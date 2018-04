Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek, mint az összes többi együttvéve.","shortLead":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek...","id":"20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d826ac-6bf1-4ad4-9c6f-b9f63a65bd11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","timestamp":"2018. április. 23. 08:03","title":"Ez lesz ám az élő közvetítés: 24 órában közvetítené a Földet egy cég, már Bill Gates is beállt mögéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár napra rá Merkel is tiszteletét teszi.","shortLead":"Pár napra rá Merkel is tiszteletét teszi.","id":"20180422_Macron_meglatogatja_Trumpot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7f3d64-de48-4508-9158-b9326c982949","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Macron_meglatogatja_Trumpot","timestamp":"2018. április. 22. 17:28","title":"Macron meglátogatja Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők gyógyulását vagy életkilátásainak javítását segíthetnék. A WHO előrejelzése szerint 2030-ra minden negyedik magyar érintett lesz valamilyen daganatos megbetegedésben.","shortLead":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és...","id":"20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec171be-3877-4331-8641-ad63a462c1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","timestamp":"2018. április. 23. 10:58","title":"Tovább csúszik a mintegy 70 innovatív gyógyszer és terápia tb-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dcad78-6bdb-4c3e-ae7a-7516cdacc8d2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Országosan már csak két innovációs pályázatra jelentkezhetnek a vállalatok fejlesztési projektekkel. A fővárosin viszonylag lazák a feltételek, és akár 600 milliót is lehet nyerni, a vidékin viszont olyan szigorúak, hogy többedjére hosszabbítják meg a kiírást. A kicsi és tőkeszegény pályázóknak nincs esélyük.","shortLead":"Országosan már csak két innovációs pályázatra jelentkezhetnek a vállalatok fejlesztési projektekkel. A fővárosin...","id":"20180423_Juniusban_vege_a_dalnak_de_meg_mindig_nem_tudtak_lejegyezni_a_vallalatok_a_120_milliardos_palyazati_keretet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2dcad78-6bdb-4c3e-ae7a-7516cdacc8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6c1331-c07d-49d5-8661-27733518ea56","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180423_Juniusban_vege_a_dalnak_de_meg_mindig_nem_tudtak_lejegyezni_a_vallalatok_a_120_milliardos_palyazati_keretet","timestamp":"2018. április. 23. 09:50","title":"Júniusban vége a dalnak, de még mindig nem tudták lejegyezni a vállalatok a 120 milliárdos pályázati keretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás. Van itt minden, mint a búcsúban, de vajon ez elegendő a sikerhez? Teszten az XZ2 és az XZ2 Compact.","shortLead":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás...","id":"20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9ad77c-bb29-4ddd-9655-35cc8bda9a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","timestamp":"2018. április. 21. 16:00","title":"Mit tudnak 2018-ban a Sony csúcsmobiljai? Megnéztük a kisebbet és a nagyobbat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c81c00-4a2d-44a8-ba73-7b39d9a3df0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra divatba jöttek a fizikai hanghordozók, a felfelé ívelő őrületet pedig számos kiadó igyekszik kihasználni. Miért pont az egyik legjobb videojátékhoz tartozó zenei alapot készítő stúdió maradna ki belőle?","shortLead":"Újra divatba jöttek a fizikai hanghordozók, a felfelé ívelő őrületet pedig számos kiadó igyekszik kihasználni. Miért...","id":"20180423_doom_soundtrack_bakelitlemez_cd_vinyl_mick_gordon_laced_records","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78c81c00-4a2d-44a8-ba73-7b39d9a3df0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5f1785-518d-49d4-9f55-876d4cf7e430","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_doom_soundtrack_bakelitlemez_cd_vinyl_mick_gordon_laced_records","timestamp":"2018. április. 23. 15:03","title":"Ezt minden Doom-rajongó imádni fogja: különleges csomagban is kiadják a játék zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt már tudjuk, hogy fiú lett Vilmos és Katalin harmadik gyereke. A nevére viszont még várni kell.","shortLead":"Azt már tudjuk, hogy fiú lett Vilmos és Katalin harmadik gyereke. A nevére viszont még várni kell.","id":"20180423_Megszuletett_de_mi_lesz_a_neve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8306f015-d3dc-45b0-9333-9062bc6acb1b","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_de_mi_lesz_a_neve","timestamp":"2018. április. 23. 15:13","title":"Megszületett, de mi lesz a neve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"","category":"itthon","description":"Putyin miatt Magyarország lett a NATO gyenge láncszeme – mondta a volt amerikai helyettes külügyi államtitkár.","shortLead":"Putyin miatt Magyarország lett a NATO gyenge láncszeme – mondta a volt amerikai helyettes külügyi államtitkár.","id":"20180423_Thomas_Melia_Nem_ertem_hogy_turhetik_ezt_a_magyarok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0cd8d2-2f79-4576-9be0-8ca1193f8ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Thomas_Melia_Nem_ertem_hogy_turhetik_ezt_a_magyarok","timestamp":"2018. április. 23. 07:09","title":"Thomas Melia: „Nem értem, hogy tűrhetik ezt a magyarok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]