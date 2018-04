Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a143f5a-f396-41f9-af2c-ed146eb68c59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Italo Spinelli 52 év házasság után elvesztette szeretett feleségét. A gyászmunka része volt, hogy ezt követően beiratkozott az egyetemre, mert úgy gondolta, itt az ideje, hogy választ találjon az élet legfőbb kérdésére. ","shortLead":"Italo Spinelli 52 év házasság után elvesztette szeretett feleségét. A gyászmunka része volt, hogy ezt követően...","id":"20180412_82_evesen_elvegezte_a_filozofia_szakot_igy_tudta_feldolgozni_felesege_halalat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a143f5a-f396-41f9-af2c-ed146eb68c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f658f-2348-4de0-a2f4-ec75c126530b","keywords":null,"link":"/elet/20180412_82_evesen_elvegezte_a_filozofia_szakot_igy_tudta_feldolgozni_felesege_halalat","timestamp":"2018. április. 12. 17:41","title":"82 évesen elvégezte a filozófia szakot, így tudta feldolgozni felesége halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f71a355-afc3-47aa-b949-187b8e5e39cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy új \"forró Jupiter\" típusú, Naprendszeren kívüli planétát fedeztek fel a kutatók a Magyar Automatikus Távcsőhálózat-Déli félteke projekt keretében.","shortLead":"Négy új \"forró Jupiter\" típusú, Naprendszeren kívüli planétát fedeztek fel a kutatók a Magyar Automatikus...","id":"20180411_negy_uj_forro_jupiter_tipusu_exobolygot_fedeztek_fel_kutatok_hats_39_40_41_42","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f71a355-afc3-47aa-b949-187b8e5e39cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa91ec8-8d8c-4ec7-b6b4-78a9b7e6c6cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_negy_uj_forro_jupiter_tipusu_exobolygot_fedeztek_fel_kutatok_hats_39_40_41_42","timestamp":"2018. április. 11. 15:03","title":"Négy új forró exobolygót fedeztek fel, az egyiken 1826 Celsius-fok az átlaghőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konferencián foglalták össze közvélemény-kutatók, politikatudósok, melyek voltak a választás nagy tanulságai. Az összkép nem éppen szívderítő: a baloldali ellenzék nyakig a bűnbakkeresésben, miután évekig a választási rendszer által diktált logika ellenében „fejlődtek”. A kormánypártnak pedig egyre nagyobb a hatalma, a politikai rendszert már nem lehet demokráciának nevezni. A csalásbotrányban nem segít az NVI kommunikációs-szakmai inkompetenciája.","shortLead":"Konferencián foglalták össze közvélemény-kutatók, politikatudósok, melyek voltak a választás nagy tanulságai...","id":"20180411_Ez_nem_demokracia__levontak_a_szakertok_a_valasztas_tanulsagait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593c1d4-fe62-43e3-8773-78e6aaa6261a","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Ez_nem_demokracia__levontak_a_szakertok_a_valasztas_tanulsagait","timestamp":"2018. április. 11. 17:13","title":"„Ez nem demokrácia” – levonták a szakértők a választás tanulságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapvető választási információkkal sincsen tisztában a magyarok jó része – derül ki abból a kutatásból, amelyet a Political Capital készített a Závecz Research közreműködésével.","shortLead":"Az alapvető választási információkkal sincsen tisztában a magyarok jó része – derül ki abból a kutatásból, amelyet...","id":"20180411_kutatas_valasztasi_informaciok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df8497e-1c11-46f7-b74d-47f868bdb3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_kutatas_valasztasi_informaciok","timestamp":"2018. április. 11. 17:03","title":"Ijesztően tájékozatlanok a magyarok a választással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d305fd6-8a21-471f-ae9f-160829c47f33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két minaretet pillantották meg először a világhírű építményhez látogató turisták. A ledőlt tornyokat az ígéretek szerint helyreállítják.","shortLead":"A két minaretet pillantották meg először a világhírű építményhez látogató turisták. A ledőlt tornyokat az ígéretek...","id":"20180412_ledontotte_az_eros_szel_a_tadzs_mahal_ket_minaretjet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d305fd6-8a21-471f-ae9f-160829c47f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54a612c-a15a-4dea-b6aa-c84764c2aa26","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_ledontotte_az_eros_szel_a_tadzs_mahal_ket_minaretjet","timestamp":"2018. április. 12. 16:29","title":"Ledöntötte az erős szél a Tádzs Mahal két minaretjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561ef0a4-5df5-4675-a459-ed253a008b29","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Múlt vasárnap késő délután futott be a hír egy tuti, megkérdőjelezhetetlen győzelemről. 