Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","shortLead":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","id":"20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945bc320-00f7-4528-bf9e-69977af589b4","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","timestamp":"2018. április. 12. 12:06","title":"A szerda, nyolcadika az új péntek 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések bizonyítják – agyunk természetes állapota. Túlzásba vinni azért több ok miatt sem ajánlott.","shortLead":"Munka és tanulás helyett gyakran álmodozunk, ám ez nem a restség jele, hanem – mint idegtudományi felfedezések...","id":"20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a52a73-2677-4d1a-8753-49cdb1381b74","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180412_Lelekben_mashol__ezert_hasznos_az_abrandozas","timestamp":"2018. április. 12. 10:00","title":"Lélekben máshol – ezért hasznos az ábrándozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbb7a4f-123f-4153-bc69-e823288740f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan a sorsolás, nagy meccsek jönnek.","shortLead":"Megvan a sorsolás, nagy meccsek jönnek.","id":"20180413_LiverpoolAS_Roma_BayernReal_a_BLelodontoben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dbb7a4f-123f-4153-bc69-e823288740f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0404a68-14d1-43a9-be04-fecc9f747057","keywords":null,"link":"/sport/20180413_LiverpoolAS_Roma_BayernReal_a_BLelodontoben","timestamp":"2018. április. 13. 13:25","title":"Liverpool-AS Roma, Bayern-Real a BL-elődöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI elnöke szerint aki panaszt akar tenni, az úgyis tudja, mi a szabály. A TASZ ugyanakkor úgy látja, súlyos aggályokat vet fel, hogy csökkentett módban üzemel a weboldal.","shortLead":"Az NVI elnöke szerint aki panaszt akar tenni, az úgyis tudja, mi a szabály. A TASZ ugyanakkor úgy látja, súlyos...","id":"20180411_palffy_ilona_nvi_honlap_valasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef480-d589-4675-9338-f45ad19069e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_palffy_ilona_nvi_honlap_valasztas","timestamp":"2018. április. 11. 18:15","title":"Nem nagyon érti Pálffy Ilona, miért gond, hogy csak döcög az NVI honlapja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5c0a72-5f4e-4f6d-8fe1-f52407e8f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában még a Földön sem sikerült áttörést elérni. Az EU egymilliárd euróval próbál lendíteni az ügyön, amelyen magyar kutatók is dolgoznak.","shortLead":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában...","id":"20180412_grafen_zaszloshajo_kutatas_eu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5c0a72-5f4e-4f6d-8fe1-f52407e8f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c34ff8-f185-45fc-9578-e466cf507ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_grafen_zaszloshajo_kutatas_eu","timestamp":"2018. április. 12. 19:14","title":"1 milliárd eurót ad az EU, hogy végre valóság legyen a csodaanyagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35faefbd-0559-44ab-92a7-340257460924","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd csütörtöki sajtótájékoztatóján a Figyelő által közölt lista is téma volt, a párt szerint bármekkora felhatalmazást is kapott a Fidesz a választópolgároktól, nem arra kapta, hogy más állampolgárokat megfélemlítsen.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd csütörtöki sajtótájékoztatóján a Figyelő által közölt lista is téma volt, a párt szerint bármekkora...","id":"20180412_Toth_Bertalan_szerint_a_valasztasi_iroda_meghekkelte_a_valasztashut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35faefbd-0559-44ab-92a7-340257460924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68b368f-a6f2-4140-b9eb-5500253e8d94","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Toth_Bertalan_szerint_a_valasztasi_iroda_meghekkelte_a_valasztashut","timestamp":"2018. április. 12. 18:45","title":"Az MSZP szerint a választási iroda meghekkelte a valasztas.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","shortLead":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","id":"20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f326e4b-059a-4b92-90ad-086ebbbcaa2b","keywords":null,"link":"/sport/20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","timestamp":"2018. április. 12. 13:20","title":"Kétszer megverték, mégis tartja helyét a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","shortLead":"A sofőr megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, de nem úgy jött ki a dolog, ahogy szerette volna.","id":"20180412_elozes_baleset_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e6cbe6-246f-45d6-81ea-3de58cc0fb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8220549-0d83-44b0-a0eb-929020ac14ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_elozes_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 12. 04:01","title":"Úgy repült le a kocsi az útról, ahogy a filmekben szokás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]