[{"available":true,"c_guid":"829c2a8e-7187-4a97-85ba-45f3526d81c3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elaltatták az első trópusokon született jegesmedvét – az állatkert etikus okokra hivatkozik.","shortLead":"Elaltatták az első trópusokon született jegesmedvét – az állatkert etikus okokra hivatkozik.","id":"20180425_Elpusztult_a_tropusokon_szuletett_elso_jegesmedve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829c2a8e-7187-4a97-85ba-45f3526d81c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b814679-274c-4891-a5b9-6702c3d05c46","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Elpusztult_a_tropusokon_szuletett_elso_jegesmedve","timestamp":"2018. április. 25. 12:05","title":"Zöldült a jegesmedve szőre az algásodástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05480a4f-f1f3-42f2-870d-d73295cfb4cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen legyen Európa jövője? Hogyan járul hozzá az Európai Unió Magyarország megújulásához? Milyen jogokat biztosít számunkra az EU, ha közösségi médiát használunk? Ezekkel és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkoznak a májusi Európa-napi rendezvények, amelyek mellesleg kiváló családi programokat is kínálnak.\r

\r

","shortLead":"Milyen legyen Európa jövője? Hogyan járul hozzá az Európai Unió Magyarország megújulásához? Milyen jogokat biztosít...","id":"20180425_18_magyar_varosban_unnepeljuk_Europat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05480a4f-f1f3-42f2-870d-d73295cfb4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf14f0-6143-4857-98e8-87ca5973f18b","keywords":null,"link":"/elet/20180425_18_magyar_varosban_unnepeljuk_Europat","timestamp":"2018. április. 25. 11:49","title":"18 magyar városban ünnepeljük Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42804074-c017-4385-ad76-cdadf0e57563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajta kívül az egész képviselő-testület lemondott Pásztón, így új választás lesz.","shortLead":"Rajta kívül az egész képviselő-testület lemondott Pásztón, így új választás lesz.","id":"20180426_Megbuktattak_Domsodi_Gabor_polgarmestert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42804074-c017-4385-ad76-cdadf0e57563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c16058-70be-4fea-96fb-62c929262ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Megbuktattak_Domsodi_Gabor_polgarmestert","timestamp":"2018. április. 26. 18:05","title":"Megbuktatta a fideszes többség Dömsödi Gábor polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31a7b93-d62f-46e7-9fa4-064512f4b85a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Jó anyagi körülmények között léphetnek hátrébb azok a miniszterek, akik nem folytatják az új kormányban a munkájukat. Az utódaik között lehet olyan is, akinek pénzben visszalépés lesz a kormánytagság.","shortLead":"Jó anyagi körülmények között léphetnek hátrébb azok a miniszterek, akik nem folytatják az új kormányban a munkájukat...","id":"20180426_miniszterek_vagyon_orban_viktor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31a7b93-d62f-46e7-9fa4-064512f4b85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256b952-2fcd-4ae5-806d-2837d11f6784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_miniszterek_vagyon_orban_viktor","timestamp":"2018. április. 26. 12:30","title":"Megéri Orbán miniszterének lenni? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is áttekinthetjük őket, ha csak föléjük visszük a kurzort.","shortLead":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is...","id":"20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c691cc-48b2-423e-8134-fab695a66733","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","timestamp":"2018. április. 25. 08:03","title":"Szeretni fogja a Wikipédia új funkcióját, sok felesleges kattintástól kíméli majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem biztosították az elszámoltathatóságot a Magyar Államkincstárnál, a vagyongazdálkodás és az önkormányzatok ellenőrzése sem volt szabályos.","shortLead":"Nem biztosították az elszámoltathatóságot a Magyar Államkincstárnál, a vagyongazdálkodás és az önkormányzatok...","id":"20180426_Sulyos_szabalytalansagokat_talalt_a_Magyar_Allamkincstarnal_az_ASZ","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ab2b47-24eb-410b-9c18-01c3171ae3e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Sulyos_szabalytalansagokat_talalt_a_Magyar_Allamkincstarnal_az_ASZ","timestamp":"2018. április. 26. 12:20","title":"Súlyos szabálytalanságokat talált a Magyar Államkincstárnál az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég sok kritika érte mostanság az Apple-t amiatt, hogy sajátosan áll a nem hivatalos Apple-szervizekhez, és iOS-frissítésével működésképtelenné teszi az ilyen helyeken javított iPhone 8 készülékeket. Egy frissítés most ennek az ellenkezőjét bizonyítja.","shortLead":"Elég sok kritika érte mostanság az Apple-t amiatt, hogy sajátosan áll a nem hivatalos Apple-szervizekhez, és...","id":"20180426_Itt_a_frissites_mar_nem_baj_ha_nem_hivatalos_szervizzel_javitatta_az_iPhonejat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d702df7f-8ab8-451f-8562-25f86cf8ecab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_Itt_a_frissites_mar_nem_baj_ha_nem_hivatalos_szervizzel_javitatta_az_iPhonejat","timestamp":"2018. április. 26. 17:01","title":"Itt a frissítés: már nem baj, ha nem hivatalos szervizzel javíttatta az iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7a66c-d2a3-4a06-b70d-2f8bc476eda7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 ezer kedvezményes parkolóhelyre lenne szükség Budapesten egy tanulmány szerint. Jelenlegi állapotban 5700 van, ehhez épül hamarosan 1550.","shortLead":"40 ezer kedvezményes parkolóhelyre lenne szükség Budapesten egy tanulmány szerint. Jelenlegi állapotban 5700 van, ehhez...","id":"20180425_parkolas_budapest_pr_fizetos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f7a66c-d2a3-4a06-b70d-2f8bc476eda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fff7559-0ee1-46b4-8e88-3edd3a53b240","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_parkolas_budapest_pr_fizetos","timestamp":"2018. április. 25. 09:24","title":"32 750 P+R parkolóhely hiányzik Budapestről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]