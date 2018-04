Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen felmerülő kételyeket. Miskolcon a vezetés közbeni telefonálások, záróvonal-átlépések mellett súlyos törvénysértés is történt, amit a kamera rögzített.","shortLead":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen...","id":"20180412_autos_uldozes_miskolc_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3152679-86e2-4f88-be52-414d9cd277aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_autos_uldozes_miskolc_video","timestamp":"2018. április. 12. 18:06","title":"Autós üldözés volt Miskolcon, még a járdára is felhajtott a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","shortLead":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","id":"20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f326e4b-059a-4b92-90ad-086ebbbcaa2b","keywords":null,"link":"/sport/20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","timestamp":"2018. április. 12. 13:20","title":"Kétszer megverték, mégis tartja helyét a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96632bb5-cb6b-410f-b535-84dda9b135bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Utcáról Lakásba Egyesület és a Lakhatást Most Alapítvány mobilházprogramot indított. Egyelőre csak két mobilházat újítanak fel rászoruló emberek számára, például közműhozzáféréssel teszik komfortosabbá az egykori lakókocsikat.","shortLead":"Az Utcáról Lakásba Egyesület és a Lakhatást Most Alapítvány mobilházprogramot indított. Egyelőre csak két mobilházat...","id":"20180413_Mobilhazakat_adnak_lakhatasi_szegenysegben_elok_szamara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96632bb5-cb6b-410f-b535-84dda9b135bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a898ef1-dd9a-4619-914b-8decacb54502","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Mobilhazakat_adnak_lakhatasi_szegenysegben_elok_szamara","timestamp":"2018. április. 13. 18:26","title":"Mobilházakat adnak lakhatási szegénységben élők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53760d2-537f-43c4-8be6-3a18d2f69f02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Biztonsági okokból hívnak vissza két játékautót.","shortLead":"Biztonsági okokból hívnak vissza két játékautót.","id":"20180413_Baj_van_ket_Tescoban_kaphato_jatekkal_ha_ilyet_vasarolt_vigye_vissza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53760d2-537f-43c4-8be6-3a18d2f69f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49318226-b3ed-4de2-b8db-739017264ab8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_Baj_van_ket_Tescoban_kaphato_jatekkal_ha_ilyet_vasarolt_vigye_vissza","timestamp":"2018. április. 13. 18:58","title":"Baj van két, Tescóban kapható játékkal, ha ilyet vásárolt, vigye vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal kiterjedtebb és koordináltabb az együttműködés, és az ellenzéki pártok fegyelmezetten beállnak a választáson végül másodiknak befutott jelölt mögé. Írásunk a HVG csütörtöki számában megjelent átfogó elemzés egyik eleme. ","shortLead":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal...","id":"201815_ez_igy_nem_nyero","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3f765f-b33e-4932-94b5-16d4de5b8f37","keywords":null,"link":"/itthon/201815_ez_igy_nem_nyero","timestamp":"2018. április. 12. 16:10","title":"Beszédes számok: kiszámoltuk, mi van, ha valóban összefog az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tüntetés megszervezői nem állnának le, polgári engedetlenségi mozgalmon gondolkodnak.","shortLead":"A szombati tüntetés megszervezői nem állnának le, polgári engedetlenségi mozgalmon gondolkodnak.","id":"20180413_szombat_tuntetes_menetrend","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f344c5fb-c582-4a20-923b-1185b42e963c","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_szombat_tuntetes_menetrend","timestamp":"2018. április. 13. 15:10","title":"Minden hétvégén tüntetnének a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra a kérdésre kellett volna válaszolnia, hiteles ellenzéki politikus lehet-e úgy, hogy hetilapjában Soros-zsoldosokat sorolnak fel. Nem tette meg.\r

\r

","shortLead":"Arra a kérdésre kellett volna válaszolnia, hiteles ellenzéki politikus lehet-e úgy, hogy hetilapjában Soros-zsoldosokat...","id":"20180412_A_telefonlecsapasaban_Ungar_Peter_mar_Orbant_idezi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d5ff24-6b1b-483d-8cdf-e4d13e9838b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_telefonlecsapasaban_Ungar_Peter_mar_Orbant_idezi","timestamp":"2018. április. 12. 11:52","title":"A telefonlecsapásában Ungár Péter már Orbánt idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az első Jobbik-elnökségre pályázó politikus: Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László.\r

\r

","shortLead":"Megvan az első Jobbik-elnökségre pályázó politikus: Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László.\r

\r

","id":"20180412_Alkotmanyserto_polgarmester_jelentkezett_be_a_Jobbik_elnoki_szekere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c917f5-f23f-42a6-836e-cbbaaf9e375c","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Alkotmanyserto_polgarmester_jelentkezett_be_a_Jobbik_elnoki_szekere","timestamp":"2018. április. 12. 15:50","title":"Alkotmánysértő polgármester jelentkezett be a Jobbik elnöki székére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]