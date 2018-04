A délutáni elődöntőben még bőven akadtak foghíjas lelátók a soproni csarnokban, de a magyar bajnok esti fellépésére már csaknem megtelt a Novomatic Aréna, csak a városban a döntőbe jutást ünneplő jekatyerinburgi tábor székei maradtak üresen. A házigazdák második Final Fourjukra készülődtek, miután 2009-ben Salamancában két vereséggel a negyedik helyen végeztek. Abból az együttesből csak a szerb Jelena Milovanovic maradt hírmondónak, rajta kívül – még pécsi színekben – Fegyverneky Zsófia szerepelt már az Euroliga végjátékában.

Az újonc isztambuliaknál több ismerős arc is akadt: Courtney Vandersloot honosítottként pályára lépett a magyar válogatottban, Kayla McBride – az alapszakasz legjobb dobója – egy idényt Sopronban töltött, míg az amerikai-török Quanitra Hollingsworth bajnok lett a Győrrel 2012-ben. A Yakin Dogu többi sztárja közül a 37 éves belga Ann Wauters 12. (!) négyes döntőjére érkezett, a francia Sandrine Gruda pedig olimpiai ezüstérme mellett WNBA- és Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet. A törökök formájáról sokat elárul, hogy megnyerték az utóbbi öt hazai és nemzetközi sorozatot, amelyben elindultak, tavaly többek között az Európa Kupát is.

Ami a soproni közelmúltat illeti, a szurkolók szívesen emlegetik, hogy míg két éve 1/13-as mérleggel sereghajtóként zárt a csapat az Euroligában, addig kedvenceik idén 10/4-gyel másodikok lettek a címvédő Kurszk mögött csoportjukban, majd meglepetésre az esélyesebb Fenerbahcét is elbúcsúztatták a negyeddöntőben.

A túloldalon a szélvészgyors Vandersloot kezdte meg a pontgyártást – akinek a 2015-ös Eb-ről is ismerős lehetett a csarnok –, majd a csapatkapitány Fegyverneky is feliratkozott a táblára. A magyarok 2-7-ről Milovanovic vezetésével 13-7-re fordítottak, majd Vandersloot kisujja ficamodott ki, de a csapatorvos helyrerántotta, és a légiós hamarosan ismét a pályán volt. Ekkorra már hat soproni is eredményes volt, míg a török pontokat csak négy ember szállította.

A második negyedben maradt a hétpontos előny, de Tina Jovanovic három személyi hibával a kispadra ült. A mezőny legjobbjává előlépő Angela Salvadores 11. pontjával hamarosan 28-17-re megléptek a házigazdák, majd 14 pontra nőtt a különbség (33-19). A nagyszünetben Yvonne Turner dudaszós duplájával 40-30 volt az állás.

Az első félidő statisztikájából kitűnt, hogy a Sopron sokkal jobban dobta a kétpontosokat (54, illetve 33 százalék), a palánk alól háromszor annyi pontot szerzett, mint ellenfele (30, illetve 10), cserejátékosai pedig 11 pontot hoztak össze a Yakin Dogu nullájával szemben. Roberto Iniguez együttese úgy vezetett magabiztosan, hogy mindössze egy büntetőt dobhatott 20 perc alatt, míg a vendégek 14-et.

Térfélcsere után három percig nem született kosár, majd Fegyverneky hármasát követően 48-32-nél a török edző időt kért. Ennek ellenére nemsokára 51-32 állt a nagyórán, azaz a rivális hat és fél perc alatt csupán két pontot szerzett. A soproni kispadnak kiosztott technikai hiba miatt a keményebben védekező Yakin Dogu három büntetőt dobhatott, aztán Vandersloot és Olcay Cakir Turgut triplája révén az utolsó játékrész 56-46-ról indult.

Az isztambuliak rövid időre tíz ponton belülre kerültek, ám a háromezres közönség átsegítette a hazaiakat a holtponton, Turner újabb hármasával 61-48-ra nőtt az előny. Ekkor váratlanul erőre kapott az ellenfél, és egy 14-0-s rohammal megfordította a meccset. A sokkoló soproni rövidzárlatnak Turner vetett véget, az utolsó perc 65-65-tel kezdődött. Milovanovic 1,2 másodperccel a vége előtt triplát dobott, majd a törökök nem tudták bedobni a labdát, így végül a zöld-sárgák ünnepelhettek.

A soproniak ellenfele a vasárnap 20 órakor kezdődő fináléban az orosz Jekatyerinburg lesz. Magyar csapat még sosem vívott Euroliga-döntőt, a Sopron 2009-ben és a Pécs 2005-ben negyedik, továbbá a Pécs 2001-ben és 2004-ben harmadik lett a Final Fourban.