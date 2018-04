Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e693dae-9c95-433c-86c9-748cfb71d823","c_author":"MTI","category":"elet","description":"De ezúttal érthető okok miatt mondott nemet az USA jelenlegi elnöke: így legalább nem lepték el biztonságiak a környéket. ","shortLead":"De ezúttal érthető okok miatt mondott nemet az USA jelenlegi elnöke: így legalább nem lepték el biztonságiak...","id":"20180421_Trump_nem_ment_el_Barbara_Bush_temetesere_Melaniat_kuldte_maga_helyett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e693dae-9c95-433c-86c9-748cfb71d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d1b11d-2c70-446e-bbc2-6d6560a9d311","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Trump_nem_ment_el_Barbara_Bush_temetesere_Melaniat_kuldte_maga_helyett","timestamp":"2018. április. 21. 19:28","title":"Trump nem ment el Barbara Bush temetésére, Melaniát küldte maga helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a4d325-39b4-481c-bafb-c26f07348205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vranik Roland alkotását a legjobb játékfilm díjával méltatta a zsűri a Macedón Cinematheque-ben megrendezett nemzetközi filmfesztiválon.","shortLead":"Vranik Roland alkotását a legjobb játékfilm díjával méltatta a zsűri a Macedón Cinematheque-ben megrendezett nemzetközi...","id":"20180421_Az_allampolgar_nyerte_a_fodijat_Szkopjeban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56a4d325-39b4-481c-bafb-c26f07348205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45893140-b27b-4c53-8159-4f210cb173b8","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Az_allampolgar_nyerte_a_fodijat_Szkopjeban","timestamp":"2018. április. 21. 10:54","title":"Az állampolgár nyerte a fődíjat Szkopjéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De azért elsősorban a magyarországi németek érdekét nézi, igyekszik megnyugtatni mindenkit Ritter Imre, a parlament egyetlen megválasztott nemzetiségi képviselője","shortLead":"De azért elsősorban a magyarországi németek érdekét nézi, igyekszik megnyugtatni mindenkit Ritter Imre, a parlament...","id":"201816__ritter_imre_anemetek_kepviseleterol_aketharmadrol__kotott_mandatum","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95dcd68-0325-457f-9a51-08a7f0aee9af","keywords":null,"link":"/itthon/201816__ritter_imre_anemetek_kepviseleterol_aketharmadrol__kotott_mandatum","timestamp":"2018. április. 22. 16:00","title":"\"Fő szabályként a mindenkori kormányt támogatólag fogok voksolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff87aeb6-a4c6-4c8b-ac27-7a21c64c0f47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fogalma sincs a szocialistáknak arról, hogyan szerepeltek volna a választáson, ha nem Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelölt, megtippelni is csak vicceskedve merik.","shortLead":"Fogalma sincs a szocialistáknak arról, hogyan szerepeltek volna a választáson, ha nem Karácsony Gergely...","id":"20180421_Elnevette_a_valaszt_az_MSZP_elnoke_arra_a_kerdesre_mennyit_hozott_a_Parbeszed_es_Fodor_partja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff87aeb6-a4c6-4c8b-ac27-7a21c64c0f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b12eb99-4cea-48dd-8c30-60f3694862b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Elnevette_a_valaszt_az_MSZP_elnoke_arra_a_kerdesre_mennyit_hozott_a_Parbeszed_es_Fodor_partja","timestamp":"2018. április. 21. 16:39","title":"Mennyit hozott a Párbeszéd és a Liberálisok? Az MSZP elnöke elnevette a választ – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A választás valódi kérdése az etnikai-faji probléma volt. A radikális jobboldali kormány tézisét ismerjük, de mi volt az ellenzék válasza? Ez: „drága magyar testvéreink, voltaképpen mi is fajgyűlölők vagyunk, ne piszkáljatok már bennünket, megtartjuk a kerítést, na”.","shortLead":"A választás valódi kérdése az etnikai-faji probléma volt. A radikális jobboldali kormány tézisét ismerjük, de mi volt...","id":"20180421_tgm_egyszeru_ez_nagyon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75d7e46-4435-45b4-a2fe-59d907c0b321","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_tgm_egyszeru_ez_nagyon","timestamp":"2018. április. 21. 13:50","title":"TGM: Egyszerű ez nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346662e5-b8ae-439d-b7d6-bd7dd248a0da","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Az általános iskolásoktól a végzős középiskolásokon át egészen az egyetemistákig, dolgozó felnőttekig bárki találhat olyan online kurzust, amellyel eredményesen készülhet fel a nyelvvizsgára, az érettségire vagy bővítheti tudását informatikai, művészeti vagy más területen. De milyenek az online kurzusok? Hogyan tehetik próbára tudásukat az online tanulók? És honnan lehet megtudni, hogy minőségi tanfolyamról van-e szó? ","shortLead":"Az általános iskolásoktól a végzős középiskolásokon át egészen az egyetemistákig, dolgozó felnőttekig bárki találhat...","id":"20180421_eduline_Igy_lehet_olcson_es_hatekonyan_tanulni__online_otthonrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=346662e5-b8ae-439d-b7d6-bd7dd248a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8efd668-2420-4599-95e7-72dfac190567","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180421_eduline_Igy_lehet_olcson_es_hatekonyan_tanulni__online_otthonrol","timestamp":"2018. április. 21. 15:00","title":"Így lehet olcsón és hatékonyan tanulni – online, otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"713a7b23-2f3c-4bb7-8f84-22615b775c20","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Illusztris társaságba keveredett a most 14 éves Millie Bobby Brown, miután a Stranger Things fiatal sztárja is felkerült a Time magazin listájára.","shortLead":"Illusztris társaságba keveredett a most 14 éves Millie Bobby Brown, miután a Stranger Things fiatal sztárja is...","id":"20180421_stranger_things_millie_bobby_brown_time_100_legbefolyasosabb_ember_orban_viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=713a7b23-2f3c-4bb7-8f84-22615b775c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef01f15-1739-4e1b-b801-58f4afbd98b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_stranger_things_millie_bobby_brown_time_100_legbefolyasosabb_ember_orban_viktor","timestamp":"2018. április. 21. 14:35","title":"Egy tizenéves lányt is befolyásosabb embernek tartanak, mint Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418c3227-0726-47c9-8a03-a616f3e64c8e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Paul Ryan képviselőházi elnök kapitulációja azt jelenti, hogy a párt hozzáköti a sorsát az elnökhöz a novemberi kongresszusi választás előtt. ","shortLead":"Paul Ryan képviselőházi elnök kapitulációja azt jelenti, hogy a párt hozzáköti a sorsát az elnökhöz a novemberi...","id":"201816__einstandolt_republikanusok__ryan_tavozasa__trump_partja__elszabadult_ahajoagyu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418c3227-0726-47c9-8a03-a616f3e64c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aadfb2-39ad-4a76-bac6-cc47373faaba","keywords":null,"link":"/vilag/201816__einstandolt_republikanusok__ryan_tavozasa__trump_partja__elszabadult_ahajoagyu","timestamp":"2018. április. 21. 10:30","title":"Lelépett az ember, akitől a republikánusok hiába várták, hogy megfékezi Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]