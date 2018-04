A magyar és a lengyel válogatott egyaránt 3-3 pontot gyűjtött eddig a tornán, így mindkettő számára nagyon fontos a győzelem; amelyik veszít, az nagyon nehéz helyzetbe kerül. A vendégek Szlovéniát győzték le, az olaszok és a britek viszont kifogtak rajtuk. A magyarok az olaszokkal bántak el, a kazahok és a szlovénok azonban jobbnak bizonyultak náluk.

© Túry Gergely

Korábban 57 alkalommal találkozott a két csapat, s jelentős volt a lengyel fölény: 32 sikerük és 6 döntetlen mellett 19 alkalommal nyertek a magyarok. 2015-ben, Krakkóban a magyaroknak sikerült feljutniuk a világelitbe, egy évvel később pedig a lengyelek a mostani torna helyszínén, a Papp László Budapest Sportarénában előzték meg a magyarokat az olimpiai selejtezőtornán. A legutóbbi találkozón a februári katowicei felkészülési tornán 3-2-re győzött Jarmo Tolvanen együttese.

A magyar keretből ezúttal hiányzott Sofron István, a szlovénok ellen a legtöbbet jégen lévő magyar mezőnyjátékosra könyökproblémák miatt nem számíthatott a szövetségi kapitány. A kapuban ezúttal is Vay Ádám állt.

Első harmad

Az első pillanattól látszott a magyarokon, hogy itt számukra - ahogyan Galló Vilmos mondta - csak a győzelem elfogadható: már az első percben volt két kapura lövésük, majd gyorsan emberelőnybe is kerültek, Zapalát a 35. másodpercben ültették a büntetőpadra, bottal akasztásért. Ez alkalommal éltek is a fórral a magyarok: Galló és Hári összjátéka után Sebők lőtt szép gólt.

© Túry Gergely

Egy újabb lengyel emberhátrány - Komorski pihent két percet palánkra lökésért - után, kiegészülve már meglódulni látszottak a lengyelek, de egy friss és okosan építkező támadásból megszületett a második magyar találat: Benk lövését ugyan még hárította Odrobny, a lengyel kapus, a kipattanót azonban már bevágta Magosi.

© Túry Gergely

A következő percekben rövid időre kiegyenlítettebbé vált a játék, mindkét kapu előtt akadtak ígéretes lehetőségek, aztán belehúztak a magyarok: gyorsan járatták a korongot a lengyel kapu előtt, a védők néha teljesen megzavarodtak, növelni mégsem sikerült a vezetést.

Második harmad

A lengyelek sokkal aktívabban kezdték ezt a harmadot, az első percekben alaposan megizzasztották Vay Ádámot a kapuban, akinek többször is bravúrral kellet hárítania. Az sem segített, hogy a hazaiak többször is a saját harmadukban veszítettek korongot. Az egyre fokozódó nyomásnak végül meg is lett az eredménye: a 7. percben Komorski bekotorta az első lengyel gólt.

Ez sem ébresztette fel a magyarokat: a lengyelek tovább rohamoztak, újabb és újabb párharcokat nyertek, beszorították Sebőkéket és folyamatosan próbára tették Vayt. Végül Chmielewski révén egyenlíteni is tudtak. A magyarok viszont továbbra is csak ritkán voltak képesek kijutni a saját harmadukból, és akkor is csupán villanásnyi lehetőségeket engedélyeztek nekik, amelyeket nem tudtak kihasználni.

© Túry Gergely

Tovább nehezítette a helyzetüket, hogy négy perccel a vége előtt emberhátrányba is kerültek Nagy Krisztiánt küldték kényszerpihenőre. Visszatérve aztán szinte rögtön kapura lőtt, de Odrobny eszén nem tudott túljárni. Ennek ellenére a harmad valódi magyar gólhelyzet nélkül pörgött le: ahogy az eddigi három mérkőzésen, most is sikerült egy tökéletesen kilátástalan játékrészt produkálni.

"Harcoljatok! Harcoljatok!" - üvöltötték a magyar drukkerek kedvenceiknek, akik eleget is tettek a felszólításnak: 30 másodperc telt csak el csupán a harmadik harmadból, amikor Hári János épp a leghangosabb szektor előtt bekotorta a korongot Odrobny kapujába.

© Túry Gergely

A 4. percben emberhátrányba került a magyar csapat, Pozsgait azért küldték a plexi mögé, mert megfogta a korongot. Ezzel együtt is mentek előre Tolvonen tanítványai, három a kettőben érkeztek a lengyel kapu elé, Stipsicz próbálkozása azonban kimaradt.

Előbb egy rossz csere - túl sokan voltak egyszerre a jégen -, majd magas bot miatt egymás után három percet töltöttek emberhátrányban a lengyelek. Azért csak ennyit, mert aztán Pozsgai is beült a büntetőpadra, gáncsolásért. Hiába azonban a fór, egymás után maradtak ki a nagy magyar helyzetek, hiába tuszkolta boterdő a háló felé újra és újra a korongot.

© Túry Gergely

7 perccel az utolsó játékrész vége előtt - miközben a magyarok Varga Arnoldot testre ütésért leküldték a jégről -, a lengyelek időt kértek, aztán szinte végignyomták a hátralévő időt. Amikor a magyarokhoz került a korong, szinte mindig adódott előttük lehetőség, de növelni már nem sikerült az előnyt. Az utolsó három percet hősies védekezéssel töltötték, így sikerült megőrizni a vezetést, és megszerezni az újabb, nagyon fontos három pontot.

A britek elleni szombati összecsapással zárja a házigazda világbajnokságot. Az első két helyezett feljut a 16 csapatos elitbe, az utolsó pedig 2019-ben a divízió I/B-ben szerepel majd.