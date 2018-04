Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 87 éves Soros György fia, a Nyílt Társadalom Alapítvány alelnöke az izraeli Yedioth Ahronot magazinjának adott exkluzív interjút. A lap tudósítóját azért érdekelte különösen Alex Soros, mert ő apjának politikai örököse, és mert vállalta zsidó örökségét is.","shortLead":"A 87 éves Soros György fia, a Nyílt Társadalom Alapítvány alelnöke az izraeli Yedioth Ahronot magazinjának adott...","id":"20180427_Alex_Soros_Mindenki_azt_kerdezi_az_apamtol_miert_tamogat_egy_orszagot_amely_uldozte_es_ma_is_uldozi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef267-68aa-4db3-9c02-baee594748f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Alex_Soros_Mindenki_azt_kerdezi_az_apamtol_miert_tamogat_egy_orszagot_amely_uldozte_es_ma_is_uldozi","timestamp":"2018. április. 27. 12:32","title":"Alex Soros: Mindenki azt kérdezi az apámtól, miért támogat egy országot, amely üldözte és ma is üldözi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1caafa40-78e1-4f30-b899-644b28382034","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"És már azt is tudni, hogy a főbb szerepeket alakító Chris Pine és Zachary Quinto is visszatér. ","shortLead":"És már azt is tudni, hogy a főbb szerepeket alakító Chris Pine és Zachary Quinto is visszatér. ","id":"20180427_Noi_rendezoje_lehet_a_kovetkezo_Star_Trekfilmnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1caafa40-78e1-4f30-b899-644b28382034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19360b-9b3c-4f3f-86a7-8f4cef623aa6","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Noi_rendezoje_lehet_a_kovetkezo_Star_Trekfilmnek","timestamp":"2018. április. 27. 13:08","title":"Női rendezője lehet a következő Star Trek-filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6979e317-e1b3-438b-a5a8-25b36b904191","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 17 ember került kórházba a szennyezett fűszeres gulyáslevestől. ","shortLead":"Összesen 17 ember került kórházba a szennyezett fűszeres gulyáslevestől. ","id":"20180427_Gulyaslevesbe_kerult_a_mergezett_komeny_bezart_az_etterem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6979e317-e1b3-438b-a5a8-25b36b904191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aa0e2f-60c6-4c95-9db6-acd2360beb2d","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Gulyaslevesbe_kerult_a_mergezett_komeny_bezart_az_etterem","timestamp":"2018. április. 27. 14:52","title":"Gulyáslevesbe került a mérgezett kömény, bezárt az étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2e325a-753b-4ce3-bf72-d402b69f7312","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180427_atpreselte_magat_a_zart_uvegajton_keresik_miatta_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f2e325a-753b-4ce3-bf72-d402b69f7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc035f9d-b6ea-4161-9e99-5f0470dbe2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_atpreselte_magat_a_zart_uvegajton_keresik_miatta_a_rendorok","timestamp":"2018. április. 27. 17:34","title":"Átpréselte magát a zárt üvegajtón, keresik miatta a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618571f8-8ca9-4854-96af-b631aace4426","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindössze négy ország szavazott a méheket ölő szerek használatának betiltása ellen, köztük Magyarország, az EU mégis betiltotta ezeket. ","shortLead":"Mindössze négy ország szavazott a méheket ölő szerek használatának betiltása ellen, köztük Magyarország, az EU mégis...","id":"20180427_Magyarorszag_nem_szavazta_meg_a_mehgyilkos_novenyvedo_szerek_betiltasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=618571f8-8ca9-4854-96af-b631aace4426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e0878-9d6e-4423-8585-d80c541e075e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Magyarorszag_nem_szavazta_meg_a_mehgyilkos_novenyvedo_szerek_betiltasat","timestamp":"2018. április. 27. 17:10","title":"Magyarország nem szavazta meg a méhgyilkos növényvédő szerek betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek fel Hiricsen.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a három férfi ellen, akik mikrohullámú sütőt loptak, és egy faliszéfet törtek...","id":"20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93dd8af6-6ca3-4f60-86c5-607aa218000f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ade812-c1a8-459c-996c-f346d06bfe4e","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Flexszel_esett_a_szefnek_a_rablo_de_pechjere_ures_volt","timestamp":"2018. április. 28. 15:55","title":"Flexszel esett a széfnek a tolvaj, de pechjére üres volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab989a57-0ee7-4c58-9ce7-81298eac5e58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csütörtök este érkezett a bejelentés a rendőrökhöz, hogy elloptak egy autót Kállósemjénben. Nem tartott sokáig visszaszerezni.","shortLead":"Csütörtök este érkezett a bejelentés a rendőrökhöz, hogy elloptak egy autót Kállósemjénben. Nem tartott sokáig...","id":"20180427_autolopas_kallosemjen_lopott_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab989a57-0ee7-4c58-9ce7-81298eac5e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e338ae2-96dd-4344-8aee-13665e8d71e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_autolopas_kallosemjen_lopott_auto","timestamp":"2018. április. 27. 20:11","title":"Hát, nem a kállósemjéni volt az évszázad autólopása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df578536-f616-4d42-b01f-87abb9907f33","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"#LikeAGirl, #GirlsCan, #SheDoesIt – nem nagyon lehet már úgy kombinálni a hashtaget és a girl szót, hogy a végén ne egy létező médiakampányt kapjunk, amely a lányok és a nők erejét, bátorságát, kitartását magasztalja. Egyre több feminista üzenetet használ fel a reklám- és divatipar, a femvertising jelensége pedig elkerülhetetlenül felszínre hoz számos dilemmát a társadalmi felelősségvállalással, a feminizmus népszerűsítésével, de főként a hitelességgel kapcsolatban.

","shortLead":"#LikeAGirl, #GirlsCan, #SheDoesIt – nem nagyon lehet már úgy kombinálni a hashtaget és a girl szót, hogy a végén ne...","id":"hvgextrano_20180429_Jobb_ha_van_mint_ha_nincs__Femvertising_avagy_feminizmus_a_reklamokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df578536-f616-4d42-b01f-87abb9907f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9636b-f702-4b0a-867f-37b18b212fa4","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180429_Jobb_ha_van_mint_ha_nincs__Femvertising_avagy_feminizmus_a_reklamokban","timestamp":"2018. április. 27. 11:51","title":"Jobb, ha van, mint ha nincs - Femvertising, avagy feminizmus a reklámokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]