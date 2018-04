Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elrendelte a Telegram oroszországi hozzáférésének blokkolását egy moszkvai bíróság, miután az üzenetküldő szolgáltató az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság (Roszkomnadzor) követelése ellenére nem szolgáltatta ki a felhasználók kommunikációjának dekódolási kulcsait a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak. A Telegram az Oroszországban betiltott információt terjesztő online források fekete listáján is szerepel.","shortLead":"Elrendelte a Telegram oroszországi hozzáférésének blokkolását egy moszkvai bíróság, miután az üzenetküldő szolgáltató...","id":"20180413_Blokkoljak_az_oroszok_a_biztonsagarol_hires_uzenetkuldot_a_Telegramot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c7e17d-8bfe-41ab-bac3-08bf6a9383ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_Blokkoljak_az_oroszok_a_biztonsagarol_hires_uzenetkuldot_a_Telegramot","timestamp":"2018. április. 13. 20:05","title":"Blokkolják az oroszok a biztonságáról híres üzenetküldőt, a Telegramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1108ec2-d13f-4fed-99e8-ba7a420191f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe, miután az idegenbeli 26-20-as sikert követően a negyeddöntő szombati, hazai visszavágóján 30-28-ra legyőzte a montenegrói Buducnost Podgoricát.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe...","id":"20180414_A_gyori_kezis_lanyok_ott_vanbnak_a_BLben_a_legjobb_negy_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1108ec2-d13f-4fed-99e8-ba7a420191f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae44bfd8-39f2-4aa5-9fb5-2c8001e22e61","keywords":null,"link":"/sport/20180414_A_gyori_kezis_lanyok_ott_vanbnak_a_BLben_a_legjobb_negy_kozott","timestamp":"2018. április. 14. 21:02","title":"A győri kézis lányok ott vannak a BL-ben a legjobb négy között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3af2847-b71b-4d50-b483-7b4f1c6f2631","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szongkran ünnepén az emberek általában vízzel locsolják egymást és porral kenik be egymás arcát a megtisztulás és az óév bűnei lemosásának jelképeként. Az viszont nincs \"szabályozva\", hogy a vizet ebben az esetben milyen módon fröcskölhetik a másikra az ünneplők, úgyhogy ismét előkerültek a vízipisztolyok és a vízibombák is, egy pont után pedig az elefántok is beszálltak az ünneplésbe. ","shortLead":"A szongkran ünnepén az emberek általában vízzel locsolják egymást és porral kenik be egymás arcát a megtisztulás és...","id":"20180413_Fotok_Thaifoldon_gigaszi_vizipisztolycsataval_unnepeltek_meg_az_ujevet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3af2847-b71b-4d50-b483-7b4f1c6f2631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b3bc1f-724d-4911-a984-546016e2c0d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Fotok_Thaifoldon_gigaszi_vizipisztolycsataval_unnepeltek_meg_az_ujevet","timestamp":"2018. április. 13. 15:37","title":"Fotók: Thaiföldön gigászi vízipisztolycsatával ünnepelték meg az újévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Antonio Guterres főtitkár.","shortLead":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be...","id":"20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753ace60-510a-4821-ba83-fdb6cc11f30f","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","timestamp":"2018. április. 13. 18:42","title":"Vegyifegyver-ellenőrök érkeztek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3595671a-8e4c-4fa1-ab7d-a72fda831c42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem megy olyan jól a HomePod, mint ahogy azt az Apple szeretné, kénytelen visszafogni a gyártását.","shortLead":"Nem megy olyan jól a HomePod, mint ahogy azt az Apple szeretné, kénytelen visszafogni a gyártását.","id":"20180414_nem_tul_jok_a_homepod_ertekesitesi_adatai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3595671a-8e4c-4fa1-ab7d-a72fda831c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25acf9e-8a86-4d39-a5e6-b6865558db12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_nem_tul_jok_a_homepod_ertekesitesi_adatai","timestamp":"2018. április. 14. 13:01","title":"Szép is, jó is a HomePod, csak épp nem veszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz feladat lehet kidolgozni a stratégiát, miként kerüljön be a paksi bővítés az országos és a helyi médiába, 58 millió forintot kap érte Rogán Antal szomszédja.","shortLead":"Nehéz feladat lehet kidolgozni a stratégiát, miként kerüljön be a paksi bővítés az országos és a helyi médiába, 58...","id":"20180414_Rogan_Antal_szomszedja_58_millioert_dolgozik_a_paksi_bovites_kommunikaciojan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a6383-e49c-49bb-a61e-730d64a2d79b","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Rogan_Antal_szomszedja_58_millioert_dolgozik_a_paksi_bovites_kommunikaciojan","timestamp":"2018. április. 14. 11:21","title":"Rogán Antal szomszédja 58 millióért dolgozik a paksi bővítés kommunikációján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök vicceskedve számonkérte a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, amiért a kampány alatt megbüntették. Patyi lapított a miniszterelnök előtt, de kiderült, nemcsak megszavazta a büntetést, de ő terjesztette azt elő. A kínos videó után nem mond le.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök vicceskedve számonkérte a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, amiért a kampány alatt...","id":"20180413_Patyi_megszavazta_Orban_bunteteset_csak_ezt_nem_merte_bevallani_Orbannak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289d8ce-3812-485c-b3e2-a0392febf243","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Patyi_megszavazta_Orban_bunteteset_csak_ezt_nem_merte_bevallani_Orbannak","timestamp":"2018. április. 13. 16:12","title":"Patyi megszavazta Orbán büntetését, csak ezt nem merte bevallani a miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ae2ff9-8e2a-4cdd-8ec5-7237e37010ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak oly kedves Civil Összefogás Fórum szerint a szombati tüntetés \"a demokrácia és államiságunk ellen\" szerveződik, amelyet hatalomra éhező álszövetségek igyekeznek összehozni. ","shortLead":"A kormánynak oly kedves Civil Összefogás Fórum szerint a szombati tüntetés \"a demokrácia és államiságunk ellen\"...","id":"20180413_A_COF_az_ellenzeki_tuntetesrol_Gyaszfelvonulast_tartanak_a_hatalomra_ehezo_alszovetsegek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2ae2ff9-8e2a-4cdd-8ec5-7237e37010ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfe2ea1-046a-49e1-a5d2-6265d5f2ecb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_A_COF_az_ellenzeki_tuntetesrol_Gyaszfelvonulast_tartanak_a_hatalomra_ehezo_alszovetsegek","timestamp":"2018. április. 13. 18:33","title":"A Békemenet szervezői gyalázzák az ellenzéki tüntetést: \"Gyászfelvonulást tartanak a hatalomra éhező álszövetségek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]