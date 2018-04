Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f93f257-ad93-408c-a214-11cdb00c04ee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő napokban a nyír pollenkoncentrációja továbbra is sokfelé elérheti a magas szintet, és elkezdődött a platán, a tölgy, valamint a bükk pollenszórása is. ","shortLead":"A következő napokban a nyír pollenkoncentrációja továbbra is sokfelé elérheti a magas szintet, és elkezdődött a platán...","id":"20180418_bedurvul_a_heten_a_pollenszezon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f93f257-ad93-408c-a214-11cdb00c04ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2410310b-3a73-4d14-bdfc-35be7e5426d4","keywords":null,"link":"/elet/20180418_bedurvul_a_heten_a_pollenszezon","timestamp":"2018. április. 18. 11:02","title":"Bedurvul a héten a pollenszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac0eae2-e678-4875-a089-1240bbc113be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tárlat a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emléknapja alkalmából nyílt meg.","shortLead":"A tárlat a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emléknapja alkalmából nyílt meg.","id":"20180419_Holokauszttulelokrol_nyilt_kiallitas_a_New_Yorki_magyar_fokonzulatuson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac0eae2-e678-4875-a089-1240bbc113be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9368146e-e344-47aa-8b2c-ee716029fb19","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Holokauszttulelokrol_nyilt_kiallitas_a_New_Yorki_magyar_fokonzulatuson","timestamp":"2018. április. 19. 07:44","title":"Holokauszttúlélőkről nyílt kiállítás a New York-i magyar főkonzulátuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A napokban fellángolt a vita a mindfulness, azaz a tudatos jelenlét hasznáról és káráról. Szondy Máté klinikai szakpszichológus, mindfulness-tanár, a Magyar Mindfulness és Kontemplatív Egyesület elnökségi tagjának véleménycikkét olvashatják.","shortLead":"A napokban fellángolt a vita a mindfulness, azaz a tudatos jelenlét hasznáról és káráról. Szondy Máté klinikai...","id":"20180417_Mindfulness_OraveczCoelho_csak_dragabb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5d08a0-2b9d-47a6-b380-19f1901521c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180417_Mindfulness_OraveczCoelho_csak_dragabb","timestamp":"2018. április. 17. 18:25","title":"Mindfulness: Oravecz–Coelho, csak drágább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","shortLead":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","id":"20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77251b0-d07b-4e7f-9d88-f27c3a4b94b1","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","timestamp":"2018. április. 18. 18:26","title":"Claire Danes gyermeket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lesz megtartva az Igenis, miniszterelnök úr Pécsen, mert \"csak\".","shortLead":"Nem lesz megtartva az Igenis, miniszterelnök úr Pécsen, mert \"csak\".","id":"20180419_Nincs_magyarazat_Alfoldi_darabjanak_lemondasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a09038-7db9-4a01-a397-45c9830b27e8","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nincs_magyarazat_Alfoldi_darabjanak_lemondasara","timestamp":"2018. április. 19. 11:16","title":"Nincs magyarázat Alföldi darabjának lemondására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e020cd4-9429-4187-80a4-3b38edef6a35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint 2020-tól érkező X-Wagenek üléseit rétegelt falemezekből gyártják majd. Három modell közül választhatják ki az utasok szombattól a nekik legjobban tetszőt.","shortLead":"A tervek szerint 2020-tól érkező X-Wagenek üléseit rétegelt falemezekből gyártják majd. Három modell közül...","id":"20180417_megkerdezik_a_becsieket_milyen_uleseket_szeretnenek_az_uj_metrokba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e020cd4-9429-4187-80a4-3b38edef6a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e194bf3-4344-4c39-82b8-da8a6806eff2","keywords":null,"link":"/elet/20180417_megkerdezik_a_becsieket_milyen_uleseket_szeretnenek_az_uj_metrokba","timestamp":"2018. április. 17. 15:34","title":"Megkérdezik a bécsieket, milyen üléseket szeretnének az új metrókba – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391feb6b-3b27-443d-82ad-6be50b26c95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum alkotmányjogi panasszal segít az Együttnek. ","shortLead":"A Momentum alkotmányjogi panasszal segít az Együttnek. ","id":"20180417_Az_Egyutt_helyzete_miatt_fordul_az_Abhoz_a_Momentum","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=391feb6b-3b27-443d-82ad-6be50b26c95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7949dccc-d081-42b9-9b78-a4af78151cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Az_Egyutt_helyzete_miatt_fordul_az_Abhoz_a_Momentum","timestamp":"2018. április. 17. 13:07","title":"Az Együtt helyzete miatt fordul az Ab-hoz a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866f997e-a6ac-447a-9f84-15611d805233","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Székelyföldet átszelő Corona nemzetközi gyorsvonat jelenleg két ülő és egy fekvőkocsival közlekedik, holott szerintük négy kocsi sem lenne elég. A Corona nappal közlekedő párjával sincs minden rendben. ","shortLead":"A Székelyföldet átszelő Corona nemzetközi gyorsvonat jelenleg két ülő és egy fekvőkocsival közlekedik, holott szerintük...","id":"20180417_Vasutfejleszteszt_kertek_a_szekelyek_Orbantol_hogy_ne_utazzanak_tobbet_allva","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=866f997e-a6ac-447a-9f84-15611d805233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dd26a8-2a66-45de-84a3-c9b146e0e162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Vasutfejleszteszt_kertek_a_szekelyek_Orbantol_hogy_ne_utazzanak_tobbet_allva","timestamp":"2018. április. 17. 20:08","title":"Vasútfejlesztészt kértek a székelyek Orbántól, hogy ne utazzanak többet állva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]