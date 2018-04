Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így ez lesz az ABC tévécsatorna leghosszabb főműsoridőben játszott drámája.","shortLead":"Így ez lesz az ABC tévécsatorna leghosszabb főműsoridőben játszott drámája.","id":"20180421_Berendeltek_a_Grace_klinika_15_evadjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d02bac0-d64b-4651-a9dc-48a987f7f88d","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Berendeltek_a_Grace_klinika_15_evadjat","timestamp":"2018. április. 21. 11:45","title":"Berendelték a Grace klinika 15. évadját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c8bc54-967c-4875-b7aa-1c77cc85ed11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a videó a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat tartalmaz. Legalábbis azok számára, akiknek nem természetes, hogy kihajigáljuk a szemetet a kocsiablakon. ","shortLead":"Ez a videó a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat tartalmaz. Legalábbis azok számára, akiknek nem természetes...","id":"20180421_video_szemeteles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4c8bc54-967c-4875-b7aa-1c77cc85ed11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32ff7ab-19f9-40f3-9ca3-c7ac74badfa0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_video_szemeteles","timestamp":"2018. április. 21. 11:28","title":"Hol élünk? Csak úgy dobálják ki az autóból a szemetet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mozgalmakat kell építeni, mert az ellenzék pártjai ebben a formában megbuktak. A parlamentből az utcára kell vinni a politikát, ha valaki sikeresen akar fellépni Orbán Viktor ellen. Mindezt úgy, hogy közben ömleni fog a gyűlölet. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Mozgalmakat kell építeni, mert az ellenzék pártjai ebben a formában megbuktak. A parlamentből az utcára kell vinni...","id":"20180421_Fulke_Csak_az_utcarol_lehet_megbuktatni_Orbant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b813279a-fb98-4bd6-a07f-e86af48288d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Fulke_Csak_az_utcarol_lehet_megbuktatni_Orbant","timestamp":"2018. április. 21. 12:00","title":"Fülke: \"Csak az utcáról lehet megbuktatni Orbánt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először nevezett ki a pápa női tanácsadókat a Hittani Kongregációba.\r

","shortLead":"Először nevezett ki a pápa női tanácsadókat a Hittani Kongregációba.\r

","id":"20180421_ujabb_hagyomanyt_tort_meg_ferenc_papa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e35607d-784a-4cd1-9707-6c1294945d50","keywords":null,"link":"/vilag/20180421_ujabb_hagyomanyt_tort_meg_ferenc_papa","timestamp":"2018. április. 21. 17:43","title":"A pápa ismét tabut tört meg: újabb pozíciókat kaptak nők a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a4d325-39b4-481c-bafb-c26f07348205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vranik Roland alkotását a legjobb játékfilm díjával méltatta a zsűri a Macedón Cinematheque-ben megrendezett nemzetközi filmfesztiválon.","shortLead":"Vranik Roland alkotását a legjobb játékfilm díjával méltatta a zsűri a Macedón Cinematheque-ben megrendezett nemzetközi...","id":"20180421_Az_allampolgar_nyerte_a_fodijat_Szkopjeban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56a4d325-39b4-481c-bafb-c26f07348205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45893140-b27b-4c53-8159-4f210cb173b8","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Az_allampolgar_nyerte_a_fodijat_Szkopjeban","timestamp":"2018. április. 21. 10:54","title":"Az állampolgár nyerte a fődíjat Szkopjéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","shortLead":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","id":"20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5a72ea-7d88-40c7-8ac7-6024f580ff9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","timestamp":"2018. április. 23. 09:03","title":"Most már netkapcsolat nélkül is használhatja a Microsoft fordítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"200 ezer gyerek megy nyáron valamilyen táborba, egy hétért 30-45 ezer forint az átlagos ár.\r

\r

","shortLead":"200 ezer gyerek megy nyáron valamilyen táborba, egy hétért 30-45 ezer forint az átlagos ár.\r

\r

","id":"20180422_Egyre_dragulnak_a_nyari_taborok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bbdf73-1e0f-488f-a408-4e22a12198ca","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Egyre_dragulnak_a_nyari_taborok","timestamp":"2018. április. 22. 10:22","title":"Egyre drágulnak a nyári táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizedik napja forrong Jereván.","shortLead":"Tizedik napja forrong Jereván.","id":"20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e727b-c0d9-4dd5-884f-9f5c188e3ff7","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","timestamp":"2018. április. 22. 20:59","title":"Az örmények is tudnak tüntetni - drónfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]