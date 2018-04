Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. ","shortLead":"Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. ","id":"20180417_Ket_tarselnok_venne_at_a_Jobbik_iranyitasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87cbc36-d07c-41cd-b05a-039a141c6350","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Ket_tarselnok_venne_at_a_Jobbik_iranyitasat","timestamp":"2018. április. 17. 09:26","title":"Két társelnök venné át a Jobbik irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b1f4b7-352d-4c97-be14-59b1d1b36eaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először azt vallotta, a gyerek saját magát forrázta le a tusolóban, később viszont mindent beismert. Azt nem árulta el, miért tette. ","shortLead":"Először azt vallotta, a gyerek saját magát forrázta le a tusolóban, később viszont mindent beismert. Azt nem árulta el...","id":"20180417_akar_husz_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_szandekosan_leforrazta_a_kislanyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80b1f4b7-352d-4c97-be14-59b1d1b36eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b426bfe9-26f4-4e94-872b-842edf93c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_akar_husz_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_szandekosan_leforrazta_a_kislanyat","timestamp":"2018. április. 17. 21:25","title":"Akár húsz évet is kaphat a férfi, aki szándékosan leforrázta a kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f55cff9-b424-4958-a5b8-1437d30acffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egységesítené Brüsszel az okmányok biztonsági elemeit.","shortLead":"Egységesítené Brüsszel az okmányok biztonsági elemeit.","id":"20180417_Kotelezo_lesz_az_ujjlenyomat_a_szemelyi_igazolvanyoknal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f55cff9-b424-4958-a5b8-1437d30acffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f31ef59-8497-4016-9422-6719db17df14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Kotelezo_lesz_az_ujjlenyomat_a_szemelyi_igazolvanyoknal","timestamp":"2018. április. 17. 19:02","title":"Kötelező lesz az ujjlenyomat a személyi igazolványoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d287bac0-bc98-4088-bff5-9ddbf811fbd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai first ladyt houstoni otthonában 92 esztendős korában érte a halál.","shortLead":"A volt amerikai first ladyt houstoni otthonában 92 esztendős korában érte a halál.","id":"20180418_meghalt_barbara_bush","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d287bac0-bc98-4088-bff5-9ddbf811fbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5e9312-7be5-4cc4-8bf2-f1c15a5f6c7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_meghalt_barbara_bush","timestamp":"2018. április. 18. 05:33","title":"Meghalt Barbara Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a71869c-06fc-4702-9c7d-6c5ff254f448","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hamarosan 24 órás sebességellenőrző razziát tartanak az utakon a rendőrök, de hogy pontosan hol, arra még várják az ötleteket.","shortLead":"Hamarosan 24 órás sebességellenőrző razziát tartanak az utakon a rendőrök, de hogy pontosan hol, arra még várják...","id":"20180417_traffipax_speedmarathon_sebessegmeres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a71869c-06fc-4702-9c7d-6c5ff254f448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42a32e-c792-40a4-b976-1524f70b5d80","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180417_traffipax_speedmarathon_sebessegmeres","timestamp":"2018. április. 17. 17:16","title":"Most ön is megmondhatja a rendőröknek, hova álljanak a traffipaxszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tényleg segítette a bírót a videó Németországban.","shortLead":"Tényleg segítette a bírót a videó Németországban.","id":"20180417_Az_oltozobol_hivta_vissza_a_csapatokat_a_biro_egy_tizenegyesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2634e781-718a-4054-b7f3-39240c5b037e","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Az_oltozobol_hivta_vissza_a_csapatokat_a_biro_egy_tizenegyesre","timestamp":"2018. április. 17. 08:17","title":"Az öltözőből hívta vissza a csapatokat a bíró egy tizenegyesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3022867-667b-4d86-b8fc-ba99c8341885","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A National Bureau of Economic Research (az amerikai cambridge-beli Nemzeti Gazdaságkutató Hivatal) áprilisban közzétett felméréséből kiderül, a sikeres vállalkozások alapítói hány évesen indították cégüket. ","shortLead":"A National Bureau of Economic Research (az amerikai cambridge-beli Nemzeti Gazdaságkutató Hivatal) áprilisban közzétett...","id":"20180417_Ennyi_az_idealis_eletkor_cegalapitashoz__magasabb_mint_gondolna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3022867-667b-4d86-b8fc-ba99c8341885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b62468-2b0c-4b3b-a481-f0cb5e0fe217","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180417_Ennyi_az_idealis_eletkor_cegalapitashoz__magasabb_mint_gondolna","timestamp":"2018. április. 17. 11:20","title":"Ez az ideális életkor cégalapításhoz – magasabb, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaeb8427-0b34-4f3d-9462-c4e126fc6d42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"A fiatalok elhagyják Horvátországot a jobb élet reményében\" – mondta ki a horvát államfő. ","shortLead":"\"A fiatalok elhagyják Horvátországot a jobb élet reményében\" – mondta ki a horvát államfő. ","id":"20180417_A_horvatok_kimondtak_rendkivuli_allapot_van_a_kivandorlas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaeb8427-0b34-4f3d-9462-c4e126fc6d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c39dc39-ce57-46c8-a9bd-211c7672cf74","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_A_horvatok_kimondtak_rendkivuli_allapot_van_a_kivandorlas_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 14:22","title":"A horvátok kimondták: rendkívüli állapot van a kivándorlás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]