[{"available":true,"c_guid":"e0c37b10-b849-4e48-bc37-72cc5f63d651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a Párbeszéd vezetőinek részéről is mutatkozik erre hajlandóság.","shortLead":"Szerinte a Párbeszéd vezetőinek részéről is mutatkozik erre hajlandóság.","id":"20180411_Molnar_Gyula_az_MSZPhez_lancolna_a_Parbeszedet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c37b10-b849-4e48-bc37-72cc5f63d651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8971ac-2969-4c94-9420-00b0a727b0d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Molnar_Gyula_az_MSZPhez_lancolna_a_Parbeszedet","timestamp":"2018. április. 11. 11:49","title":"Molnár Gyula az MSZP-hez láncolná a Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4051b5f1-fdc9-4c6c-94fd-a5ecd7e870fb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Először lép fel magyar színpadon az Ugly Kid Joe.","shortLead":"Először lép fel magyar színpadon az Ugly Kid Joe.","id":"20180411_25_eve_voltak_a_csucson_most_vegre_Magyarorszagra_is_eljonnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4051b5f1-fdc9-4c6c-94fd-a5ecd7e870fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e0d373-9326-48b2-9b35-ae88ea9813dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_25_eve_voltak_a_csucson_most_vegre_Magyarorszagra_is_eljonnek","timestamp":"2018. április. 11. 11:43","title":"25 éve voltak a csúcson, most végre Magyarországra is eljönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13f286-81a0-4e07-a776-1a2316e2a7d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat lehetett hallani arról az utóbbi időben, hogy két telefonon is dolgozik a Xiaomi. Egyiküket, egy erős középkategóriás készüléket, hamarosan be is mutathatja.","shortLead":"Sokat lehetett hallani arról az utóbbi időben, hogy két telefonon is dolgozik a Xiaomi. Egyiküket, egy erős...","id":"20180412_xiaomi_mi6x_bejelentese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d13f286-81a0-4e07-a776-1a2316e2a7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9277946c-725a-4a3d-930d-278c95dcb50f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_xiaomi_mi6x_bejelentese","timestamp":"2018. április. 12. 13:00","title":"Kiderült, hogy hol és mikor mutatja be a Xiaomi az újabb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","shortLead":"Mercedes-Benz, Audi, Bosch, Lidl – taroltak a német cégek a Randstad díjátadóján.","id":"20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bb6edc-7a0c-4e25-b86f-1e6c2b1151f5","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Nemet_cegnel_szeret_dolgozni_a_magyar_munkavallalo","timestamp":"2018. április. 11. 10:15","title":"Német cégnél szeret dolgozni a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedb098-406e-40c0-8893-4c4fec65be74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy a BKV milyen matuzsálem korú kiszolgáló járművet használ a fővárosban.","shortLead":"Mutatjuk, hogy a BKV milyen matuzsálem korú kiszolgáló járművet használ a fővárosban.","id":"20180413_a_nap_fotoja_bkv_auto_oldtimer_volkswagen_transporter_karbantartas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eedb098-406e-40c0-8893-4c4fec65be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26bb30f-e772-44ff-a319-c32413b74fd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_a_nap_fotoja_bkv_auto_oldtimer_volkswagen_transporter_karbantartas","timestamp":"2018. április. 13. 06:41","title":"A nap fotója: ciki vagy menő a BKV ősrégi, de még mindig használt autója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A könyveket árusító automata helyén csak egy üzenet áll.","shortLead":"A könyveket árusító automata helyén csak egy üzenet áll.","id":"20180412_Egy_nap_utan_mar_hiaba_keresi_a_POKET_automatat_a_Madach_teren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45983404-0e13-4b7b-9016-540fb441d23f","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Egy_nap_utan_mar_hiaba_keresi_a_POKET_automatat_a_Madach_teren","timestamp":"2018. április. 12. 16:54","title":"Egy nap után már hiába keresi a POKET automatát a Madách téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek 99 százalékát ráadásul az Európai Unió finanszírozza. ","shortLead":"Ezek 99 százalékát ráadásul az Európai Unió finanszírozza. ","id":"20180412_Meszaros_Lorinc_harom_honap_alatt_140_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3216d324-5fdb-4386-a6aa-e3eaf116692f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Meszaros_Lorinc_harom_honap_alatt_140_milliard_forintnyi_kozbeszerzest_nyert","timestamp":"2018. április. 12. 20:33","title":"Mészáros Lőrinc három hónap alatt 140 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI elnöke szerint aki panaszt akar tenni, az úgyis tudja, mi a szabály. A TASZ ugyanakkor úgy látja, súlyos aggályokat vet fel, hogy csökkentett módban üzemel a weboldal.","shortLead":"Az NVI elnöke szerint aki panaszt akar tenni, az úgyis tudja, mi a szabály. A TASZ ugyanakkor úgy látja, súlyos...","id":"20180411_palffy_ilona_nvi_honlap_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef480-d589-4675-9338-f45ad19069e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_palffy_ilona_nvi_honlap_valasztas","timestamp":"2018. április. 11. 18:15","title":"Nem nagyon érti Pálffy Ilona, miért gond, hogy csak döcög az NVI honlapja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]