[{"available":true,"c_guid":"b0d13062-cbe6-4161-9171-c001b24ea1be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságon derült ki, hogy a perben szereplő 28-ból 13 iskolában továbbra is jogellenesen különítik el a roma gyerekeket.","shortLead":"A bíróságon derült ki, hogy a perben szereplő 28-ból 13 iskolában továbbra is jogellenesen különítik el a roma...","id":"20180411_elso_fokon_gyoztek_a_roma_jogvedok_az_emmivel_szemben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0d13062-cbe6-4161-9171-c001b24ea1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b557ae4-0e79-46e2-bc98-a9dbbf259fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_elso_fokon_gyoztek_a_roma_jogvedok_az_emmivel_szemben","timestamp":"2018. április. 11. 06:20","title":"Első fokon győztek a roma jogvédők az Emmivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3464d606-8221-4265-8d38-52d440232eed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudományos konferencián ünnepli a Magyar Nemzet a lapalapítás évfordulóját, a nyolcvan éve megjelenő újságot – legalábbis a meghívó szerint, amit a választás előtti héten küldtek.","shortLead":"Tudományos konferencián ünnepli a Magyar Nemzet a lapalapítás évfordulóját, a nyolcvan éve megjelenő újságot –...","id":"20180410_Valasztas_elott_meg_ugy_volt_konferencian_unneplik_a_Magyar_Nemzetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3464d606-8221-4265-8d38-52d440232eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f875b2-f8c6-4f6f-bcb1-b35876f4269b","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Valasztas_elott_meg_ugy_volt_konferencian_unneplik_a_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2018. április. 10. 11:43","title":"A választás előtt még ünnepélyes konferenciára hívott a bedőlt Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4c27ed-fe88-4895-b265-bb84f3ff48e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől még 17-23 fok lesz. ","shortLead":"Ettől még 17-23 fok lesz. ","id":"20180410_Ma_tobb_helyen_eshet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4c27ed-fe88-4895-b265-bb84f3ff48e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ff410-aba8-4c66-9b2e-30434a0dd35e","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ma_tobb_helyen_eshet","timestamp":"2018. április. 10. 05:18","title":"Ma több helyen eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ellenőrzések megkezdése előtt egy hét van a hibák javítására.","shortLead":"Az ellenőrzések megkezdése előtt egy hét van a hibák javítására.","id":"20180411_tallaiek_az_autokereskedokre_iranyitjak_hetfotol_az_adotraffipaxot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1a27fd-04a6-4428-bb4a-6ab0fcde8588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_tallaiek_az_autokereskedokre_iranyitjak_hetfotol_az_adotraffipaxot","timestamp":"2018. április. 11. 06:53","title":"Tállaiék az autókereskedőkre irányítják hétfőtől az adótraffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási részvétel szerinte azt jelenti, hogy az emberek bíznak a demokráciában. A legmegdöbbentőbb kijelentés csak ezután jön.","shortLead":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási...","id":"20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078175f6-e051-4509-ab1c-93ba21f2260c","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","timestamp":"2018. április. 11. 12:43","title":"Békéscsaba úgynevezett független polgármestere elalélt a Fidesz győzelmétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL Klub stábja ott volt, a Házon Kívül című műsorban pedig megmutatják, mit látnak.","shortLead":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL...","id":"20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74475f6-d8e8-4292-8af3-660584bbdcab","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","timestamp":"2018. április. 10. 23:20","title":"Óriási sürgés-forgás volt az ukrán-magyar határon vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, érdemes várni a záró évadra. ","shortLead":"Úgy tűnik, érdemes várni a záró évadra. ","id":"20180410_Ket_honapig_forgattak_a_Tronok_Harca_gigantikus_csatajelenetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e54e220-35a0-4c15-9306-68f3fb05c6c2","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Ket_honapig_forgattak_a_Tronok_Harca_gigantikus_csatajelenetet","timestamp":"2018. április. 10. 12:06","title":"Két hónapig forgatták a Trónok Harca gigantikus csatajelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban rendezendő hadgyakorlaton. ","shortLead":"A szíriai harcokban szerzett tapasztalatokról adnak számot az orosz hadsereg alakulatai az Oroszországban, valamint két...","id":"20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb6dd791-ffd0-4d10-89fe-a13034b99d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc16661-ae87-4471-9d31-0d8e2a46bdf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Oriashadgyakorlat_kezdodik_Oroszorszagban_es_KozepAzsiaban","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Óriáshadgyakorlat kezdődik Oroszországban és Közép-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]