu_agoniaval_szamolnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10112d46-75f5-40ff-b954-7b8d27429df6","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_A_HirTVnel_is_lassu_agoniaval_szamolnak","timestamp":"2018. április. 10. 10:38","title":"A Hír Tv-nél is lassú agóniával számolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International Magyarország és a Political Capital úgy véli, hogy a kamupártok korrupciója, a kormánypártok elsöprő médiafölénye és a kormány saját pártjait támogató propagandája következtében a 2014-es voksolást követően a 2018-as országgyűlési választások sem voltak tisztességesek.","shortLead":"A Transparency International Magyarország és a Political Capital úgy véli, hogy a kamupártok korrupciója...","id":"20180411_3_milliard_forint_kozpenzt_szorakoztak_el_a_kamupartok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec0a7f3-db40-4fd0-94e0-54fc63ceb265","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_3_milliard_forint_kozpenzt_szorakoztak_el_a_kamupartok","timestamp":"2018. április. 11. 11:55","title":"3 milliárd forint közpénzt szórakoztak el a kamupártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d3a4fa-108f-48e9-9ee4-1d959d30a92b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Homályos az ügy, a színész beperelte a vádat megfogalmazó újságírót és újságot is. Nézzük, mivel tudnak ők többet a mezei tulajdonosnál.","shortLead":"A mostani konjunktúra-időszakban különösen feleslegesnek tűnhet, hogy ingatlanost bízzunk meg a lakás vagy ház...","id":"20180410_Minek_fizessunk_egy_ingatlanosnak_ha_ennyire_porog_a_piac","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f97c9fe-5025-4c18-9c11-d29686de2b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fade33d2-2bfe-4458-8dd4-61640b644c13","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Minek_fizessunk_egy_ingatlanosnak_ha_ennyire_porog_a_piac","timestamp":"2018. április. 10. 12:25","title":"Minek fizessünk egy ingatlanosnak, ha ennyire pörög a piac?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi talán legnagyobb, várhatóan jövőre érkező frissítése. ","shortLead":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi...","id":"20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d2101d-71ec-4074-905c-1ba14a2887a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","timestamp":"2018. április. 11. 10:03","title":"Nagyot változik a Duolingo, még komolyabb szinten tanulhat teljesen ingyen nyelveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]