[{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elrendelte a Telegram oroszországi hozzáférésének blokkolását egy moszkvai bíróság, miután az üzenetküldő szolgáltató az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság (Roszkomnadzor) követelése ellenére nem szolgáltatta ki a felhasználók kommunikációjának dekódolási kulcsait a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak. A Telegram az Oroszországban betiltott információt terjesztő online források fekete listáján is szerepel.","shortLead":"Elrendelte a Telegram oroszországi hozzáférésének blokkolását egy moszkvai bíróság, miután az üzenetküldő szolgáltató...","id":"20180413_Blokkoljak_az_oroszok_a_biztonsagarol_hires_uzenetkuldot_a_Telegramot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c7e17d-8bfe-41ab-bac3-08bf6a9383ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_Blokkoljak_az_oroszok_a_biztonsagarol_hires_uzenetkuldot_a_Telegramot","timestamp":"2018. április. 13. 20:05","title":"Blokkolják az oroszok a biztonságáról híres üzenetküldőt, a Telegramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7","c_author":"","category":"kultura","description":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","shortLead":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","id":"20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc014a-970c-44f8-a06c-184e1bd13b84","keywords":null,"link":"/kultura/20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","timestamp":"2018. április. 14. 20:55","title":"Kitalálná, mi lesz minden idők legdrágább Broadway-produkciója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f36b12-09bd-46f7-af4c-a56c700dc4e2","c_author":"","category":"kkv","description":"Nagy tömeget vonzott az amszterdami temetkezési vásáron bemutatott öngyilkosság-gondola, a Sarco. A 3D-s nyomtatóval készített eszköz egy gombnyomásra megtelik nitrogénnel, így a halni vágyó személy viszonylag zökkenőmentesen jut át az árnyékvilágba. A találmány igencsak megosztotta a látogatókat.","shortLead":"Nagy tömeget vonzott az amszterdami temetkezési vásáron bemutatott öngyilkosság-gondola, a Sarco. A 3D-s nyomtatóval...","id":"20180415_Vihart_kavart_az_amszterdami_temeteskiallitason_az_ongyilkossagautomata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f36b12-09bd-46f7-af4c-a56c700dc4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91479727-9c1a-4f5b-b4f5-04e5e050cf18","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Vihart_kavart_az_amszterdami_temeteskiallitason_az_ongyilkossagautomata","timestamp":"2018. április. 15. 17:57","title":"Vihart kavart az amszterdami temetkezési kiállításon az „öngyilkosság-automata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Róbert Benedek egy LMP-s fegyelmi tárgyaláson megragadta a széken ülő Hadházyt és a földre lökte. ","shortLead":"Sallai Róbert Benedek egy LMP-s fegyelmi tárgyaláson megragadta a széken ülő Hadházyt és a földre lökte. ","id":"20180414_LMPs_parttarsa_fellokte_Hadhazy_Akost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeaf6dd-5ee0-431f-adef-826292665d49","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_LMPs_parttarsa_fellokte_Hadhazy_Akost","timestamp":"2018. április. 14. 13:07","title":"LMP-s párttársa rátámadt Hadházy Ákosra, rendőrt, mentőt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget a lázadók uralma alól, és hogy a lázadók utolsó csoportja is elhagyta annak legnagyobb városát, Dúmát.","shortLead":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget...","id":"20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cabab3-6482-4e81-9b84-aa0eb658b102","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","timestamp":"2018. április. 15. 08:55","title":"A szír kormányhadsereg szerint bevették Kelet-Gútát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Ferrari szerezte meg az első két rajthelyet a Kínai Nagydíjon.","shortLead":"A Ferrari szerezte meg az első két rajthelyet a Kínai Nagydíjon.","id":"20180414_Vettel_indulhat_az_elso_helyrol_Kinaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af06c5-3eda-49e5-841c-bf5418daa512","keywords":null,"link":"/sport/20180414_Vettel_indulhat_az_elso_helyrol_Kinaban","timestamp":"2018. április. 14. 09:40","title":"Vettel indulhat az első helyről Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7fbe3-3313-4d27-bd6d-a9c7a0fe4025","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4,5 milliós árával a bikás bringa legalább olyan exkluzív lesz, mint bármelyik négykerekűjük.","shortLead":"4,5 milliós árával a bikás bringa legalább olyan exkluzív lesz, mint bármelyik négykerekűjük.","id":"20180415_lamborghini_kerekpar_elektromos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7fbe3-3313-4d27-bd6d-a9c7a0fe4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37a9415-7bb7-4b81-be99-f34d296cc4a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_lamborghini_kerekpar_elektromos","timestamp":"2018. április. 15. 10:16","title":"Ez a legújabb Lamborghini: két kereke van pedálokkal és elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de a hivatalos eredmény alapján nem nyertek – jelentette be a Gyurcsány Ferenc vezette párt. A közlemény szerint a döntés negyven körzetet érint.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de...","id":"20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b523c580-4da2-4c26-ba6f-dc1bd8736227","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","timestamp":"2018. április. 15. 15:17","title":"A DK negyven körzetben támadja meg a választási eredményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]