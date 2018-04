Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c33058c5-7d3f-40a7-9b73-47b5cba7a7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végképp boldog lehet Boldog István fideszes jelölt. Ő nyerte a választást. ","shortLead":"Végképp boldog lehet Boldog István fideszes jelölt. Ő nyerte a választást. ","id":"20180414_Torokszentmikloson_sem_tudott_elozni_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33058c5-7d3f-40a7-9b73-47b5cba7a7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc88e5c-3509-4eda-918d-ad93ce448fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Torokszentmikloson_sem_tudott_elozni_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 14. 19:57","title":"Törökszentmiklóson sem tudott előzni a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés miatt. Ebből hamarosan időközi polgármester-választás lesz a hajdú-bihari városban.","shortLead":"Hivatali vesztegetés miatt. Ebből hamarosan időközi polgármester-választás lesz a hajdú-bihari városban.","id":"20180416_Ot_ev_letoltendot_kapott_Balmazujvaros_polgarmestere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a6f085-1b50-48e5-9c97-ad03c2d93bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3609f933-cdc2-4862-be19-d87b278fe656","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Ot_ev_letoltendot_kapott_Balmazujvaros_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 16. 18:05","title":"Öt év letöltendőt kapott Balmazújváros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85cdc49-4d34-48a0-af7b-e0df984c2d20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vasárnaptól már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat lebonyolítani, ezzel megszűnik a közbeszerzések papír alapú ügyintézése.","shortLead":"Vasárnaptól már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat...","id":"20180415_Matol_nem_lehet_papiron_kozbeszerzest_nyerni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f85cdc49-4d34-48a0-af7b-e0df984c2d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bd9675-5ff1-4093-8857-b056148e716b","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Matol_nem_lehet_papiron_kozbeszerzest_nyerni","timestamp":"2018. április. 15. 07:49","title":"Mától nem lehet papíron közbeszerzést nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fef29-96ec-431e-8800-a91471fd2fb5","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal nem szakmai kérdésekre koncentrál, hanem a bíróságok egyfajta értékrend szerinti átalakítását próbálja meg elérni – véli Rajmon Balázs többek között a Hunvald-per egykori bírája, aki szerint eközben a bírósági rendszer minden szempontból elképesztően elmaradott.","shortLead":"A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal nem szakmai kérdésekre koncentrál, hanem a bíróságok egyfajta értékrend...","id":"20180416_Rajmon_Balazs_ugyved_korabbi_buntetobiro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64fef29-96ec-431e-8800-a91471fd2fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f54e1d-fc3a-4bba-99f9-39448ca3fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Rajmon_Balazs_ugyved_korabbi_buntetobiro","timestamp":"2018. április. 16. 06:30","title":"Rajmon Balázs: A bírói vezetői kinevezések ma főleg lojalitás alapján dőlnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbab644-2bc2-47ac-9d48-45e6714eecbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság azt fogja javasolni, hogy a terrorizmus elleni harc hatékonyabbá tétele érdekében valamennyi EU-s személyi igazolványon tárolják a tulajdonos ujjlenyomatát – írta Deutsche Welle hírportál. ","shortLead":"Az Európai Bizottság azt fogja javasolni, hogy a terrorizmus elleni harc hatékonyabbá tétele érdekében valamennyi EU-s...","id":"20180416_Legyen_kotelezo_a_szemelyiken_az_ujjlenyomat__javasolja_egy_EUbiztos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bbab644-2bc2-47ac-9d48-45e6714eecbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258b2582-44f2-4bd9-9beb-14a2e05b2dcc","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Legyen_kotelezo_a_szemelyiken_az_ujjlenyomat__javasolja_egy_EUbiztos","timestamp":"2018. április. 16. 18:36","title":"Legyen kötelező a személyiken az ujjlenyomat – javasolja egy EU-biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 GE3 nevet viselő aszteroida észak-amerikai idő szerint vasárnap hajnalban járt a Földhöz a legközelebb, mindössze 192 ezer kilométerre volt a bolygónktól, ami a Föld és a Hold közti távolságnak nagyjából a fele. ","shortLead":"A 2018 GE3 nevet viselő aszteroida észak-amerikai idő szerint vasárnap hajnalban járt a Földhöz a legközelebb...","id":"20180416_A_Foldhoz_nagyon_kozel_jart_ez_a_termetes_aszteroida","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9706e75-4f43-46e7-ac1e-5b3d50447671","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_A_Foldhoz_nagyon_kozel_jart_ez_a_termetes_aszteroida","timestamp":"2018. április. 16. 17:18","title":"Nagyon közel járt a Földhöz egy termetes aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","id":"20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b23dfa-aa7a-4a0b-99bb-0789677498b0","keywords":null,"link":"/sport/20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","timestamp":"2018. április. 16. 08:37","title":"Nagyon megverte a címvédőt, bajnok a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Perczel István vallástörténészt is rátette a Figyelő az állítólagos Soros-zsoldosok listájára.","shortLead":"Perczel István vallástörténészt is rátette a Figyelő az állítólagos Soros-zsoldosok listájára.","id":"20180416_ortodox_keresztenyek_is_tiltakoznak_a_figyelo_listazas_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7f4ed2-2848-45ca-bcf9-cbe0a4e553f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_ortodox_keresztenyek_is_tiltakoznak_a_figyelo_listazas_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 06:51","title":"Ortodox keresztények is tiltakoznak a Figyelő listázása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]