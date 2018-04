Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál azonban Tarquini jobban reagált, Michelisz pedig az első kanyarig elveszítette a vezető pozíciót.","shortLead":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál...","id":"20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4dece4-485c-4364-9a88-7569a7c72a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","timestamp":"2018. április. 29. 20:18","title":"Michelisz második lett, Tarquini nyert a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1773e9f-c403-4a97-be05-7937b836e859","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis a magyar jégkorong-válogatott gólja ilyen reakciót vált ki belőle.","shortLead":"Legalábbis a magyar jégkorong-válogatott gólja ilyen reakciót vált ki belőle.","id":"20180428_Kosa_Lajos_exminiszter_tud_azert_meg_orulni__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1773e9f-c403-4a97-be05-7937b836e859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d85afb-4d68-4943-a46d-9d43a4efa7e6","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Kosa_Lajos_exminiszter_tud_azert_meg_orulni__foto","timestamp":"2018. április. 28. 21:37","title":"Kósa Lajos exminiszter tud azért még örülni - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új amerikai külügyminiszter szerint Észak-Korea korábbi ígéretei hamisnak bizonyultak, ezért a mostani tárgyalásokon olyan lépéseket kell tennie, amelyek visszafordíthatatlanok és be is tartja azokat. 