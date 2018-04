Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53433171-84b8-4dae-9533-0c1d6d55cfeb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírók, operatőrök, fotósok várták Gyárfás Tamást, amikor csütörtök délután kilépett Budapesten a Nemzeti Nyomozó Iroda VI. kerületi épületéből. A volt úszószövetségi elnök és médiavállalkozót kedden vették őrizetbe Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásának ügyében, miután gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyészség azonban nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványozott, ezért Gyárfás Tamást szabadon engedték, és pénteken meg kell jelennie a házi őrizetről döntő bíróság előtt.","shortLead":"Újságírók, operatőrök, fotósok várták Gyárfás Tamást, amikor csütörtök délután kilépett Budapesten a Nemzeti Nyomozó...","id":"20180419_igy_setalt_ki_a_rendorseg_epuletebol_gyarfas_tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53433171-84b8-4dae-9533-0c1d6d55cfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c17ef8-56d0-4b10-9ad1-ebf443b7f35b","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_igy_setalt_ki_a_rendorseg_epuletebol_gyarfas_tamas","timestamp":"2018. április. 19. 17:25","title":"Friss fotók: Így sétált ki a rendőrség épületéből Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berlinbe költözik a magyar származású milliárdos által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) budapesti irodája az osztrák Die Presse szerint.","shortLead":"Berlinbe költözik a magyar származású milliárdos által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) budapesti irodája...","id":"20180419_Bezarja_budapesti_irodajat_Soros_Gyorgy_alapitvanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b863df99-5682-4b0d-8fd7-6ef7309697c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Bezarja_budapesti_irodajat_Soros_Gyorgy_alapitvanya","timestamp":"2018. április. 19. 19:36","title":"Bezárja budapesti irodáját Soros György alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54356e2a-49aa-48cb-b482-599d81c2a39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rivaud palettáján megtalálhatók a \"hagyományos\" autók is, de van Porsche, Maserati és Tesla is erre a célra.","shortLead":"A Rivaud palettáján megtalálhatók a \"hagyományos\" autók is, de van Porsche, Maserati és Tesla is erre a célra.","id":"20180420_halottaskocsi_rivaud_franciaorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54356e2a-49aa-48cb-b482-599d81c2a39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28170448-e533-4c97-a5b1-71cd473244ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_halottaskocsi_rivaud_franciaorszag","timestamp":"2018. április. 20. 10:21","title":"Luxus halottaskocsi az utolsó útra – ezt kínálja egy francia cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cfa36b-5677-4e43-ab7d-8f54ee4f160e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet elvenni Gyárfás Tamástól a több évvel ezelőtt neki adományozott állami elismerést, közölte a Klubrádióval a Köztársasági Elnöki Hivatal.","shortLead":"Nem lehet elvenni Gyárfás Tamástól a több évvel ezelőtt neki adományozott állami elismerést, közölte a Klubrádióval...","id":"20180418_Nem_veszik_el_Gyarfas_Tamas_allami_kitunteteset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60cfa36b-5677-4e43-ab7d-8f54ee4f160e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78403c6f-b7a5-46ae-abfc-28df83bfb6ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Nem_veszik_el_Gyarfas_Tamas_allami_kitunteteset","timestamp":"2018. április. 18. 16:15","title":"Nem veszik el Gyárfás Tamás állami kitüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41b7e4a-9b5d-4bbd-9f19-64627ecdd76f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványoz, ezért Gyárfás Tamást haladéktalanul szabadon kell engedni, és holnap meg kell jelennie a házi őrizetről döntő bíróság előtt.\r

\r

","shortLead":"Az ügyészség nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványoz, ezért Gyárfás Tamást haladéktalanul szabadon...","id":"20180419_Hazamehet_Gyarfas_Tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d41b7e4a-9b5d-4bbd-9f19-64627ecdd76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13553800-f96c-40b1-8e7a-bf91826b3d11","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Hazamehet_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2018. április. 19. 14:43","title":"Hazamehet Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg a nyilvánosság előtt férje nélkül.","shortLead":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg...","id":"20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ecc3ba-1259-41b8-8c13-f96fdc57d750","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","timestamp":"2018. április. 19. 14:59","title":"Állítólag first ladyvé tették meg Kim Dzsong Un feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d60e25-306e-4f22-9fdf-32c2fcb5c82a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban vizsgálatot indítottak az ellen a konstanzi színház ellen, amely azt ajánlotta, ingyen jöhetnek el a Mein Kampf című előadásra azok, akik hajlandóak felvenni egy horogkeresztes karszalagot. A színház azzal védekezik, hogy az ajánlat egy társadalmi kísérlet része.","shortLead":"Németországban vizsgálatot indítottak az ellen a konstanzi színház ellen, amely azt ajánlotta, ingyen jöhetnek el...","id":"20180418_Balhe_lett_a_nemet_szinhaz_horogkeresztert_ingyen_hirdetett_eloadasabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d60e25-306e-4f22-9fdf-32c2fcb5c82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43215659-9724-475f-8642-35016074c082","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Balhe_lett_a_nemet_szinhaz_horogkeresztert_ingyen_hirdetett_eloadasabol","timestamp":"2018. április. 18. 11:58","title":"Balhé lett a német színház ajánlatából, hogy horogkereszttel ingyen mehetnek az előadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ava DuVernay amerikai filmrendező és Kristen Stewart színésznő is tagja lesz a Cate Blanchett vezette cannes-i nemzetközi zsűrinek – értesült a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Ava DuVernay amerikai filmrendező és Kristen Stewart színésznő is tagja lesz a Cate Blanchett vezette cannes-i...","id":"20180418_Megvan_a_zsuri_ok_dontenek_majd_a_magyar_filmrol_Cannesban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab6ddb8-bfef-438a-a220-d2d3ceb71111","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Megvan_a_zsuri_ok_dontenek_majd_a_magyar_filmrol_Cannesban","timestamp":"2018. április. 18. 17:58","title":"Megvan a zsűri, ők döntenek majd a magyar filmről Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]