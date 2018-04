Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkvában találkozott az észak-koreai külügyminiszterrel, és elfogadta a meghívását Phenjanba. ","shortLead":"Moszkvában találkozott az észak-koreai külügyminiszterrel, és elfogadta a meghívását Phenjanba. ","id":"20180410_Az_orosz_kulugyminiszter_EszakKoreaba_fog_utazni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6ff982-f178-40ec-973d-435a46beb835","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Az_orosz_kulugyminiszter_EszakKoreaba_fog_utazni","timestamp":"2018. április. 10. 13:20","title":"Az orosz külügyminiszter Észak-Koreába fog utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18ff8f4-b705-4cac-8900-6c2b3c55af7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet megkongatta a vészharangot az illiberális demokráciák miatt a legfrissebb jelentésében.\r

","shortLead":"A szervezet megkongatta a vészharangot az illiberális demokráciák miatt a legfrissebb jelentésében.\r

","id":"20180411_A_Freedom_House_szerint_indokoltak_lennenek_a_szankciok_Magyarorszag_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18ff8f4-b705-4cac-8900-6c2b3c55af7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4358d6f9-efe4-4740-994f-38fa49448b82","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_Freedom_House_szerint_indokoltak_lennenek_a_szankciok_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. április. 11. 07:39","title":"Indokoltak lennének a szankciók Magyarország ellen a Freedom House szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","shortLead":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","id":"20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eadf1f4-a9c4-4e0c-a4e2-318656d23c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","timestamp":"2018. április. 10. 19:00","title":"Új piacra lép be az IKEA, és az újdonságokat alig kell otthon szerelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b7f81-8598-405e-8393-01b9a9c34238","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Los Angeles megyei ügyészség vizsgálja a lehetőségét, hogy a szexuális zaklatási botrányba keveredett Kevin Spacey ellen vádat emelhessenek. ","shortLead":"A Los Angeles megyei ügyészség vizsgálja a lehetőségét, hogy a szexuális zaklatási botrányba keveredett Kevin Spacey...","id":"20180412_Vadat_emelhetnek_Kevin_Spacey_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29b7f81-8598-405e-8393-01b9a9c34238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b243b-218a-4c64-8a24-223b04e6ed54","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Vadat_emelhetnek_Kevin_Spacey_ellen","timestamp":"2018. április. 12. 10:13","title":"Vádat emelhetnek Kevin Spacey ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677de65c-cc95-4b5b-be8a-16ebc1548fe3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő szezontól újabb két erős európai gyártó csatlakozik az elektromos autók Forma–1-éhez.","shortLead":"A jövő szezontól újabb két erős európai gyártó csatlakozik az elektromos autók Forma–1-éhez.","id":"20180411_formula_e_mercedes_porsche_elektromos_auto_verseny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=677de65c-cc95-4b5b-be8a-16ebc1548fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cab7f55-2341-4c0b-855c-26a006665a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_formula_e_mercedes_porsche_elektromos_auto_verseny","timestamp":"2018. április. 11. 15:26","title":"Újabb világmárkák csatlakoztak a Formula E-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c076a3-fda1-4b66-97e2-a2ced8b7d9a6","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20180410_A_Magyar_Nemzet_bezarasarol_Simicska_egy_geci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46c076a3-fda1-4b66-97e2-a2ced8b7d9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff68e9f-e0b8-478c-8ec1-58420833d28a","keywords":null,"link":"/velemeny/20180410_A_Magyar_Nemzet_bezarasarol_Simicska_egy_geci","timestamp":"2018. április. 10. 14:35","title":"A Magyar Nemzet bezárásáról: Simicska egy geci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","shortLead":"A vers beköltözött a Cinege utcába.","id":"20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ecbfce-48c8-4ed3-adb8-cba7e968a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a92517-a083-476f-9fef-dd332a70c9a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_Orban_Viktor_utcajat_versekkel_irta_tele_valaki_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2018. április. 11. 08:43","title":"Orbán Viktor utcáját versekkel írta tele valaki a költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak el információk az ellenzékről az interneten vagy a médiában, nincs kihez fordulniuk a helyieknek, helyben pedig már jószerivel se pedagógus, se orvos nincsen, akik évtizedekkel ezelőtt igazodási pontot is jelentettek az ott élők számára. ","shortLead":"Bár tucatjával kerültek a szavazólapra a jelöltek Csongrád megyében, a falvakban csak a Fideszt ismerik. Hiába jutnak...","id":"20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=502cbafd-b507-405e-a2ef-9ee3165ebe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e8dfd1-3142-4c20-8e20-a17477dd71ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_A_Fideszen_kivul_nincs_egyetlen_part_sem_a_falvakban","timestamp":"2018. április. 10. 20:00","title":"\"Ezek már talán eleget loptak\" – a Fideszen kívül nincs egyetlen párt sem a falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]