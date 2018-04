Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98d9d12a-f2cc-41d6-bdc3-1f67d9711c12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség honlapján most is elérhető körözési felhívás szerint Kutas László ellen négy elfogatóparancsot adtak ki. Pálffy István egykori tévés, ma már rendkívüli és meghatalmazott dublini nagykövettel az ír-magyar üzleti egylet rendezvényén futottak össze. ","shortLead":"A rendőrség honlapján most is elérhető körözési felhívás szerint Kutas László ellen négy elfogatóparancsot adtak ki...","id":"20180413_Palffy_Istvan_osszeallt_egy_kepre_egy_csalas_miatt_europai_korozes_alatt_allo_ferfival","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98d9d12a-f2cc-41d6-bdc3-1f67d9711c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a7e4eb-50ee-40f7-8730-4ac4a4879be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Palffy_Istvan_osszeallt_egy_kepre_egy_csalas_miatt_europai_korozes_alatt_allo_ferfival","timestamp":"2018. április. 13. 19:58","title":"Pálffy István összeállt egy képre egy csalás miatt európai körözés alatt álló férfival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és a Hair rendezője 86 évet élt.","shortLead":"A Száll a kakukk fészkére, az Amadeus és a Hair rendezője 86 évet élt.","id":"20180414_Meghalt_Milos_Forman","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e06469c-5ce0-4a0e-8228-e4c2cc842d68","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Meghalt_Milos_Forman","timestamp":"2018. április. 14. 08:43","title":"Meghalt Milos Forman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit kormányfő. ","shortLead":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit...","id":"20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff7064-2913-4dd7-b323-26730dbfe902","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","timestamp":"2018. április. 14. 11:29","title":"A brit miniszterelnök a szíriai támadásról és a bizonyítékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180415_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_fizetos_facebook_uj_gmail_windows_fajlkezelo_nasa_hold_4k","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28710ddd-9de6-4e36-ac30-571682869251","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_fizetos_facebook_uj_gmail_windows_fajlkezelo_nasa_hold_4k","timestamp":"2018. április. 15. 12:00","title":"Ez történt: ingyen letöltheti a 90-es évek kedvenc fájlkezelő programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5182d77-0ddf-4f27-8193-0b837d65418d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg a szomorú hírt a Facebookon. Babos Gyula Liszt Ferenc-díjas magyar dzsesszgitáros 68 éves volt. ","shortLead":"Az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg a szomorú hírt a Facebookon. Babos Gyula Liszt Ferenc-díjas magyar...","id":"20180413_Meghalt_Babos_Gyula","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5182d77-0ddf-4f27-8193-0b837d65418d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d233f59-83f7-4b9f-9c17-d22770babe62","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Meghalt_Babos_Gyula","timestamp":"2018. április. 13. 18:44","title":"Meghalt Babos Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1493bebd-6bfb-4ff5-922b-645811fe1948","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Egyre nyíltabban vállalja Szaúd-Arábia és Izrael az eredetileg titkos kapcsolatukat, amely új közel-keleti rend alapja is lehet.","shortLead":"Egyre nyíltabban vállalja Szaúd-Arábia és Izrael az eredetileg titkos kapcsolatukat, amely új közel-keleti rend alapja...","id":"201815__szaudiizraeli_kozeledes__irani_mumus__palesztinok__hercegi_hev","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1493bebd-6bfb-4ff5-922b-645811fe1948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1e0777-9046-4e98-9243-1ac5f4abde23","keywords":null,"link":"/vilag/201815__szaudiizraeli_kozeledes__irani_mumus__palesztinok__hercegi_hev","timestamp":"2018. április. 14. 12:30","title":"Az évszázad arab-zsidó alkuja készülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54774957-0050-4bfa-a292-63ecdf4a89d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fiatal őz betért egy olaszországi pékségbe. Ennél bájosabb jelenséget ma már nem fog látni. ","shortLead":"Egy fiatal őz betért egy olaszországi pékségbe. Ennél bájosabb jelenséget ma már nem fog látni. ","id":"20180413_Bambi_lement_kenyerert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54774957-0050-4bfa-a292-63ecdf4a89d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba0aafa-8ba0-4c8e-81be-a46c3a11c601","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Bambi_lement_kenyerert","timestamp":"2018. április. 13. 19:42","title":"Bambi lement kenyérért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani kapacitást bővíteni kell, a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladék végleges elhelyezésére alkalmazható tárolót pedig még csak ezután fogják megépíteni.","shortLead":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani...","id":"20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685da1af-a0ed-4725-b931-2780fdb9d9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","timestamp":"2018. április. 15. 17:45","title":"Ezeken a hazai településeken tárolhatják Paks II. sugárzó hulladékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]