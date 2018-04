Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","shortLead":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","id":"20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd1b725-a395-4e68-827a-ccdc4065fd73","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","timestamp":"2018. április. 24. 10:22","title":"Szerdán kezdődik a bőnyi rendőrgyilkos büntetőpere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de105f6f-ab29-4517-96d0-c3a0e31b65cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly áttörést ért el egy újfajta streamelési technikával a Washingtoni Egyetem kutatócsapata. Olyan megoldással rukkoltak elő, amellyel az élő közvetítés sokkal kevesebb energiát emészt fel. Az otthonunkat vagy a cég telephelyét figyelő biztonsági kameráknál vetnék be először.","shortLead":"Komoly áttörést ért el egy újfajta streamelési technikával a Washingtoni Egyetem kutatócsapata. Olyan megoldással...","id":"20180425_video_streameles_backscatter_technologia_radiojelek_washingtoni_egyetem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de105f6f-ab29-4517-96d0-c3a0e31b65cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896437e3-b297-4577-8061-cac119af83b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_video_streameles_backscatter_technologia_radiojelek_washingtoni_egyetem","timestamp":"2018. április. 25. 11:03","title":"Kész a technológia: jöhetnek az újfajta biztonsági kamerák, de tovább lehet majd Facebookon is élőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e671705-269e-496b-9b9c-d23b784040a0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és az azóta lemondott Hadházy Ákos pártja komoly növekedést tudhat saját maga és a pártja mögött, de elsősorban csak a fővárosban, annak is inkább a budai oldalán, ahol egykor a jómódú Fidesz-szavazók éltek. A kormánypártokból kiábrándultak az LMP-nél találhattak politikai otthonra, de vidéken van még tennivalója az ökopártnak.","shortLead":"Szél Bernadett és az azóta lemondott Hadházy Ákos pártja komoly növekedést tudhat saját maga és a pártja mögött, de...","id":"20180423_Kiabrandult_fideszesek_segithettek_az_LMPt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e671705-269e-496b-9b9c-d23b784040a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e3a77-b376-4012-8069-94b945ba0836","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Kiabrandult_fideszesek_segithettek_az_LMPt","timestamp":"2018. április. 23. 17:30","title":"Kiábrándult fideszesek segíthették az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telnek a hetek, röpködnek a nevek: Balog Zoltán hétfőn bejelentett távozása után egyelőre ennyit lehet biztosan állítani arról, hogy ki vezetheti a negyedik Orbán-kormány várhatóan legnagyobb szerepet kapó minisztériumát. Orbán Viktor a választás másnapján csak annyit árult el: demográfiai súlypontú kormányzást akar, azt nem, hogy kikkel. A posztra Novák Katalin eddigi családügyi államtitkár mellett Palkovics László oktatási államtitkár esélyes, illetve egy rejtélyes harmadik, akit a távozó miniszter ajánlott utódául a miniszterelnöknek.","shortLead":"Telnek a hetek, röpködnek a nevek: Balog Zoltán hétfőn bejelentett távozása után egyelőre ennyit lehet biztosan...","id":"20180424_Ki_lesz_Balog_utoda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237d55dc-d374-4e7d-9c07-6b5ef98b98a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Ki_lesz_Balog_utoda","timestamp":"2018. április. 24. 06:30","title":"Balog után ki rázza gatyába Orbán demográfiai súlypontú minisztériumát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt Malév-székházat már megszerezték a világörökségi előjoggal.","shortLead":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt...","id":"20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab036cb2-b1ff-4966-860a-4e306b28181a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","timestamp":"2018. április. 25. 05:25","title":"Nemet mondott a földhivatal az állam budapesti kívánságlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5950e26-cd84-4324-b2b3-25f9c2ef8e6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerzs Szargszján, aki az utóbbi 10 évben Örményország államfője volt, a múlt héten ült át a kormányfői székbe. A váltás után tömegtüntetések robbantak ki Jerevánban.

","shortLead":"Szerzs Szargszján, aki az utóbbi 10 évben Örményország államfője volt, a múlt héten ült át a kormányfői székbe...","id":"20180423_A_tuntetesek_hatasara_lemondott_az_ormeny_miniszterelnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5950e26-cd84-4324-b2b3-25f9c2ef8e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c7cf46-3bd5-4d89-ad54-79b63169e70f","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_A_tuntetesek_hatasara_lemondott_az_ormeny_miniszterelnok","timestamp":"2018. április. 23. 14:37","title":"A tüntetések hatására lemondott az örmény miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","shortLead":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","id":"20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b4aa2d-3885-44cc-a8c2-18cbe830b3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","timestamp":"2018. április. 25. 07:06","title":"Lezárják egy időre május 8-án a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ismét törölte több budapesti járatát az Air France a dolgozóinak sztrájkja miatt. ","shortLead":"Ismét törölte több budapesti járatát az Air France a dolgozóinak sztrájkja miatt. ","id":"20180423_air_france_sztrajk_jarattorles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d6f4b2-c6df-44a3-9ac8-96094cab49e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_air_france_sztrajk_jarattorles","timestamp":"2018. április. 23. 14:10","title":"Air France-szal repülne? Jó, ha ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]