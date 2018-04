Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40e038e8-0897-4dd7-b9e0-9a0a4709ae61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videóban szereplő autó sofőrje egy heves szóváltás után ráhúzta a motorosra a kormányt.","shortLead":"A videóban szereplő autó sofőrje egy heves szóváltás után ráhúzta a motorosra a kormányt.","id":"20180418_kozuti_balhe_motoros_auto_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40e038e8-0897-4dd7-b9e0-9a0a4709ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb1687b-fad6-4003-b1ef-6bcb9819a232","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_kozuti_balhe_motoros_auto_baleset_video","timestamp":"2018. április. 18. 04:01","title":"Ilyen aljasságot már rég láttunk közúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki Görögországban pisztollyal rohangált egy focipályán. A Forbes magazin moszkvai kiadása szerint az összvagyon is szépen nő: 25 milliárdos a bővülés, s a leggazdagabbaknak már 485 milliárd dollárjuk van. Pedig Oroszországot komoly nyugati szankciók sújtják.","shortLead":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki...","id":"20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a694af46-158d-40ca-8799-1bc2957765b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","timestamp":"2018. április. 19. 11:32","title":"A szankciók használnak az orosz milliárdosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék nem lesz az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Csapadék nem lesz az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20180419_nyarias_melegben_kozelitunk_a_hetvegehez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=106c9eb1-091f-43da-8765-72e6013c1c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854823f7-c716-4493-82a3-3e2d7e43f8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_nyarias_melegben_kozelitunk_a_hetvegehez","timestamp":"2018. április. 19. 05:05","title":"Nyárias melegben közelítünk a hétvégéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a54073-42dd-4786-bad6-d6cc24d4c203","c_author":"","category":"kkv","description":"A CBA-tulajdonos boltjai helyett sorra nyílnak diszkontüzletek, néhány Spar-ingatlan pedig Mészáros Lőrinchez kerül.","shortLead":"A CBA-tulajdonos boltjai helyett sorra nyílnak diszkontüzletek, néhány Spar-ingatlan pedig Mészáros Lőrinchez kerül.","id":"20180418_Sorra_nyilnak_a_boltok_amiket_a_CBA_atadott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43a54073-42dd-4786-bad6-d6cc24d4c203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6803b7aa-afcd-49a8-965c-9ebd0b5a0bd6","keywords":null,"link":"/kkv/20180418_Sorra_nyilnak_a_boltok_amiket_a_CBA_atadott","timestamp":"2018. április. 18. 13:19","title":"Sorra nyílnak a boltok, amiket a CBA átadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A májusban életbe lépő új uniós adatvédelmi rendelethez kapcsolódóan számos, a felhasználók adatainak védelmét szolgáló beállítást élesítettek, illetve élesítenek ezekben a napokban a Facebookon, elsőként az európai felhasználóknál. Mások mellett a magyaroknak is nyilatkozniuk kell arról, milyen adataikat kívánják megadni.","shortLead":"A májusban életbe lépő új uniós adatvédelmi rendelethez kapcsolódóan számos, a felhasználók adatainak védelmét szolgáló...","id":"20180419_facebook_adatkezeles_iranyelvek_europa_gdpr_szabalyozas_adatgyujtes_cambridge_analytica","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd22bf-4c0f-4ea4-ac03-43d9a16925fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_facebook_adatkezeles_iranyelvek_europa_gdpr_szabalyozas_adatgyujtes_cambridge_analytica","timestamp":"2018. április. 19. 09:03","title":"Hamarosan önt is megkeresi Facebook, hogy néhány fontos kérdésre válaszoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterhez fordult az ENSZ főbiztosa, hogy a kormány segítségét kérje a civilek és jogvédők Figyelő általi listázása miatt. Jókora magaslabda volt, Szijjártó azonnal le is csapta a maga módján.","shortLead":"A külügyminiszterhez fordult az ENSZ főbiztosa, hogy a kormány segítségét kérje a civilek és jogvédők Figyelő általi...","id":"20180418_A_hazai_jogvedok_hiaba_varjak_hogy_Szijjarto_megvedje_oket_ezek_utan_aligha_fogja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ab3d0c-7053-418b-8d7c-a45ae953d248","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_A_hazai_jogvedok_hiaba_varjak_hogy_Szijjarto_megvedje_oket_ezek_utan_aligha_fogja","timestamp":"2018. április. 18. 20:28","title":"Figyelő-listázás: a jogvédők hiába várják, hogy Szijjártó megvédje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden elővigyázatosság, még a legnagyobb óvintézkedések mellett is előfordulhat, hogy egy cégtől a munkavállalókra vagy ügyfelekre vonatkozó személyes adatok kerülnek ki. Éppen ezért nem árt tudni, mi a teendő ilyen esetben.","shortLead":"Hiába minden elővigyázatosság, még a legnagyobb óvintézkedések mellett is előfordulhat, hogy egy cégtől...","id":"20180419_gdpr_adatlopas_adatszivargas_adatvedelmi_incidens_mit_kell_tenni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84282db5-f4e6-4e55-a2aa-a1fb1511dbc8","keywords":null,"link":"/kkv/20180419_gdpr_adatlopas_adatszivargas_adatvedelmi_incidens_mit_kell_tenni","timestamp":"2018. április. 19. 11:03","title":"Ha mégis beüt a baj – szabályok és tanácsok adatszivárgás, adatlopás esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b42091-653e-42cb-ac72-8a8e3b95c29e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter szerint az emberek számára a biztonság az egyik legfontosabb dolog.","shortLead":"A belügyminiszter szerint az emberek számára a biztonság az egyik legfontosabb dolog.","id":"20180419_Ausztria_ismet_ellenorizne_a_nemet_hatart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21b42091-653e-42cb-ac72-8a8e3b95c29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046bb80b-e238-4506-86cc-6222cbda3762","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Ausztria_ismet_ellenorizne_a_nemet_hatart","timestamp":"2018. április. 19. 13:35","title":"Ausztria ismét ellenőrizné a német határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]