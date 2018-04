Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg a világ sportszínpadáig, miközben sajátosan személyes megközelítésével ünnepli a futballt mint egyetemes sportágat.","shortLead":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg...","id":"20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d48d0-9452-40a9-852b-35e1a4d22cb5","keywords":null,"link":"/sport/20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","timestamp":"2018. április. 12. 15:08","title":"Szereti a focit? Sztárjátékosok intim pillanatait is láthatja az HBO most indult sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyre kevesebb embert végeznek ki a világon, különösen a szubszaharai régióban javul a helyzet – derült ki az Amnesty International friss jelentéséből.","shortLead":"Egyre kevesebb embert végeznek ki a világon, különösen a szubszaharai régióban javul a helyzet – derült ki az Amnesty...","id":"20180412_Amnesty_International_itt_az_ido_tanulni_abbol_ahogy_Afrikaban_kezelik_a_halalbunteteseket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520fcf2e-557f-4708-816c-bb30aea633df","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Amnesty_International_itt_az_ido_tanulni_abbol_ahogy_Afrikaban_kezelik_a_halalbunteteseket","timestamp":"2018. április. 12. 05:44","title":"Amnesty International: Itt az idő tanulni abból, ahogy Afrikában kezelik a halálbüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New York-i premierje. ","shortLead":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New...","id":"20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c25a23-3016-4383-895a-e6196e6bdfad","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","timestamp":"2018. április. 12. 10:56","title":"Röhrig Géza legújabb filmjében Matthew Broderickkel játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6366eaa7-cf1a-4fb1-8891-c69c47cf1842","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem a pilóták hibája, hanem egy sor szándékos, egyebek között a gép oroszországi javításakor tett intézkedés, végül a levegőben történt robbanás miatt következett be a légi katasztrófa – olvasható az időközi műszaki jelentésben, melyet szerdán hozott nyilvánosságra Varsóban a lengyel minisztériumi vizsgálóbizottság.","shortLead":"Nem a pilóták hibája, hanem egy sor szándékos, egyebek között a gép oroszországi javításakor tett intézkedés, végül...","id":"20180411_lengyel_jelentes_robbanas_okozta_a_szmolienszki_tragediat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6366eaa7-cf1a-4fb1-8891-c69c47cf1842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eea9424-d227-4310-a104-ad7bf3ecab4e","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_lengyel_jelentes_robbanas_okozta_a_szmolienszki_tragediat","timestamp":"2018. április. 11. 15:13","title":"Lengyel jelentés: robbanás okozta a szmolenszki tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világranglistán 61. magyar teniszező az első fordulóban kiesett. ","shortLead":"A világranglistán 61. magyar teniszező az első fordulóban kiesett. ","id":"20180411_a_marrakesi_sem_lesz_fucsovics_kedvenc_tornaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291988c5-6994-42ba-92a6-18b7e8646218","keywords":null,"link":"/sport/20180411_a_marrakesi_sem_lesz_fucsovics_kedvenc_tornaja","timestamp":"2018. április. 11. 20:07","title":"A marrákesi sem lesz Fucsovics kedvenc tornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konferencián foglalták össze közvélemény-kutatók, politikatudósok, melyek voltak a választás nagy tanulságai. Az összkép nem éppen szívderítő: a baloldali ellenzék nyakig a bűnbakkeresésben, miután évekig a választási rendszer által diktált logika ellenében „fejlődtek”. A kormánypártnak pedig egyre nagyobb a hatalma, a politikai rendszert már nem lehet demokráciának nevezni. A csalásbotrányban nem segít az NVI kommunikációs-szakmai inkompetenciája.","shortLead":"Konferencián foglalták össze közvélemény-kutatók, politikatudósok, melyek voltak a választás nagy tanulságai...","id":"20180411_Ez_nem_demokracia__levontak_a_szakertok_a_valasztas_tanulsagait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593c1d4-fe62-43e3-8773-78e6aaa6261a","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Ez_nem_demokracia__levontak_a_szakertok_a_valasztas_tanulsagait","timestamp":"2018. április. 11. 17:13","title":"„Ez nem demokrácia” – levonták a szakértők a választás tanulságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések bizonyítják – agyunk természetes állapota. Túlzásba vinni azért több ok miatt sem ajánlott.","shortLead":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések...","id":"20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a52a73-2677-4d1a-8753-49cdb1381b74","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","timestamp":"2018. április. 12. 10:00","title":"Lélekben máshol – ezért hasznos az ábrándozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ leghíresebb és legelismertebb élő filozófusa és politikai gondolkodója is megszólalt a harmadik Fidesz-kétharmad után.","shortLead":"A világ leghíresebb és legelismertebb élő filozófusa és politikai gondolkodója is megszólalt a harmadik...","id":"20180412_Fukuyama_a_magyar_valasztasok_utan_ebreszto_EU","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbd76b0-6095-40b3-835c-5e9496082bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Fukuyama_a_magyar_valasztasok_utan_ebreszto_EU","timestamp":"2018. április. 12. 09:14","title":"Fukuyama a magyar választások után: ébresztő, EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]