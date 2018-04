Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab554a0c-dde9-4ad1-9f66-19583d690045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több amerikai bűnüldöző szerv vásárol meg egy eszközt, amellyel feloldható az iPhone-ok zárolása, megszerezhetők a telefonon tárolt adatok.","shortLead":"Egyre több amerikai bűnüldöző szerv vásárol meg egy eszközt, amellyel feloldható az iPhone-ok zárolása, megszerezhetők...","id":"20180416_graykey_eszkoz_az_iphoneok_feltoresehez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab554a0c-dde9-4ad1-9f66-19583d690045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65241cf-12d4-47f6-b505-b184491fac8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_graykey_eszkoz_az_iphoneok_feltoresehez","timestamp":"2018. április. 16. 19:00","title":"GrayKey: megvan az eszköz az iPhone-ok feltöréséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dca486-72da-4cb1-8725-e07b709dad05","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Nem várt sokáig Óbuda önkormányzata: a választások után kevesebb mint két héttel csütörtökön meg is szavazhatja a képviselő-testület, hogy Tiborcz István barátja és üzlettársa kapja meg a Kolosy téri piac épületét - tudta meg a hvg.hu.","shortLead":"Nem várt sokáig Óbuda önkormányzata: a választások után kevesebb mint két héttel csütörtökön meg is szavazhatja...","id":"20180418_A_Tiborczkozeli_Redwood_viheti_a_Kolosy_teri_piacot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71dca486-72da-4cb1-8725-e07b709dad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f58aa8-88d8-4376-a7f9-20d09887300e","keywords":null,"link":"/kkv/20180418_A_Tiborczkozeli_Redwood_viheti_a_Kolosy_teri_piacot","timestamp":"2018. április. 18. 15:12","title":"A Tiborcz-közeli Redwood viheti a Kolosy téri piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolc után Budakeszin is azt kéri az ellenzék, hogy ismételjék meg a választást.","shortLead":"Miskolc után Budakeszin is azt kéri az ellenzék, hogy ismételjék meg a választást.","id":"20180417_Szel_Bernadett_uj_valasztast_akar_a_sajat_valasztokeruleteben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9789d10b-3b5b-474d-a032-1ab8ccb19d31","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Szel_Bernadett_uj_valasztast_akar_a_sajat_valasztokeruleteben","timestamp":"2018. április. 17. 11:16","title":"Szél Bernadett új választást akar a saját választókerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45749526-b250-4696-939a-379bb1b554ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hangfelvételt osztott meg az Instagramján Azealia Banks közvetlenül az után, hogy állítása szerint nemi erőszak áldozata lett. ","shortLead":"Egy hangfelvételt osztott meg az Instagramján Azealia Banks közvetlenül az után, hogy állítása szerint nemi erőszak...","id":"20180416_Azealia_Banks_Instagramon_adta_le_a_veszjelzest_dedrogoztak_majd_megeroszakoltak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45749526-b250-4696-939a-379bb1b554ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11172930-c8ec-4a5d-9644-c424482b14e4","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Azealia_Banks_Instagramon_adta_le_a_veszjelzest_dedrogoztak_majd_megeroszakoltak","timestamp":"2018. április. 16. 18:25","title":"Azealia Banks Instagramon adta le a vészjelzést: bedrogozták, majd megerőszakolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó Facebook-poszt szerint középkorú nőt, de erre \"mocskos hazaárulónak\" nevezték őt, és hogy nem igazi honvéd, mert nincs esze, hogy \"megállítsa az ilyeneket\". ","shortLead":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó...","id":"20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada22d7d-16e9-4631-83ab-70bb516ed66b","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","timestamp":"2018. április. 17. 18:06","title":"Lekiabálták, majd \"mocskos niggernek\" neveztek egy tizenéves fekete kislányt egy budapesti buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c0d600-7aba-44ef-8b5c-0b99e9e2d186","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szokják a gyalogos létet a gyengén szereplő focisták. ","shortLead":"Szokják a gyalogos létet a gyengén szereplő focisták. ","id":"20180418_dvtk_buntetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c0d600-7aba-44ef-8b5c-0b99e9e2d186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31504d6-974e-41ea-9e85-c8dccac086bd","keywords":null,"link":"/sport/20180418_dvtk_buntetes","timestamp":"2018. április. 18. 13:47","title":"Elvették az autójukat, buszoznak a DVTK játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a7549-b673-4490-b004-7356146b1b0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi Zsolnay Színház hirtelen törölte az Igenis, miniszterelnök úr című vendégelőadást a műsorból, melyben Alföldi Róbert az egyik főszereplő. Hivatalos indoklás egyelőre nincs, Alföldi szerint ez beleillik egy mintába.","shortLead":"A pécsi Zsolnay Színház hirtelen törölte az Igenis, miniszterelnök úr című vendégelőadást a műsorból, melyben Alföldi...","id":"20180417_Alfoldi_megszolalt_a_lemondott_darabja_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b95a7549-b673-4490-b004-7356146b1b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df355479-e7a6-4d3b-9d18-7417901c693a","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Alfoldi_megszolalt_a_lemondott_darabja_utan","timestamp":"2018. április. 17. 17:05","title":"Alföldit eléggé elszomorítja, hogy lemondták a pécsi előadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Premier előtti vetítésekkel és régi kedvencekkel is várják a nézőket az idei Artmozik éjszakáján, május 11-én késő délutántól másnap hajnalig öt fővárosi moziban.","shortLead":"Premier előtti vetítésekkel és régi kedvencekkel is várják a nézőket az idei Artmozik éjszakáján, május 11-én késő...","id":"20180416_Keszen_all_mozizni_egy_egesz_ejszakan_at","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2765150c-4cc4-4cca-92dc-86378b4c9557","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Keszen_all_mozizni_egy_egesz_ejszakan_at","timestamp":"2018. április. 16. 17:20","title":"Készen áll mozizni egy egész éjszakán át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]