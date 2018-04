Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce555b6e-b806-40fd-b977-424061883885","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Mélyreható változások zajlanak a világ autóiparában: miközben megállíthatatlanul jön az elektromos és az önvezető járművek kora, az iparág koncentrációja is gyorsul. A háttérben olyan csúcsmenedzserek állnak, akik úgy néznek ki, mintha az életük csak a munkából állna.","shortLead":"Mélyreható változások zajlanak a világ autóiparában: miközben megállíthatatlanul jön az elektromos és az önvezető...","id":"201817__autoipari_nagykutyak__koltseggyilkosok__multikulti_hatter__az_emberi_tenyezo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce555b6e-b806-40fd-b977-424061883885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0266d3-ee1b-455d-abab-c113bc552462","keywords":null,"link":"/cegauto/201817__autoipari_nagykutyak__koltseggyilkosok__multikulti_hatter__az_emberi_tenyezo","timestamp":"2018. április. 28. 17:30","title":"Az autóipar cézárjai: az autóversenyző, a pulóveres és akiről egytálételt is elneveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe3011-5eef-49ac-8521-24571367eec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb autós hozzá sem nyúl a motortérhez, emiatt a sok év alatt csak egyre mocskosabb, leharcoltabb lesz. Pedig néhány egyszerű lépéssel ez is könnyen karbantartható.","shortLead":"A legtöbb autós hozzá sem nyúl a motortérhez, emiatt a sok év alatt csak egyre mocskosabb, leharcoltabb lesz. Pedig...","id":"20180429_auto_motorter_felujitasa_autos_tippek_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebfe3011-5eef-49ac-8521-24571367eec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f97f6ec-73ea-4cc1-a8f6-ea7b7a8db9fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_auto_motorter_felujitasa_autos_tippek_video","timestamp":"2018. április. 29. 07:31","title":"Így újíthatja fel a motorteret 5 (nagyon) egyszerű lépésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb5b81e-883a-4d13-b3fd-bb3910ad84ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi infografika megmutatja, mire elég 10 GB-nyi adatforgalom, így személyre szabottan lehet eldönteni, kinek, hány GB-ra van szüksége, ha épp nem tartózkodik wifi közelében.","shortLead":"Az alábbi infografika megmutatja, mire elég 10 GB-nyi adatforgalom, így személyre szabottan lehet eldönteni, kinek...","id":"20180429_infografika_10_gb_mobil_adatforgalom_elhasznalasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5b81e-883a-4d13-b3fd-bb3910ad84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39231f2d-619c-4539-8331-543cd9a5ca21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180429_infografika_10_gb_mobil_adatforgalom_elhasznalasa","timestamp":"2018. április. 29. 15:14","title":"De mire elég 10 GB mobil adatforgalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A környezetvédők egyáltalán nem örülnek az úszó atomerőműnek, amely a tervek szerint 2019-ben kezd majd áramot termelni a távol-keleti Csukcsföld közelében.","shortLead":"A környezetvédők egyáltalán nem örülnek az úszó atomerőműnek, amely a tervek szerint 2019-ben kezd majd áramot termelni...","id":"20180428_vizre_bocsatottak_oroszorszagban_a_lebego_csernobilt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabc7f44-3377-4679-9691-1cef09c41f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_vizre_bocsatottak_oroszorszagban_a_lebego_csernobilt","timestamp":"2018. április. 28. 19:12","title":"Vízre bocsátották Oroszországban a \"lebegő Csernobilt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bő félórás út alatt sokan kénytelenek állva utazni a tömött járatokon a 900 forintos jegyért, már ha sikerül feljutniuk a buszra.","shortLead":"A bő félórás út alatt sokan kénytelenek állva utazni a tömött járatokon a 900 forintos jegyért, már ha sikerül...","id":"20180429_tovabbra_sem_tudni_suritie_a_repteri_buszokat_a_bkk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da72a00-1459-4c11-b808-d2f8a72b0a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_tovabbra_sem_tudni_suritie_a_repteri_buszokat_a_bkk","timestamp":"2018. április. 29. 21:30","title":"Továbbra sem tudni, sűríti-e a reptéri buszokat a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is eltört a vízvezeték. Körülbelül 25 ezer háztartás maradt víz nélkül. A sérült vezetékszakaszt várhatóan jövő héten cserélik ki.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is...","id":"20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26db516b-36c9-419c-88af-f77bbb4792dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","timestamp":"2018. április. 29. 21:50","title":"Így úszott nyakig vízben Hajdúszoboszló központja a csőtörés után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c5f010-f6e2-4520-956e-2fe127bdac09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit Bhavesh Patel túlságosan lazára vette a figurát az autóban, pechjére valaki le is videózta őt.","shortLead":"A brit Bhavesh Patel túlságosan lazára vette a figurát az autóban, pechjére valaki le is videózta őt.","id":"20180429_tesla_model_s_autopalya_onvezeto_mod","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c5f010-f6e2-4520-956e-2fe127bdac09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b428331e-82d6-4bc4-a310-793eb6dc5d33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_tesla_model_s_autopalya_onvezeto_mod","timestamp":"2018. április. 29. 04:01","title":"Kitiltottak egy brit Tesla-sofőrt az autópályáról, és nem tudjuk azt mondani, hogy nem jogosan – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aeab41-6442-4d37-abc6-5cb7c82ab3b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lesz egy igen kellemes, a kényelmet szolgáló funkció a következő Androidban. Akiknek Bluetooth-hangszóróik vannak, értékelni fogják.","shortLead":"Lesz egy igen kellemes, a kényelmet szolgáló funkció a következő Androidban. Akiknek Bluetooth-hangszóróik vannak...","id":"20180430_androidp_bluetooth_hangeroallitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93aeab41-6442-4d37-abc6-5cb7c82ab3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdf6e94-a118-46cf-a151-2375b26cccd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_androidp_bluetooth_hangeroallitas","timestamp":"2018. április. 30. 13:00","title":"Ezt a funkciót nagyon fogják szeretni a felhasználók az új Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]