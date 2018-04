Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt vasárnapi szavazáson nem találta el a nyertes képviselőt? Hátha most nagyobb szerencséje volt, és legalább a lottón nyert.","shortLead":"A múlt vasárnapi szavazáson nem találta el a nyertes képviselőt? Hátha most nagyobb szerencséje volt, és legalább...","id":"20180414_Harom_primszam_es_ket_kilenccel_oszthato_a_lotto_nyeroszamai_kozt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb379f7-3947-45bc-859f-a0ae18d6deb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Harom_primszam_es_ket_kilenccel_oszthato_a_lotto_nyeroszamai_kozt","timestamp":"2018. április. 14. 19:33","title":"Három prímszám és két kilenccel osztható a lottó nyerőszámai közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elveszítené civil jellegét a mai tüntetés, ha a párt politikusai felszólalnának.","shortLead":"Elveszítené civil jellegét a mai tüntetés, ha a párt politikusai felszólalnának.","id":"20180414_A_Jobbik_is_tuntet_de_nem_beszel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d5c423-6341-4033-bb65-06977d5a2c70","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_Jobbik_is_tuntet_de_nem_beszel","timestamp":"2018. április. 14. 16:08","title":"A Jobbik is tüntet, de nem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is sejtjük, de a bátorság és a megértés megvan bennünk.","shortLead":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is...","id":"20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85adef6f-99d8-4e8c-9d5e-35ba60684396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","timestamp":"2018. április. 15. 20:15","title":"Így tudunk segíteni a traumát átélteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De már legalább nem akarják megverni az őket ellenőrizni próbáló felügyelőket.","shortLead":"De már legalább nem akarják megverni az őket ellenőrizni próbáló felügyelőket.","id":"20180415_Meg_mindig_komoly_bajok_vannak_a_fovarosi_taxisoknal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e21791-2e77-45d1-bc6f-d037823c853f","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Meg_mindig_komoly_bajok_vannak_a_fovarosi_taxisoknal","timestamp":"2018. április. 15. 11:38","title":"Még mindig komoly bajok vannak a fővárosi taxisoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Közlekedési baleset történt Atkár közelében.","shortLead":"Közlekedési baleset történt Atkár közelében.","id":"20180414_baleset_m3_as_autopalya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263ce413-eef3-4815-ae31-5bea8df77ff3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180414_baleset_m3_as_autopalya","timestamp":"2018. április. 14. 21:46","title":"Teljes az útzár az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy autóvásárló bő másfél év után megelégelte a kocsi sok hibáját és visszakérte a vételárat. Elsőfokon nyert is a bíróságon, másodfokon viszont veszített.","shortLead":"Egy autóvásárló bő másfél év után megelégelte a kocsi sok hibáját és visszakérte a vételárat. Elsőfokon nyert is...","id":"20180415_Igy_lehet_nagyot_bukni_ha_egy_vevo_keson_keri_vissza_a_penzet_a_gyakran_meghibasodo_uj_kocsijaert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70458fb-a1dc-4383-9a0d-6d6b59b6b494","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Igy_lehet_nagyot_bukni_ha_egy_vevo_keson_keri_vissza_a_penzet_a_gyakran_meghibasodo_uj_kocsijaert","timestamp":"2018. április. 15. 17:10","title":"Így lehet nagyot bukni, ha egy vevő későn kéri vissza a pénzét a gyakran meghibásodó új kocsijáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3595671a-8e4c-4fa1-ab7d-a72fda831c42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem megy olyan jól a HomePod, mint ahogy azt az Apple szeretné, kénytelen visszafogni a gyártását.","shortLead":"Nem megy olyan jól a HomePod, mint ahogy azt az Apple szeretné, kénytelen visszafogni a gyártását.","id":"20180414_nem_tul_jok_a_homepod_ertekesitesi_adatai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3595671a-8e4c-4fa1-ab7d-a72fda831c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25acf9e-8a86-4d39-a5e6-b6865558db12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_nem_tul_jok_a_homepod_ertekesitesi_adatai","timestamp":"2018. április. 14. 13:01","title":"Szép is, jó is a HomePod, csak épp nem veszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fef0f5-adb1-4059-8dbc-4fd578dcb35a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már biztos: Budapest belvárosát az LMP képviseli a parlamentben","shortLead":"Most már biztos: Budapest belvárosát az LMP képviseli a parlamentben","id":"20180414_Csardi_aggodhatott_mar_biztos_a_mandatuma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8fef0f5-adb1-4059-8dbc-4fd578dcb35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bef543-9f6e-45a8-8491-6c2b143ceabe","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Csardi_aggodhatott_mar_biztos_a_mandatuma","timestamp":"2018. április. 14. 21:02","title":"Csárdi kicsit aggódhatott, most már biztos a mandátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]