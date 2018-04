Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"220b4ad2-da26-4f97-b8fb-a10bd517c843","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan próbáltak helyet találni a darabnak Baranyában, végül Szigetváron tartják meg az előadást. ","shortLead":"Sokan próbáltak helyet találni a darabnak Baranyában, végül Szigetváron tartják meg az előadást. ","id":"20180421_Szigetvaron_tartjak_meg_Alfoldi_Pecsen_letiltott_eloadasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=220b4ad2-da26-4f97-b8fb-a10bd517c843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00e8879-2694-4106-aa75-a614ab89621f","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Szigetvaron_tartjak_meg_Alfoldi_Pecsen_letiltott_eloadasat","timestamp":"2018. április. 21. 14:30","title":"Szigetváron tartják meg Alföldi Pécsen letiltott előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5ff82-314c-4df3-8cac-e4a2413880ec","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Longshot nevű együttesnek most meg is jelent a nagylemeze, és kijött egy klip is.","shortLead":"A Longshot nevű együttesnek most meg is jelent a nagylemeze, és kijött egy klip is.","id":"20180420_Nem_tud_megulni_a_feneken_a_Green_Day_frontembere__csinalt_egy_masik_zenekart_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5ff82-314c-4df3-8cac-e4a2413880ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f47a9f8-e08b-43cc-9898-b624e52f342c","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Nem_tud_megulni_a_feneken_a_Green_Day_frontembere__csinalt_egy_masik_zenekart_video","timestamp":"2018. április. 20. 14:38","title":"Nem tud megülni a fenekén a Green Day frontembere – csinált egy másik zenekart (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia tréner egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik az angol futballklubtól.","shortLead":"A francia tréner egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik az angol futballklubtól.","id":"20180420_22_ev_utan_tavozik_az_arsenal_menedzsere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4998be56-afec-4589-b170-0dcca9b8e5ce","keywords":null,"link":"/sport/20180420_22_ev_utan_tavozik_az_arsenal_menedzsere","timestamp":"2018. április. 20. 11:23","title":"Wenger out: 22 év után távozik az Arsenal menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berlinbe költözik a magyar származású milliárdos által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) budapesti irodája az osztrák Die Presse szerint.","shortLead":"Berlinbe költözik a magyar származású milliárdos által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSI) budapesti irodája...","id":"20180419_Bezarja_budapesti_irodajat_Soros_Gyorgy_alapitvanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b863df99-5682-4b0d-8fd7-6ef7309697c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Bezarja_budapesti_irodajat_Soros_Gyorgy_alapitvanya","timestamp":"2018. április. 19. 19:36","title":"Bezárja budapesti irodáját Soros György alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8540799f-831b-4f8e-a717-e203de60191c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy intézkedés azt sejteti, lassan behal a nagy társadalmi kísérlet. ","shortLead":"Egy intézkedés azt sejteti, lassan behal a nagy társadalmi kísérlet. ","id":"20180420_Megsem_mukodik_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_Finnorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8540799f-831b-4f8e-a717-e203de60191c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae980d5e-e795-4e48-a2ab-3d958f22bad9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Megsem_mukodik_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_Finnorszagban","timestamp":"2018. április. 20. 10:35","title":"Mégsem működik a feltétel nélküli alapjövedelem Finnországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79743628-080c-4729-941a-6c60e97e7fe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az LVTP-7 nevű kétéltű jármű 32 km/h-s sebességgel \"ugrott\" bele a vízbe, hogy aztán órási \"hasassal\" érkezzen meg.","shortLead":"Az LVTP-7 nevű kétéltű jármű 32 km/h-s sebességgel \"ugrott\" bele a vízbe, hogy aztán órási \"hasassal\" érkezzen meg.","id":"20180420_keteltu_pancelos_lvtp7_szuperlassitott_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79743628-080c-4729-941a-6c60e97e7fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c50b60-26ae-41d8-91c5-5ce1a7ea38f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_keteltu_pancelos_lvtp7_szuperlassitott_video","timestamp":"2018. április. 20. 04:01","title":"Így néz ki egy kétéltű páncélos, ahogy szuperlassításban a vízbe ugrik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2920cd11-150d-4221-be9e-fdb0b2010780","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komplexum a tervek szerint 2022-re épülhet fel. ","shortLead":"A komplexum a tervek szerint 2022-re épülhet fel. ","id":"20180420_nemzeti_korcsolyazo_kozpont_tervezese_kozbeszerzes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2920cd11-150d-4221-be9e-fdb0b2010780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a347cd7e-8023-429b-bee7-087db0e74c7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_nemzeti_korcsolyazo_kozpont_tervezese_kozbeszerzes","timestamp":"2018. április. 20. 14:26","title":"Már a tervezésnél csúszik a 43 milliárdos Nemzeti Korcsolyázóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff87aeb6-a4c6-4c8b-ac27-7a21c64c0f47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fogalma sincs a szocialistáknak arról, hogyan szerepeltek volna a választáson, ha nem Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelölt, megtippelni is csak vicceskedve merik.","shortLead":"Fogalma sincs a szocialistáknak arról, hogyan szerepeltek volna a választáson, ha nem Karácsony Gergely...","id":"20180421_Elnevette_a_valaszt_az_MSZP_elnoke_arra_a_kerdesre_mennyit_hozott_a_Parbeszed_es_Fodor_partja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff87aeb6-a4c6-4c8b-ac27-7a21c64c0f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b12eb99-4cea-48dd-8c30-60f3694862b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Elnevette_a_valaszt_az_MSZP_elnoke_arra_a_kerdesre_mennyit_hozott_a_Parbeszed_es_Fodor_partja","timestamp":"2018. április. 21. 16:39","title":"Mennyit hozott a Párbeszéd és a Liberálisok? Az MSZP elnöke elnevette a választ – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]