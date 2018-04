Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"Stark Tamás","category":"velemeny","description":"Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Mit gondoljunk egy olyan kormányról, amelyik megemlékezik a holokauszt áldozatairól, miközben rasszizmusba hajló propagandakampányt folytat? – teszi föl a kérdést Stark Tamás történész.","shortLead":"Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Mit gondoljunk egy olyan kormányról, amelyik megemlékezik...","id":"20180416_A_Fidesz_kormany_es_a_Holokausztemleknap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b524246-700b-4549-9c8f-f2fcc4f4c030","keywords":null,"link":"/velemeny/20180416_A_Fidesz_kormany_es_a_Holokausztemleknap","timestamp":"2018. április. 16. 08:40","title":"A Fidesz-kormány és a holokauszt-emléknap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1493bebd-6bfb-4ff5-922b-645811fe1948","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Egyre nyíltabban vállalja Szaúd-Arábia és Izrael az eredetileg titkos kapcsolatukat, amely új közel-keleti rend alapja is lehet.","shortLead":"Egyre nyíltabban vállalja Szaúd-Arábia és Izrael az eredetileg titkos kapcsolatukat, amely új közel-keleti rend alapja...","id":"201815__szaudiizraeli_kozeledes__irani_mumus__palesztinok__hercegi_hev","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1493bebd-6bfb-4ff5-922b-645811fe1948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1e0777-9046-4e98-9243-1ac5f4abde23","keywords":null,"link":"/vilag/201815__szaudiizraeli_kozeledes__irani_mumus__palesztinok__hercegi_hev","timestamp":"2018. április. 14. 12:30","title":"Az évszázad arab-zsidó alkuja készülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tokaj Intercity halálra gázolt egy embert.","shortLead":"A Tokaj Intercity halálra gázolt egy embert.","id":"20180414_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestMiskolc_vasutvonalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff6a0cb-1fde-48b3-9f89-5420a39140e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestMiskolc_vasutvonalon","timestamp":"2018. április. 14. 19:15","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Miskolc vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A cég milliárdokat költött alapító-vezetője, Mark Zuckerberg személyes biztonságára.","shortLead":"A cég milliárdokat költött alapító-vezetője, Mark Zuckerberg személyes biztonságára.","id":"20180415_Ennyit_lehetett_tavaly_keresni_a_Facebooknal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093c2523-8b99-41e1-95a9-95d47389db85","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180415_Ennyit_lehetett_tavaly_keresni_a_Facebooknal","timestamp":"2018. április. 15. 10:42","title":"Ennyit lehetett tavaly keresni a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"A szíriai helyzet eszkalációja a nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerére mér pusztító csapást. A történelem mindent a helyére tesz, így már Washingtonra is súlyos felelősséget rakott a Jugoszláviában, Irakban, Líbiában végrehajtott véres leszámolásért\"- olvasható a Kreml által kiadott közleményben, amelyet az Interfax hírügynökség idéz.","shortLead":"\"A szíriai helyzet eszkalációja a nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerére mér pusztító csapást. A történelem mindent...","id":"20180414_Putyin_ez_agresszio_Moszkva_osszehivja_az_ENSZ_BT_rendkivuli_uleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fdee2a-63cc-470e-9ee2-bc0a19e0bf6a","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Putyin_ez_agresszio_Moszkva_osszehivja_az_ENSZ_BT_rendkivuli_uleset","timestamp":"2018. április. 14. 10:55","title":"Putyin: Ez agresszió, Moszkva összehívja az ENSZ BT rendkívüli ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7","c_author":"","category":"kultura","description":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","shortLead":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","id":"20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc014a-970c-44f8-a06c-184e1bd13b84","keywords":null,"link":"/kultura/20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","timestamp":"2018. április. 14. 20:55","title":"Kitalálná, mi lesz minden idők legdrágább Broadway-produkciója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","id":"20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6384b2c2-c07d-4da8-8981-2b36a5f466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","timestamp":"2018. április. 14. 18:44","title":"Varga Mihálynak sem kell tovább izgulnia, ha egyáltalán izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce113fd3-ad77-49c9-887b-144342a207c4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elektromos autókat és energiatároló berendezéseket gyártó amerikai Tesla Inc. az idei harmadik vagy negyedik negyedévben nyereségessé válik és már nincs szüksége befektetők újabb pénzére - jelentette ki Elon Musk, a cég vezérigazgatója.","shortLead":"Az elektromos autókat és energiatároló berendezéseket gyártó amerikai Tesla Inc. az idei harmadik vagy negyedik...","id":"20180415_Nyeresegeseget_iger_a_Teslavezer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce113fd3-ad77-49c9-887b-144342a207c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b544df51-921c-4fe8-bd6a-4ba799a64278","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Nyeresegeseget_iger_a_Teslavezer","timestamp":"2018. április. 15. 16:24","title":"Merész ígérettel rukkolt elő a Tesla-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]