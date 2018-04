Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9422612-a179-4be3-9953-dbe90809f1ff","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatalmas kijelzők, érintőpanelek, mesterséges intelligencia, digitális asszisztens és kiterjesztett valóság. Nem, ez nem egy űrhajó, hanem egy VW Golf méretű kompakt autó, ami tudásban a hatalmas luxuslimuzinokat is simán kenterbe veri. ","shortLead":"Hatalmas kijelzők, érintőpanelek, mesterséges intelligencia, digitális asszisztens és kiterjesztett valóság. Nem...","id":"20180429_negykereku_kecskemeti_iphone_mercedes_aosztaly_teszt_bmw_audi_a3_vw_golf_mesterseges_intelligencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9422612-a179-4be3-9953-dbe90809f1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f44f79-f997-47ce-a892-684af4a43ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_negykereku_kecskemeti_iphone_mercedes_aosztaly_teszt_bmw_audi_a3_vw_golf_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. április. 29. 13:00","title":"A négykerekű kecskeméti iPhone: vezettük és beszélgettünk is a Mercedes A-osztállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b45782-776d-4edd-b56f-cb8a59c9488e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tánc Világnapján Guinness-rekordot döntöttek az idősek Óbudán: most ropta ugyanis a legtöbb szépkorú egyszerre a színpadon. Köztük volt az esemény fővédnöke Schmitt Pál volt köztársasági elnök is. A No1 Motoros Team és a Schmuck Andor nevével fémjelzett Tisztelet Társasága rendezte meg negyedik alkalommal a találkozót. A résztvevőket arról kérdeztük, milyen ma Magyarországon nyugdíjasnak lenni. Volt, aki szerint ha kevéssel is beérik és nincsenek nagy igényeik, a hátralévő időt egész jól el lehet tölteni. Videó.","shortLead":"A Tánc Világnapján Guinness-rekordot döntöttek az idősek Óbudán: most ropta ugyanis a legtöbb szépkorú egyszerre...","id":"20180429_igy_roptak_a_nyugdijasok_schmitt_pallal_obudan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b45782-776d-4edd-b56f-cb8a59c9488e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f403148b-2f34-4340-acb0-27e0b3fbfc9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_igy_roptak_a_nyugdijasok_schmitt_pallal_obudan","timestamp":"2018. április. 29. 17:40","title":"Így ropták a nyugdíjasok Schmitt Pállal Óbudán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök örül, hogy Észak- és Dél-Korea megpróbálja rendezni a viszonyát. Oroszország állítólag közös infrastrukturális és energetikai programokba is hajlandó beszállni harmadik országként. ","shortLead":"Az orosz elnök örül, hogy Észak- és Dél-Korea megpróbálja rendezni a viszonyát. Oroszország állítólag közös...","id":"20180429_a_delkoreai_elnok_racsorgott_putyinra_aki_orult_a_penteki_korea_csucsnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142eba4f-f550-4686-9866-8ff7374b2499","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_a_delkoreai_elnok_racsorgott_putyinra_aki_orult_a_penteki_korea_csucsnak","timestamp":"2018. április. 29. 14:26","title":"A dél-koreai elnök rácsörgött Putyinra, aki örült a pénteki Korea-csúcsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7949b5b-d42a-411a-b0e1-255dc811813a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy síelő meghalt, öten pedig kritikus állapotban vannak, miután a svájci Alpokban egy éjszakát a szabad ég alatt kellett tölteniük.","shortLead":"Négy síelő meghalt, öten pedig kritikus állapotban vannak, miután a svájci Alpokban egy éjszakát a szabad ég alatt...","id":"20180430_Olasz_nemet_es_francia_sielok_haltak_meg_az_Alpokban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7949b5b-d42a-411a-b0e1-255dc811813a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c03099e-25ad-4f61-946b-9998c30ed050","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Olasz_nemet_es_francia_sielok_haltak_meg_az_Alpokban","timestamp":"2018. április. 30. 19:04","title":"Tragikus éjszaka: olasz, német és francia síelők haltak meg az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4073d-0450-4fca-8477-8aaa99c0142c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mi lehet a legjobb módja az újabb kerékpáros-generáció kinevelésének Hollandiában, ahol az emberek fele már most is biciklivel közlekedik? Hát persze hogy a bölcsődei, illetve óvodai biciklibusz! ","shortLead":"Mi lehet a legjobb módja az újabb kerékpáros-generáció kinevelésének Hollandiában, ahol az emberek fele már most is...","id":"201814_kerekmania","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4073d-0450-4fca-8477-8aaa99c0142c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e391b20-e063-4985-86dc-a14971c7b90a","keywords":null,"link":"/kkv/201814_kerekmania","timestamp":"2018. április. 29. 11:00","title":"Nálunk miért nincs ilyen imádnivaló bringás óvodabusz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704299ba-1901-41fa-8e84-b91a088e1027","c_author":"","category":"vilag","description":"A durián finom gyümölcs, viszont büdös. A rohadó durián pedig annyira az, hogy Melbourne-ben egy egész egyetemet ürítettek ki miatta. ","shortLead":"A durián finom gyümölcs, viszont büdös. A rohadó durián pedig annyira az, hogy Melbourne-ben egy egész egyetemet...","id":"20180429_A_vilag_legbudosebb_gyumolcse_miatt_uritettek_ki_egy_egyetemet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704299ba-1901-41fa-8e84-b91a088e1027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9bbf0b-f19c-4149-9172-2e10edd41b0f","keywords":null,"link":"/vilag/20180429_A_vilag_legbudosebb_gyumolcse_miatt_uritettek_ki_egy_egyetemet","timestamp":"2018. április. 29. 13:07","title":"A világ legbüdösebb gyümölcse miatt ürítettek ki egy egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fölénk áramló meleg levegő és a több helyen felhős idő hatására igen enyhe volt az éjszaka. ","shortLead":"A fölénk áramló meleg levegő és a több helyen felhős idő hatására igen enyhe volt az éjszaka. ","id":"20180429_Idojarasi_rekordot_dontott_az_aprilisi_nyar_Szeged_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed3b711-4bb8-4eb5-9172-24f538770e33","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_Idojarasi_rekordot_dontott_az_aprilisi_nyar_Szeged_mellett","timestamp":"2018. április. 29. 08:53","title":"Időjárási rekordot döntött az áprilisi nyár Szeged mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ead205-c6b8-4478-92a7-59be48fedfcd","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A mellbimbóját izgató Donald Trump vagy Mark Zuckerberg, mint a Földet elpusztítani kívánó főgonosz – a színészettől ideiglenesen félrevonultan élő Jim Carrey elhalmozza Twitterét szarkasztikus, politikai tartalmú alkotásaival. 