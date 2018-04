Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi munkavállalással foglalkozó szakember szerint új jelenségről van szó, ami a korábbi választások után nem volt tapasztalható. ","shortLead":"A külföldi munkavállalással foglalkozó szakember szerint új jelenségről van szó, ami a korábbi választások után nem...","id":"20180411_Negyszer_annyian_nezelodnek_kulfoldi_munka_utan_mint_a_valasztasok_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23de9503-bda0-43d0-9e0e-071cdf9b50d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Negyszer_annyian_nezelodnek_kulfoldi_munka_utan_mint_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. április. 11. 21:00","title":"Négyszer annyian nézelődnek külföldi munka után, mint a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f07ec9-73f1-408e-97ec-5ad6157a24de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vér szerinti szülők 2013-ban haltak meg egy autóbalesetben, s az áldozatok szülei évekig harcoltak, egy béranya megszülhesse a lefagyasztott embriók egyikét. \r

","shortLead":"A vér szerinti szülők 2013-ban haltak meg egy autóbalesetben, s az áldozatok szülei évekig harcoltak, egy béranya...","id":"20180412_Negy_evvel_szulei_halala_utan_szuletett_egy_kinai_gyerek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f07ec9-73f1-408e-97ec-5ad6157a24de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ab7453-6fa6-47a6-942b-dc685ea3eea1","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Negy_evvel_szulei_halala_utan_szuletett_egy_kinai_gyerek","timestamp":"2018. április. 12. 10:06","title":"Négy évvel szülei halála után született egy kínai gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b59439-4769-4fd3-b2c7-14ae15d152f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét ellenzéki párt újraszámoltatná a voksokat ott, ahol a csalás gyanúja felmerül. ","shortLead":"Mindkét ellenzéki párt újraszámoltatná a voksokat ott, ahol a csalás gyanúja felmerül. ","id":"20180410_jobbik_dk_valasztasi_csalas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b59439-4769-4fd3-b2c7-14ae15d152f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0c0b9f-2f26-41f4-9f29-3a22ab2a4b94","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_jobbik_dk_valasztasi_csalas","timestamp":"2018. április. 10. 17:30","title":"A Jobbik és a DK szerint is csalt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee42ac6c-86a4-4374-bbc2-94e0eac4fe1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány és testvére egyetlen kabáton osztozkodott télen, még cipőjük sem volt, általában papucsban járatták őket szüleik, akik a családi pótlékot rendszerint alkoholra költötték. Ellenük most emeltek vádat, akár börtönbe is kerülhetnek.","shortLead":"A kislány és testvére egyetlen kabáton osztozkodott télen, még cipőjük sem volt, általában papucsban járatták őket...","id":"20180411_Annyira_elhanyagoltak_a_hevesi_kislanyt_a_szulei_hogy_fel_szemere_megvakult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee42ac6c-86a4-4374-bbc2-94e0eac4fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce0f43e-8223-4e87-8549-b03bf3b032a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Annyira_elhanyagoltak_a_hevesi_kislanyt_a_szulei_hogy_fel_szemere_megvakult","timestamp":"2018. április. 11. 21:40","title":"Annyira elhanyagolták a hevesi kislányt a szülei, hogy fél szemére megvakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bipoláris zavarral diagnosztizálták, most már jól van, és felvállalja a betegségét.","shortLead":"Bipoláris zavarral diagnosztizálták, most már jól van, és felvállalja a betegségét.","id":"20180412_Mariah_Carey_beteg_es_batran_beszel_rola","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251deff2-c679-459e-988b-9e54420bcbee","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Mariah_Carey_beteg_es_batran_beszel_rola","timestamp":"2018. április. 12. 09:15","title":"Mariah Carey beteg, és bátran beszél róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2071388-5866-4d1e-b2e6-0e314624b09b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Fantasztikus hírünk van a zenekedvelő grafomán olvasóinknak! Mostantól híres dalszerzők, például John Lennon vagy Leonard Cohen gyöngybetűit használhatjuk a szövegszerkesztőnkben, ha letöltjük a zenészeknek tulajdonított betűtípusokat. Mielőtt azonban hozzá látna cohenizáló kisregényéhez, töltse ki az alábbi, rövid kvízünket!","shortLead":"Fantasztikus hírünk van a zenekedvelő grafomán olvasóinknak! Mostantól híres dalszerzők, például John Lennon vagy...","id":"20180410_Felismeri_a_legendas_zeneszek_kezirasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2071388-5866-4d1e-b2e6-0e314624b09b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fa2377-8277-4c4a-9f4a-3d0ca4456838","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Felismeri_a_legendas_zeneszek_kezirasat","timestamp":"2018. április. 10. 14:42","title":"Felismeri a legendás zenészek kézírását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan járművet használhatunk, ami a leginkább célszerű.","shortLead":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan...","id":"20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e6d275-9ce9-45e0-92ed-1bbcb239f128","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","timestamp":"2018. április. 10. 15:22","title":"Autó, busz és vonat egyszerre: a Skoda reformálja meg a közlekedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapvető választási információkkal sincsen tisztában a magyarok jó része – derül ki abból a kutatásból, amelyet a Political Capital készített a Závecz Research közreműködésével.","shortLead":"Az alapvető választási információkkal sincsen tisztában a magyarok jó része – derül ki abból a kutatásból, amelyet...","id":"20180411_kutatas_valasztasi_informaciok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df8497e-1c11-46f7-b74d-47f868bdb3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_kutatas_valasztasi_informaciok","timestamp":"2018. április. 11. 17:03","title":"Ijesztően tájékozatlanok a magyarok a választással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]