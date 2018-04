Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre nehezebb eldönteni, hogy a ránk zúduló információáradatban melyek az igaz, s melyek a hamis hírek. Néha nem árt az önellenőrzés sem, ezt a célt szolgálja a következő teszt is. Frissebb és régebbi hírek és \"hírek\" között válogattunk.","shortLead":"Egyre nehezebb eldönteni, hogy a ránk zúduló információáradatban melyek az igaz, s melyek a hamis hírek. Néha nem árt...","id":"20180413_fake_news_alhirek_kviz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89595951-5bee-410e-b43b-4b9937776063","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_fake_news_alhirek_kviz","timestamp":"2018. április. 13. 20:15","title":"Fake/nem fake - felismeri még bárki az álhíreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914b6cb0-8f1b-4de6-88b6-aca92d918602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a jó idő, rengetegen tartanak a Dunakanyarba, és az így kialakuló dugók elől egyesek nem túl szabályosan próbálnak menekülni.","shortLead":"Itt a jó idő, rengetegen tartanak a Dunakanyarba, és az így kialakuló dugók elől egyesek nem túl szabályosan próbálnak...","id":"20180414_a_nap_videoja_veszelyes_tomeges_tolatas_auto_11es_ut_szentendre_budakalasz_dunakanyar_jo_ido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=914b6cb0-8f1b-4de6-88b6-aca92d918602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874f7c1f-22f1-4978-906c-4143fc2100f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_a_nap_videoja_veszelyes_tomeges_tolatas_auto_11es_ut_szentendre_budakalasz_dunakanyar_jo_ido","timestamp":"2018. április. 14. 06:41","title":"A nap videója: veszélyesen, tömegesen tolatnak az autók a 11-es útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fdc0ca-c52c-4154-9f41-b9a1e0c83616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön éjjel szenvedett autóbalesetet a színész, tudatánál volt, mikor a mentő kórházba vitte. ","shortLead":"Csütörtökön éjjel szenvedett autóbalesetet a színész, tudatánál volt, mikor a mentő kórházba vitte. ","id":"20180413_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Will_Ferrell","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9fdc0ca-c52c-4154-9f41-b9a1e0c83616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7f4126-0f4e-4d4d-91d4-cd3676049550","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Will_Ferrell","timestamp":"2018. április. 13. 19:30","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett Will Ferrell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df27dd1d-7c73-464f-9bb2-70595f4ebfc8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Átlagosan mintegy 5000 eurót, nagyjából másfél millió forintot lehetne egy-egy jármű üzemeltetésén spórolni, ha elfogadják a tervezetet. ","shortLead":"Átlagosan mintegy 5000 eurót, nagyjából másfél millió forintot lehetne egy-egy jármű üzemeltetésén spórolni, ha...","id":"20180413_elektromos_haszonjarmu_utdij_mentesseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df27dd1d-7c73-464f-9bb2-70595f4ebfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c4dc7-14c5-4042-b69d-7b5dcdbebd41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_elektromos_haszonjarmu_utdij_mentesseg","timestamp":"2018. április. 13. 13:22","title":"Útdíjmentesek lehetnek az elektromos teherautók, a németeknél már 12 ezer ilyen fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","shortLead":"Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","id":"20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0340a-471d-4450-8cd0-6958facda3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","timestamp":"2018. április. 14. 18:05","title":"Még néhány körzet sorsa kérdéses, ezeken múlhat a Fidesz kétharmada?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032348ed-4c03-4c02-8e9e-0521554b6f58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tetszett egy trafikosnak, hogy nem maradhatott egyedül a faluban, és a bíróság neki adott igazat.","shortLead":"Nem tetszett egy trafikosnak, hogy nem maradhatott egyedül a faluban, és a bíróság neki adott igazat.","id":"20180414_Beperelte_egy_trafikos_az_allamot_mert_konkurenciat_kapott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032348ed-4c03-4c02-8e9e-0521554b6f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0eff4d-ee4d-4908-836a-02dcc8dfbccd","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Beperelte_egy_trafikos_az_allamot_mert_konkurenciat_kapott","timestamp":"2018. április. 14. 12:38","title":"Beperelte egy trafikos az államot, mert konkurenciát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa514e6-6bcc-4bbf-9278-7a681c930618","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És milyen szórakoztatóan és okosan tették!","shortLead":"És milyen szórakoztatóan és okosan tették!","id":"20180413_Beolvastak_az_egyetemi_oktatok_a_Magyar_Idoknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa514e6-6bcc-4bbf-9278-7a681c930618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114c1f76-3f08-4003-9e18-9af309792545","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Beolvastak_az_egyetemi_oktatok_a_Magyar_Idoknek","timestamp":"2018. április. 13. 12:56","title":"Beolvastak az egyetemi oktatók a Magyar Időknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit kormányfő. ","shortLead":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit...","id":"20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff7064-2913-4dd7-b323-26730dbfe902","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","timestamp":"2018. április. 14. 11:29","title":"A brit miniszterelnök a szíriai támadásról és a bizonyítékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]